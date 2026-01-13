మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు 3,495 ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సులు
జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు మేడారం సమ్మక్క- సారలమ్మ జాతర - 3,495 ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నట్లు ప్రకటించిన టీజీఎస్ ఆర్టీసీ - ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం ఉంటుందని వెల్లడి
RTC Special Buses For Medaram : ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు మేడారంలో సమ్మక్క- సారలమ్మ జాతర వైభవంగా జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈసారి 3,495 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు తెలిపింది. అవసరమైతే మరిన్ని బస్సులు నడిపే విధంగా కార్యాచరణ ఉంటుందని వెల్లడించింది. వీటిలో సాధారణ ఛార్జీకి 50 శాతం అదనపు మొత్తాన్ని జోడించి వసూలు చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రత్యేక పండుగలు, జాతరలు, ఇతర ఉత్సవాల సమయంలో నడిపే ప్రత్యేక బస్సుల్లో 50 శాతం వరకు ఛార్జీలు పెంచుకునేందుకు ఆర్టీసీకి 2003 నుంచి అనుమతి ఉంది.
ఈ బస్సుల్లో మహాలక్ష్మీ పథకం : గత జాతర సమయంలో ఆర్టీసీ 3,491 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపితే అవి కీలక సమయాల్లో కొంత వరకు సరిపోలేదు. దీంతో భక్తులు అసౌకర్యానికి గురై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గత పొరపాట్లను గుర్తించిన సంస్థ ఈసారి అవి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టడానికి సిద్ధమయ్యింది. ఉమ్మడి వరంగల్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులను ప్రజల సౌకర్యార్థం నడపనుంది. ఈ బస్సుల్లో కూడా మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఉంటుందని ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది. ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొంది.
మేడారం మహాజాతర నిర్వహణలో ఆర్టీసీ మరింత కీలకం కానుంది. మరో రెండు వారాల్లో ప్రారంభం కానున్న జాతర ఏర్పాట్ల కోసం ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి నిధులు కేటాయించింది. ఇప్పటికే హనుమకొండ, వరంగల్ బస్టాండ్ల నుంచి పలు సర్వీసులు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. గత జాతరలో 20 లక్షల మంది భక్తులు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించగా ఈసారి ఆ సంఖ్య 30 లక్షల మందికి చేరుకుంటుందనే అంచనాతో ప్రణాళికలు రూపొందించుకొని ముందుకెళ్తోంది.
రూ.4.35 కోట్లతో పనులు : మేడారం జాతర నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి రూ.4.35 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసింది. ఈ నిధులతో 15 రకాలైనటువంటి పనులను చేపడుతోంది. తాత్కాలిక బస్టాండు, బస, అలైటింగ్, బోర్డింగ్ చదును, క్యూలైన్లు, టిక్కెట్ల కౌంటర్, పార్కింగ్ స్థలాలు, క్యాంటీన్, అధికారులు, సిబ్బందికి కావాల్సిన వసతి, తాగునీరు, విశ్రాంతి గదులు, కమాండ్ కంట్రోల్ రూం, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, తదితర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. బస్టాండును వారం రోజుల్లో సిద్ధం చేసి ఈనెల 23న మంత్రుల చేతుల మీదుగా ప్రారంభించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
14 వేల మంది సిబ్బంది : గత జాతరలో మూడు వేలకు పైగా ఆర్టీసీ బస్సులను వినియోగించారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మీ పథకం ద్వారా మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు సౌకర్యం కల్పించింది. దీంతో బస్సుల సంఖ్యను పెంచారు. 4 వేల బస్సులను సిద్ధం చేస్తుండగా ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, నిజమాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ రీజియన్లలోని 51 పాయింట్ల నుంచి నడవనున్నాయి. ఈనెల 25 నుంచి ఆయాప్రాంతాల నుంచి ఆర్టీసీ సేవలు ప్రారంభమవుతాయి. మొత్తం 14 వేల ఆర్టీసీ సిబ్బంది సేవలు అందించనున్నారు. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ఏసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేయగా ఆన్లైన్లో రిజర్వేషన్ సదుపాయం మాత్రం ఇంకా కల్పించలేదు. రద్దీకి అనుగుణంగా ఏసీ బస్సులను కేటాయించనున్నారు.
జాతరలో 50 ఎకరాల స్థలంలో ఆర్టీసీ రకరకాల ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 20 ఎకరాల్లో బస్టాండు, 20 ఎకరాల్లో పార్కింగ్ కోసం స్థలం కేటాయించారు. తాడ్వాయి వద్ద టిక్కెట్లు జారీ చేయనుండటంతో ఇక్కడ మరో ఆరెకరాలను అవసరాలకు తీసుకున్నారు. ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండి స్థలం సరిపోకపోతే కామారం ప్రాంతంలో మరో 15 ఎకరాలను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. మేడారం ప్రయాణ ప్రాంగణంలో 52 క్యూరైలింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 25 ప్రయాణ ప్రాంగణాలను తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
