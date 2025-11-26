మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ఛార్జీలు పెంచారా? - స్పందించిన ఆర్టీసీ
మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో టికెట్ ధరలు పెంపు! - సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం - స్పందించిన ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి
Published : November 26, 2025 at 3:35 PM IST
Telangana RTC Responds on False Propaganda on Bus Fares Hikes : మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో టికెట్ ధరలు టీజీఎస్ఆర్టీసీ పెంచినట్లుగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతోన్న ప్రచారాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. కొందరు చేస్తోన్న ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి అధికారికంగా వివరణతో ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్చెక్ విభాగం 'ఎక్స్'లో పోస్టు పెట్టింది.
టికెట్ ధరల పెంపుతో ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం : ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా అక్టోబర్ 6, 2025న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఆర్టీసీ నడిపే బస్సుల్లో టికెట్లపై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ విధించామని అన్నారు. కానీ ఆ తరువాత రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ నడిపే బస్సుల్లో ఎలాంటి టికెట్ ధరలు కూడా పెంచలేదని తెలిపారు. సాధారణంగా, టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సు టిక్కెట్ల ధరలు డీజిల్ ధరకు అనుగుణంగా పెరుగుతాయని, ఇంధన ధరలు పెరిగినప్పుడల్లా, ఆర్టీసీ ధరల పెరుగుదలను ప్రతిపాదిస్తూ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాస్తుందని అన్నారు. కానీ, చాలా సందర్భాల్లో టికెట్ ధరల పెంపుతో ప్రయాణికులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరిస్తుందని తెలిపారు. కాకపోతే, టికెట్లపై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ వసూలు చేస్తున్న విషయం చాలా కాలం తరువాత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారికి తెలియకపోవచ్చని తన వివరణలో పేర్కొన్నారు.
అధికారిక వివరణ— FactCheck_Telangana (@FactCheck_TG) November 25, 2025
సోషల్ మీడియా లో కొందరు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (TGSRTC) మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్
సర్వీసు బస్సు టికెట్ ధరలను పెంచింది అని ప్రచారం చేసారు. అందులో ఎలాంటి నిజం లేదు.
TGSRTC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వై.నాగిరెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రస్తుత…
హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీల పెంపు : హైదరాబాద్ జంట నగరాల పరిధిలో నడిచే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీలను పెంచాలని అక్టోబర్ 5వ తేదీ తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంది. సిటీ ఆర్డినరీ, ఈ -ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఈ-ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో మొదటి 3 స్టేజీల వరకు రూ.5 చొప్పున పెంచారు. 4వ స్టేజీ నుంచి రూ.10 అదనపు ఛార్జీ వసూలు చేశారు. ఈ-మెట్రో ఏసీ, మెట్రో డీలక్స్ సర్వీసుల్లో మొదటి స్టేజీకి రూ.5, రెండో స్టేజీ తరువాత అదనంగా రూ.10 ఛార్జీ వసూలు చేశారు. అక్టోబర్ 6వ తేదీ నుంచి పెంపు అమల్లోకి వచ్చాయి.
హైదరాబాద్లో దశలవారీగా హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ లోపల రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో 2,800 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను దశల వారీగా డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ప్రవేశ పెట్టాలని సంస్థ భావించింది. ఇందుకోసం మరో 10 డిపోలను అదనంగా ఏర్పాటు చేయాలని, వాటికి 10 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అవసరమవుతాయని అధికారులు చెప్పారు. డిపోలు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు, వాటి నిర్వహణ కోసం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అదనపు ఛార్జీలను వసూలు చేయాల్సి వస్తుందని, అందుకు ప్రజలు సహకరించాలని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఓ ప్రకటనలో విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఆ వార్తలను ఖండించిన ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి : ఈ సందర్భంలో మరోసారి బస్సుల్లో చార్జీలు పెంచుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి ఆ వార్తలను ఖండించారు. టికెట్ ధరల పెంచలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఆర్టీసీలో 2000కు పైగా కండక్టర్ల కొరత - మరి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడో?
దురుసుతనం వద్దు, మర్యాదగా మాట్లాడండి : సిబ్బందికి ఆర్టీసీ సూచన