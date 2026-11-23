సాగర్ నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు చుక్క నీరు కూడా ఇచ్చేది లేదు - కేఆర్ఎంబీ భేటీలో తెలంగాణ
KRMB Meeting in Hyderabad : హైదరాబాద్లో కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు నిర్వహించిన త్రిసభ్య కమిటీ భేటీలో కృష్ణా డెల్టాకు నీటిని విడుదల చేసే అవకాశం లేదని తెలంగాణ ఈఎన్సీ తెలిపారు.
Published : November 23, 2026 at 7:50 PM IST
కృష్ణా డెల్టాకు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి చుక్క నీటిని కూడా విడుదల చేసే అవకాశం లేదని కేఆర్ఎంబీ సమావేశంలో తెలంగాణ తేల్చి చెప్పింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్లో కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం నిర్వహించింది. నాగార్జున సాగర్లో ప్రస్తుతం 45 టీఎంసీలే ఉండగా వచ్చే జులై వరకూ వాటినే జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని తెలంగాణ ఈఎన్సీ చెప్పారు. 45 టీఎంసీల్లో 5 టీఎంసీలు ఆవిరయ్యే అవకాశం ఉండగా హైదరాబాద్ తాగునీటి కోసమే జులై వరకూ 15 టీఎంసీలు కావాలని కోరినట్లు పేర్కొన్నారు. ఏపీలోని కృష్ణా డెల్టాకు నీళ్లు కావాలని వారు పట్టుబట్టగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాగర్ నుంచి తాగునీటిని కుడి, ఎడమ కాల్వల కోసమే వాడాలని చెప్పామని ఈఎన్సీ స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్లో కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ భేటీలో 19 టీఎంసీలు కావాలని ఏపీ ప్రభుత్వం కోరింది. ఫిబ్రవరి నాటికి 21 టీఎంసీలు కావాలని తెలంగాణ కోరింది. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశాన్ని తెలంగాణ లేవనెత్తగా గ్రామీణ నీటిసరఫరాశాఖ పనులు తమకు తెలియవని ఏపీ చెప్పడం గమనార్హం. ఇరు రాష్ట్రాల వాదనలు విన్న కృష్ణా బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ నీటి కేటాయింపులపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే సమావేశాన్ని ముగించింది.
సాగర్ నుంచి 9 టీఎంసీలు ఇవ్వాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్
ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో నీటి విడుదలపై కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం మరోమారు ఎలాంటి నిర్ణయానికి రాలేకపోయింది. దాంతో మళ్లీ సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు. తాగునీటి అవసరాల కోసం నాగార్జునసాగర్ నుంచి 9 టీఎంసీలు ఇవ్వాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ విజ్ఞప్తిపై రెండు దఫాలుగా భేటీ సుధీర్ఘంగా సాగింది. సాగర్ నుంచి 9 టీఎంసీలు, కృష్ణా డెల్టాకు మరో పది టీఎంసీలు ఇవ్వాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోరింది. అటు ఫిబ్రవరి వరకు తాగునీటి అవసరాల కోసం తమకు సాగర్ నుంచి 21 టీఎంసీలు కావాలని తెలంగాణ కోరింది.
రెండు రాష్ట్రాలు తమ వాదనలను బలంగా వినిపించాయి. కృష్ణా డెల్టాకు 10 టీఎంసీల నీరు ఇవ్వాలన్న ఏపీ విజ్ఞప్తిపై తెలంగాణ అభ్యంతరం తెలిపింది. ఏ అవసరాల కోసం నీరు అడుగుతున్నారని ప్రశ్నించింది. డెల్టాకు రావాల్సిన హక్కుగా అడుగుతున్నామని ఏపీ ఇంజనీర్లు తెలిపారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం ఎలాంటి నిర్ణయానికి రాలేదు. సాగర్లో కనీస నీటి వినియోగ మట్టం ఎగువన 45 టీఎంసీలు ఉన్నాయని, 5 శాతం ఆవిరి కింద పోతే 40 టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంటాయన్న తెలంగాణ ఇంజినీర్ ఇన్ ఛీప్ రమేశ్ బాబు.. పులిచింతలలో ఏపీకి తగినంత నీటినిల్వ ఉందన్నారు. పట్టిసీమ నుంచి కూడా నీరు తీసుకున్నందున కృష్ణా డెల్టాకు నీరు అడగడం సమంజసం కాదని పేర్కొన్నారు.
సమాచారం లేకుండా పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ పనులు
కృష్ణా డెల్టాకు నీరు ఇవ్వాలంటే నదీ మార్గం నుంచి ఇవ్వాలని, కృష్ణా డెల్టాకు నీరు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించేది లేదని చెప్పినట్లు తెలిపారు. ఎండీడీఎల్ 510 నుంచి 490 వరకు కూడా వెళ్లి నీరు తీసుకోవచ్చని ఏపీ అంటోందని అది సబబు కాదని చెప్పారు. రాష్ట్రాలు కోరితే బోర్డు సమావేశం పెడతామని చెప్పారని, త్వరగా బోర్డు పూర్తి స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని లేఖ రాస్తామని తెలంగాణ ఈఎన్సీ తెలిపారు. అనుమతులు, సమాచారం లేకుండా పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ పనులు చేపడుతున్నారని చెప్పామని, జల్ జీవన్ మిషన్ కింద చేపడుతున్న పనులు తమకు కూడా తెలియదని ఏపీ ఇంజినీర్లు అన్నారని తెలంగాణ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
పది రోజుల క్రితమే లేఖల ద్వారా నీటి విడుదల కోరామన్న ఏపీ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ నరసింహమూర్తి.. నాగార్జున సాగర్ కుడి, ఎడమ కాలువల ద్వారా నీటి విడుదలకు అంగీకారం కుదిరిందని అన్నారు. కృష్ణా డెల్టాకు నీటి కేటాయింపుల విషయంలో తెలంగాణ అంగీకరించలేదని తెలిపారు. ఈ ఏడాది కృష్ణా డెల్టాకు నీటిని విడుదల చేయలేదని బోర్డు దృష్టికి తీసుకెళ్లామని, కేడీఎస్ అవసరాల కోసం నీటిని విడుదల చేయాలని సమావేశంలో గట్టిగా పట్టుబట్టినట్లు చెప్పారు. డెల్టాకు నీటి విడుదలపై త్వరలోనే మరోమారు సమావేశం నిర్వహిస్తామని చెప్పారని అన్నారు.