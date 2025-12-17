పల్లెపోరులో ఆసక్తికర కథనాలు - సామాన్యులే సర్పంచ్గా
పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో సామాన్యులదే పైచేయి - ఒక చోట కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి ఎన్నికల్లో గెలిస్తే, మరోచోట ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి గెలుపు
Published : December 17, 2025 at 4:49 PM IST
Sarpanch Elections Winners Special Stories : రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల రెండు విడతలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. సాధారణంగా రాజకీయ అనుభవం, పలుకబడి ఉన్న వారు పోటీ చేసి ఎన్నిక అవ్వడం మామూలే. కానీ ఈసారి ఎన్నికల్లో మాత్రం పలుకుబడి ఉన్న వారి కన్నా సాధారణ అభ్యర్థులే ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలిచారు.
సర్పంచ్గా యూట్యూబర్ : షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో నటిస్తూ అనేక మంది అభిమానాన్ని చూరగొన్న ఓ మహిళ గ్రామానికి ప్రథమ పౌరురాలిగా ఎన్నికయ్యారు. ఇటీవల రాష్ట్రంలో జరిగిన మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో హనుమకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం రంగయ్యపల్లి గ్రామానికి చెందిన రజిత సర్పంచ్గా గెలుపొందారు. ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో దాదాపు 3 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అయితే ఇదివరకు ఆమె భర్త మహేశ్ గతంలో సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. దీంతో ఈసారి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీ మహిళకు రిజర్వేషన్ కేటాయించగా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన రజిత 37 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు.
కూరగాయలు అమ్మి ఎన్నికల్లో గెలిచి : ఆటోలో తిరుగుతూ కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి సర్పంచ్గా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం మొలంగూర్ గ్రామానికి చెందిన పూదరి రాజు కూరగాయల అమ్మడంతో పాటు చికెన్ సెంటర్ నిర్వహిస్తున్నారు. తనకు గ్రామ సర్పంచి కావాలనే కోరికకు తగ్గట్టుగా సర్పంచి స్థానం బీసీ జనరల్కు రిజర్వు అయింది. దీంతో బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో పోటీ చేసి 53 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు.
రాజీనామా చేసి సర్పంచ్గా గెలుపు : సిద్దిపేట జిల్లా రాయపోల్ మండలం వడ్డేపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఆశా కార్యకర్తగా చేసిన రాజగారి రేణుక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు. సర్పంచి పదవి బీసీ మహిళకు రిజర్వు కాగా ఆమె తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పోటీలో గెలిచారు. ఈ గ్రామంలో తొలి విడతలో ఎన్నికలు జరిగాయి. మొత్తం 1,855 ఓట్లున్నాయి. 1,714 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ మద్దతిచ్చిన రేణుకకు 885 ఓట్లు, మరో ప్రత్యర్థి గంగిరెడ్డి రమ్యకు 559 వచ్చాయి. ఆశా కార్యకర్తగా తనకు ప్రజల సమస్యలపై అవగాహన ఉందని, గ్రామంలో సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తారని రేణుక పేర్కొన్నారు.
వాటర్మేన్ కోడలు సర్పంచ్గా : జనగామ జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం బోనకొల్లూరు సర్పంచిగా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వాటర్మేన్ చిక్కుడు బాలయ్య కోడలు కల్పన గెలిచారు. బాలయ్య 35 సంవత్సరాలుగా గ్రామంలో వాటర్మేన్గా పని చేస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇక్కడి సర్పంచి స్థానం బీసీ మహిళకు రిజర్వ్ అవ్వడంతో చిక్కుడు కల్పన కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో బరిలో దిగారు. ఆదివారం వెలువడిన ఫలితాల్లో బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన అభ్యర్థిపై కల్పన 250 ఓట్ల ఆధిక్యంతో సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు.
ఒకనాటి సైనికుడు ఇప్పుడు సర్పంచ్ : దేశానికి 26 ఏళ్ల పాటు సైనికుడిగా సేవలందించిన అతన్ని గ్రామస్థులు సర్పంచిగా ఎన్నుకున్నారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కోడేరు మండలం బాడుగదిన్నెకు చెందిన బైరపోగు వెంకటస్వామి రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుతో సర్పంచి అభ్యర్థిగా 17 ఓట్ల మెజార్టీతో సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యారు. గ్రామంలో మొత్తం 601 ఓట్లు ఉండగా 553 పోలయ్యాయి. వెంకటస్వామికి 277, ప్రత్యర్థికి 260 ఓట్లు వచ్చాయి. బైరపోగు వెంకటస్వామి 1990 నుంచి 2016 వరకు భారత సైన్యంలో పని చేశారు. నాయబ్ సుబేదార్ హోదాలో పదవీ విరమణ పొందారు. 2019 పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వ్ కావడంతో ఆయన భార్య చెన్నమ్మను బరిలో నిలపగా ఆమె ఒక్క ఓటు తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. ఈసారి ఎస్సీ జనరల్ రిజర్వేషన్ రావడంతో ఆయనే బరిలోకి దిగి పోటీ చేయగా గ్రామస్థులు ఆదరించారు.
