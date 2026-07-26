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ఎక్స్​ప్రెస్​లు​గా ఆర్డినరీ బస్సులు - ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు

పల్లెవెలుగు బస్సులు ఎక్స్​ప్రెస్​లుగా - అవసరం, డిమాండ్​ పేరు చెబుతున్నఆర్టీసీ అధికారులు - ఆర్డినరీ ఎక్స్​ప్రెస్​లో ప్రయాణం వల్ల ఆలస్యంగా గమ్యస్థానాలకు

Telangana RTC operates ordinary buses as Express services
Telangana RTC operates ordinary buses as Express services (EENADU)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 1:56 PM IST

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RTC Converting Ordinary Into Express : ఆర్టీసీ అధికారులు పల్లెవెలుగు బస్సులను ఎక్స్​ప్రెస్​లుగా మార్చేస్తున్నారు. ఆర్డినరీ బస్సులకు ఎక్స్​ప్రెస్ బోర్డులు పెడుతున్నారు. అవసరం, డిమాండ్​ పేరుతో ప్రయాణికులను ఏమార్చుతున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎక్కువ ధరకు టికెట్​ చెల్లిస్తున్నా, ఆలస్యంగా గమ్యస్థానికి చేరుకుంటున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆర్డినరీ ఎక్స్​ప్రెస్​గా : పల్లెవెలుగు, ఎక్స్​ప్రెస్​, బస్సు ఏదైతే ఏంటి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంది కదా అని అనుమానం రావడం సహజం. కానీ వాటి ప్రయాణ సమాయాల్లో తేడా ఉంటుందని మాత్రం మర్చిపోవద్దు. బస్సులో ఎక్స్​ప్రెస్​ బోర్డు కనిపించగానే త్వరగా వెళ్లిపోవచ్చని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆర్డినరీ కంటే ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సులు త్వరగా గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటాయి. అయితే ఇలా బస్సులను మార్చడం వల్ల అధిక ధర చెల్లించినా, ఆలస్యంగా గమ్యానికి చేరుకుంటోందని ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా ఉంటోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రోజువారీ ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది : గ్రామాల్లో ఎక్స్​ప్రెస్​లకు స్టాప్​ ఉండదు. అయితే ఆయా ప్రాంతాల వారు ఆర్డినరీ బస్సులు కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు. మరి ఆర్టినరీ బస్సులను, ఎక్స్​ప్రెస్​లుగా మారిస్తే బస్సుల సంఖ్య తగ్గి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉద్యోగాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

షెడ్యూల్డ్ సర్వీసులు ఉన్నప్పటికీ : సాధారణ, ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సు సర్వీసుల సమయాలకు సంబంధించి డిపోలు ముందుగానే ప్రణాళికలను ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి, దానికి అనుగుణంగానే బస్సులను నడుపుతాయి. అయితే, కొంతకాలంగా ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల స్థానంలో సాధారణ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ మార్గాలకు షెడ్యూల్ చేసిన బస్సులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. అంతేకాకుండా, వసూలు చేస్తున్న ఛార్జీలు సాధారణ సర్వీసు స్థాయిని ప్రతిబింబించడం లేదు. కేవలం ఎక్స్‌ప్రెస్ బోర్డును ప్రదర్శించినప్పటికీ, కార్పొరేషన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రేట్ల ప్రకారమే ఛార్జీలను వసూలు చేస్తోంది. సాధారణంగా, ఆర్డినరీ బస్సులు గంటకు 60 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. అయితే ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులు గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలవు. దీనివల్ల వేగవంతమైన ప్రయాణ ప్రయోజనం లభిస్తుంది.

  • ఇంధనాన్ని ఆదా చేసి, మైలేజీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి ఆర్టీసీ అధికారులు ఉద్దేశపూర్వకంగా బస్సులను ఈ విధంగా నడుపుతున్నారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ డిపో నుంచి బయలుదేరే బస్సుల విషయంలో ఈ పద్ధతి ఎక్కువగా ఉందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
  • ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులు మార్గంలో తక్కువ చోట్ల ఆగుతాయి. అయినప్పటికీ సీటింగ్ ఏర్పాట్లు సాధారణ బస్సులలో ఉన్నట్లే ఉంటాయి. అధిక ఛార్జీలు, వేగం లేకపోవడంపై ప్రయాణికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కండక్టర్లు, డ్రైవర్లతో వాగ్వాదాలకు దిగుతున్నారు. దీంతో ఆర్టీసీ సిబ్బంది కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిర్మల్ - ఆదిలాబాద్ మధ్య టికెట్​ ఛార్జీలు పరిశీలిస్తే
బస్సుటికెట్​ ధర
ఆర్డినరీరూ.110
ఎక్స్​ప్రెస్రూ.130
రోజుకు తిరుగుతున్న బస్సులు : సగటున 10

ఒకే ప్రయాణం - రోజుకో ఛార్జీ : ఆర్టీసీ టికెట్ ధరలతో గందరగోళం

భోజనం కోసం ఆగినప్పుడు బస్సు మిస్​ అయ్యారా? - ఈ ఒక్క పని చేస్తే మరో బస్సులో ఫ్రీగా వెళ్లొచ్చు

TAGGED:

RTC BUSES IN NIRMAL NIZAMABAD
ఆర్డినరీ బస్సులు ఎక్స్​ప్రెస్​లుగా
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