నర్సంపేట డిపో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ మృతి - అత్యవసర చికిత్స అందించినా దక్కని ప్రాణం
తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మెలో పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు - ఒంటిపై పెట్రోలు పోసుకొని నిప్పంటించుకున్న డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ - హైదరాబాద్లోని కంచన్బాగ్ డీఆర్డీవో అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి
Published : April 24, 2026 at 9:17 AM IST
Telangana RTC Strike Driver Shankar Goud Died : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ హైదరాబాద్ కంచన్బాగ్ డీఆర్డీవో అపోలో ఆసుపత్రిలో అత్యవసర చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. అంతకుముందు వరంగల్ ఎంజీఎంలో ఐసీయూలో చికిత్స అందించిన వైద్య బృందం, ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో హైదరాబాద్కు తరలించారు. సీపీఆర్ చేసి బాధితుడికి వెంటిలేటర్పై డాక్టర్లు వైద్యం అందించినా లాభం లేకుండా పోయింది. మరోవైపు శంకర్ గౌడ్కు చికిత్స అందుతున్న సమయంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పరామర్శించి బాధిత కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పారు.
అట్టుడికిన నర్సంపేట : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో సీనియర్ డ్రైవర్ కోల శంకర్గౌడ్ ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకొని ఆత్మహత్యకు యత్నించడంతో గురువారం తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఈ ఉదంతంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, కార్మికులు ఆగ్రహంతో నిరసన కదం తొక్కారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళన బాట పట్టారు. అంతకు మందు తోటి ఉద్యోగులతో కలిసి ఉదయం డిపో ఎదుట చేపట్టిన ధర్నాలో పాల్గొన్న శంకర్గౌడ్, తర్వాత ఇంటికెళ్లి ఖాకీ దుస్తులు వేసుకొని కొద్ది సమయం తర్వాత బస్టాండ్కు వచ్చినట్లు ఉద్యోగులు తెలిపారు.
మధ్యాహ్నం ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో సమ్మెలో ఉన్న ఉద్యోగులు, కార్మికులు కొందరు డిపో ఎదుట చెట్టునీడన ఉండగా, ఇంకొందరు బస్టాండ్లో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో బైక్ పార్కింగ్ వైపు ద్వారం నుంచి బస్టాండ్ లోపలికి వచ్చిన శంకర్ గౌడ్ కార్గో కార్యాలయం దగ్గర ఒంటిపై పెట్రోల్ చల్లుకొని ఒక్కసారిగా నిప్పంటించుకున్నారు. మంటలకు కేకలు వేస్తూ అక్కడి నుంచి బస్టాండ్లోకి వస్తుండగా అది చూసిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, కార్మికులు, విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు హుటాహుటిన వచ్చి మంటలు ఆర్పివేశారు.
గొంతులో వాపు పెరిగి : శంకర్ గౌడ్ను తొలుత నర్సంపేట ఆసుపత్రికి, తర్వాత వరంగల్ ఎంజీఎంకు అంబులెన్సులో తరలించారు. వరంగల్ కలెక్టర్ సత్య శారద, సీపీ సన్ప్రీత్సింగ్ హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుని వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో గొంతులో వాపు పెరిగి శంకర్గౌడ్ మాట్లాడటం ఇబ్బందిగా మారింది. దీంతో పోలీసులు మరణ వాంగ్మూలం కోసం ప్రయత్నాలు ఆపేసి చికిత్స కొనసాగించారు.
అనంతరం వెంటిలేటర్ అమర్చి హైదరాబాద్ కంచన్బాగ్లోని డీఆర్డీవో అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. 85 నుంచి 95 శాతం మేరకు తీవ్రంగా కాలిన గాయాలకు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో చికిత్స అందిస్తుండగా శంకర్ గౌడ్ మృతి చెందారు. సమాచారం తెలుసుకున్న ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు ఈదురు వెంకన్న, థామస్ రెడ్డి, అశ్వత్థామరెడ్డి తదితరులు ఆసుపత్రిలో శంకర్ గౌడ్ కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. శంకర్ గౌడ్ మరణానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.
మంత్రి పొన్నం దిగ్భ్రాంతి : నర్సంపేట డిపో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్గౌడ్ మృతి పట్ల మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. శంకర్ గౌడ్ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. శంకర్ గౌడ్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. వారి కుటుంబానికి దేవుడు మనోధైర్యం ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే కార్మికులు ఆందోళన చెందవద్దని, క్షణికావేశంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని సూచించారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్చలు కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు.
కండక్టర్కు రూ.800, డ్రైవర్కు రూ.1,500 : ఇదిలా ఉండగా, ప్రయాణికుల ఇబ్బందుల్ని తగ్గించేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించారు. తాత్కాలికంగా డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను ఆర్టీసీ నియమించడం గమనార్హం. 14 బస్డిపోలకు రోజువారి వేతనంపై డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు కావాలంటూ హైదరాబాద్ రీజియన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల ఇదే తరహాలో తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన నియామకాలు చేపడుతున్నారు. ఒక రోజు డ్యూటీ చేస్తే కండక్టర్కు రూ.800, డ్రైవర్కు రూ.1,500 ఇస్తామని ప్రాంతీయ మేనేజర్లు ప్రకటించారు. కండక్టర్కు పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత, డ్రైవర్కు 18 నెలల హెవీ మోటార్ వెహికిల్ లైసెన్స్ను అర్హతగా పేర్కొన్నారు.
