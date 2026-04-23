ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె - కీలక అంశంగా మారిన వేతన సవరణ

వేతన సవరణకు మూడు ప్రతిపాదనలతో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నివేదిక - పలు డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందు పెట్టిన జేఏసీ - ప్రభుత్వమే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొనుగోలు చేయాలని విజ్ఞప్తి

Published : April 23, 2026 at 9:10 AM IST

Telangana RTC Employees Strike : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నేపథ్యంలో వేతన సవరణ కీలక అంశంగా మారింది. కార్మికుల 2021, 2025 వేతన సవరణ అమలు చేయాలని కోరుతుండగా, 2021 సవరణపై మాత్రమే ఆర్టీసీ యాజమాన్యం మూడు రకాల ప్రతిపాదనలను రూపొందించింది. గరిష్ఠంగా 10 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌తో, కనిష్ఠంగా 5, మధ్యస్తంగా 8 శాతంతో వేతన సవరణ చేయాలని తెలిపింది. ఈ ప్రతిపాదనలు ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కార్యాలయానికి చేరుకున్నట్లు సమాచారం. ఆర్థికపరమైన అంశాలతో పాటు ఉద్యోగ భద్రత, కొత్త బస్సుల కొనుగోలు, మహిళా ఉద్యోగుల టైమింగ్స్ వంటి 32 అంశాలను ఉన్నతాధికారుల కమిటీ ముందు కార్మిక సంఘాలు పెట్టాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి చూద్దాం.

30 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ కావాలి :

  • 30 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌తో 2021 కార్మికుల వేతన సవరణ చేయాలి. 2025 వేతన సవరణను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా జీతాలు చెల్లించాలి.
  • ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులందరినీ విలీనం చేయాలి. ప్రస్తుత కార్పొరేషన్‌లో అమలు చేస్తున్న సౌకర్యాల్ని కొనసాగించాలి. ఆర్టీసీ రుణాలను ప్రభుత్వమే టేకోవర్‌ చేయాలి. రోడ్డు రవాణా సంస్థను ఆధునికీకరించాలి.
  • 2017 నుంచి అలవెన్సులు, ఫ్రింజ్‌ బెనిఫిట్లు పెంచి, వేతన సవరణ బకాయిల్ని వెంటనే చెల్లించాలి. రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులకు 2017 వేతన సవరణ అమలు చేయాలి. వారి బకాయిల్ని కూడా త్వరగా చెల్లించాలి
  • ఆర్టీసీ యాజమాన్యం వాడుకున్న కార్మికుల సీసీఎస్, పీఎఫ్, ఎస్‌ఆర్‌బీఎస్‌ నిధుల్ని తక్షణమే విడుదల చేయాలి. సీసీఎస్‌లో పాలకమండలి ఎన్నికల్ని నిర్వహించి నియమించాలి.
  • అన్ని కేటగిరీల్లో ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేయాలి. అర్హులకు ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి
  • బ్రెడ్‌విన్నర్, మెడికల్‌ ఇన్‌వాలిడేషన్‌ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. కన్సాలిడేటెడ్‌ కింద పనిచేస్తున్న వారి సర్వీసును తప్పనిసరిగా రెగ్యులరైజ్ చేయాలి
  • ప్రతి కార్మికునికి 21 రోజుల అటెండెన్స్​తో ఇన్సెంటివ్‌ ఇవ్వాలి
  • రాయితీలు, ఆర్టీసీ సంస్థ అభివృద్ధికి ప్రతి ఏటా ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్‌లో 3 శాతం నిధులను తప్పకుండా కేటాయించాలి
  • ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి ఆర్టీసీకి అప్పగించాలి. కొత్త ఎలక్ట్రిక్‌ డిపోల్ని ప్రభుత్వ స్థలాల్లోనే ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రైవేటు ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఆర్టీసీ స్థలాలివ్వొద్దు.
  • మహాలక్ష్మి పథకంలో మహిళలకు జీరో టికెట్‌ బదులు స్మార్ట్‌కార్డులను ప్రవేశ పెట్టాలి. ఈ పథకం కింద ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన రూ.400 కోట్ల మొత్తాన్ని ప్రతి నెలా ఎటువంటి కోతలు పెట్టకుండా చెల్లించాలి. పాత బకాయిలు రూ.2,500 కోట్లు చెల్లించాలి.
  • హైదరాబాద్​లోని తార్నాక ఆసుపత్రిలోని అన్ని విభాగాల్లో పనిచేసే సిబ్బందిని రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన నియామకం చేయాలి. రోగుల వెంట వచ్చిన సహాయకులకు భోజన వసతులను కల్పించాలి.
  • ఎకౌంట్స్‌ విధానంలో సెంట్రలైజేషన్‌ రద్దు చేసి పాత మోడల్​ను కొనసాగించాలి
  • పొరుగుసేవల్లో(ఔట్​సోర్సింగ్) పనిచేస్తున్న రిటైర్డ్‌ అధికారులు, సూపర్‌వైజర్లను తక్షణమే తొలగించాలి. డ్రైవర్, కండక్టర్, మెకానిక్‌ల నియామకాలను పొరుగుసేవల పద్ధతిలో చేపట్టడం ఆపేయాలి.
  • 2019 సమ్మెకాలంలో పలువురు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులపై నమోదుచేసిన పోలీసు కేసుల్ని వెంటనే ఎత్తేయాలి.
  • 8 గంటల పని విధానాన్ని అమలు చేసి మహిళా కండక్టర్లు రాత్రి 8 గంటలకల్లా ఇళ్లకు చేరుకునేందుకు అనువుగా డ్యూటీలు వేయాలి.
  • టీజీఎస్‌ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్న ఏపీ వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసీకి బదిలీ చేయాలి అనేటువంటి డిమాండ్లను కార్మిక సంఘాలు, జేఏసీ నేతలు ప్రస్తావించారు.

బుధవారం సమ్మె బాటపట్టిన ఆర్టీసీ కార్మికులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు తెలిపారు. రెండోరోజు కూడా అదే దిశగా సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలోని పలు బస్టాండ్లలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈరోజు జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ సమ్మెపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

