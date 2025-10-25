ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు - భయాందోళనలో ప్రయాణికులు

లారీ, తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని 8 మందికి స్వల్పగాయాలు - పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి మండలం శ్రీనగర్ వద్ద ప్రమాదం

Road Accidents in Andhra Pradesh
Road Accidents in Andhra Pradesh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 4:36 PM IST

Road Accidents in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలోని రహదారులపై జరుగుతున్న వరుస ప్రమాదాలు ప్రజలను వణికిస్తున్నాయి. నిన్న (శుక్రవారం) కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం మరువకముందే నేడు మరికొన్ని ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. తాజాగా పల్నాడు జిల్లాలో ఓ బస్సు లారీని ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది గాయపడ్డారు. దాచేపల్లి మండలం శ్రీనగర్‌ వద్ద తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్సు లారీని ఢీకొట్టింది.

మిర్యాలగూడ వైపు నుంచి దాచేపల్లి వెళ్తున్న తెలంగాణ బస్సు అద్దంకి-నార్కెట్‌పల్లి హైవేపై శ్రీనగర్‌ సమీపంలోని సాగర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఎదుట ప్రమాదానికి గురైంది. ముందు వెళ్తున్న లారీని వేగంగా ఢీకొట్టడంతో బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునజ్జు అయింది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 45 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. క్షతగాత్రులను అత్యవసర చికిత్స కోసం గురజాల ప్రభుత్వాసుపత్రికి, మరికొందరిని స్థానిక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

రాష్ట్రంలో మరో ప్రమాదకర ఘటన - లారీని ఢీకొట్టిన ఆర్టీసీ బస్సు (ETV)

లారీని ఢీకొట్టిన మినీ వాహనం : మరోవైపు ప్రకాశం జిల్లాలో ఒకేరోజు వరుసగా మూడు ఘటనలు చోటు చోసుకున్నాయి. జిల్లాలోని చెన్నై-కోల్‌కత్తా 16 నంబర్ జాతీయ రహదారిపై ఈరోజు (శనివారం) తెల్లవారుజామున రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఒంగోలు నుంచి గుంటూరు వైపు వెళ్తున్న మినీ వాహనం దానికి ముందు వెళ్తున్న లారీని వెనక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో మినీ ట్రక్‌ డ్రైవర్‌ వెంకటేశ్‌కు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో మినీ వాహనం ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జయింది. ముందు వెళ్తున్న వాహనం ఒక్కసారిగా బ్రేకులు వేయడంతో ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. గమనించిన స్థానికులు క్షతగాత్రుడ్ని హైవే అంబులెన్స్‌లో మార్టూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అదుపుతప్పి బ్రిడ్జికి ఢీకొట్టిన లారీ : ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం దిగువమెట్ట సమీపంలోని పాత ఇటుకల రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద ఓ లారీ అదుపుతప్పి బ్రిడ్జికి ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో లారీ డ్రైవర్ దూదేకుల బాల హుస్సేన్ (50) మృతి చెందారు. అలాగే క్లీనర్​కు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. దీంతో రహదారిపై 2 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. గిద్దలూరు అర్బన్ సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సురేష్, సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని సహాయ చర్యలు చేపట్టారు.

రహదారిపై పక్కకు వాలిన స్కూల్ బస్సు : ప్రకాశం జిల్లాలోని అట్లేరులో ఓ స్కూల్ బస్సు రహదారిపై పక్కకు వాలింది. కొండెపిలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల బస్సు ఉదయం పొదిలి రోడ్డులో నుంచి విద్యార్థులను తీసుకొస్తున్నారు. పాఠశాలకు వెళ్లే క్రమంలో డ్రైవర్ అజాగ్రత్తగా నడపడంతో బస్సు ఓ పక్కకు ఒరిగింది. బస్సు సగానికి పైనే ఒరగడంతో విద్యార్థులు భయందోళనకు గురయ్యారు. స్పందించిన స్థానికులు వెంటనే కిటికీల్లో నుంచి విద్యార్థులను బయటకు తీసి పాఠశాలకు తరలించారు. సుమారు 60 మంది విద్యార్థులు బస్సులో ఉన్నట్లు పాఠశాల సిబ్బంది తెలిపారు. దీంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. జేసీబీ సహాయంతో బస్సును తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

ఓఆర్‌ఆర్‌ వద్ద ట్రావెల్స్‌ బస్సు బోల్తా : అలాగే హైదరాబాద్​లోని పెద్ద అంబర్‌పేట్‌ ఓఆర్‌ఆర్‌ వద్ద ఓ ట్రావెల్స్‌ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురికి గాయాలయ్యాయి. మియాపూర్‌ నుంచి గుంటూరు వెళ్తున్న బస్సు పెద్దఅంబర్‌పేట్‌ ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు జంక్షన్‌లో అదుపుతప్పి రెయిలింగ్‌ను ఢీకొంది. దీంతో రోడ్డు పక్కకు పడిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 15 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారిలో ఆరుగురికి గాయాలు కాగా క్షతగాత్రులను డీఆర్డీవో అపోలో, హయత్ నగర్ ఆస్పత్రులకు తరలించారు. మలుపులో డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా లేకపోవడం వల్లే ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

సర్వీసు రోడ్లు లేని జాతీయ రహదారి -ఎన్‌హెచ్‌16పై మృత్యుకేళి

రాష్ట్రంలో రోడ్లపై రక్తపాతం - 2023లో 20 వేల ప్రమాదాలు - 8వేల మంది మృతి

