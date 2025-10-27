ETV Bharat / state

కేంద్ర ప్రభుత్వం స్క్రాప్‌ పాలసీని మారుస్తుందా? - మరో 800 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుల్ని కేటాయిస్తుందా?

డీజిల్‌ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్‌గా మార్చనున్న ఆర్టీసీ - పాత డీజిల్‌ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలుగా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిన రోడ్డు రవాణా సంస్థ - 15 ఏళ్ల నిబంధన తొలగించాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి

Telangana Road Transport Corporation
Telangana Road Transport Corporation (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

October 27, 2025

Telangana RTC Convert Diesel Buses to Electric : కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన స్క్రాప్‌ పాలసీతో 15 ఏళ్లు దాటిన డీజిల్‌ బస్సుల్ని ఆర్టీసీ అనివార్యంగా తుక్కుగా మార్చాల్సి పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే కాలుష్య నివారణ, ఆర్థిక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా పాత డీజిల్‌ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలుగా మార్చేందుకు రోడ్డు రవాణా సంస్థ ప్రణాళికలను ఇప్పటికే సిద్ధం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో స్క్రాప్‌ పాలసీ నుంచి 15 ఏళ్ల నిబంధన తొలగించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇటీవల తెలంగాణ లేఖ రాసింది.

రెండు వేల బస్సులే కేటాయింపు : భారీ ఖర్చుతో డీజిల్‌ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్‌గా మార్చాక స్క్రాప్‌ చేస్తే ఫలితం ఉండదనేది తెలంగాణ ఆర్టీసీ భావన. గతంలో హైదరాబాద్‌కు 2,800 కొత్త ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు కావాలని ఆర్టీసీ కోరగా కేంద్రం రెండు వేల బస్సులను మాత్రమే కేటాయించింది. తాజా లేఖ నేపథ్యంలో కేంద్రం స్క్రాప్‌ పాలసీని ఏమైనా మారుస్తుందా? లేదంటే మరో 800 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుల్ని కేటాయిస్తుందా? అన్నది ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్‌ వస్తేనే ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనంగా : వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, కొత్త వాహనాల అమ్మకాలకు ఊతమివ్వడం, రహదారి భద్రత ప్రధాన లక్ష్యాలుగా కేంద్రం స్క్రాప్‌ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. 15 ఏళ్లు దాటిన వాహనాల్ని పక్కన పెట్టాలన్నది ఈ తుక్కు పాలసీ ఉద్దేశం. ఈ ఆదేశాలను తొలుత ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల వాహనాలకు వర్తింపజేసింది. భద్రతపరంగా డీజిల్‌ బస్సులకు ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్‌ వస్తేనే ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనంగా మార్చి నడుపుతామని, లేదంటే స్క్రాప్‌ చేస్తామని ఆర్టీసీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. తొలిదశలో 200 డీజిల్‌ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్‌గా మార్చాలని వ్యూహాత్మకంగా ప్రణాళికను రూపొందించింది.

ఒక బస్సుకు ఏడాదికి రూ.10 లక్షల ఖర్చు ఆదా : ప్రస్తుతం ఉప్పల్‌ డిపోనకు చెందిన మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో డీజిల్‌ ఇంజిన్‌ తీసేసి కన్వర్షన్‌ కిట్‌తో ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుగా మార్చి నడిపిస్తున్నారు. ఉప్పల్‌ క్రాస్​రోడ్‌ నుంచి మెహిదీపట్నం మధ్య 300 నంబరుతో రోజూ 141 కిలో మీటర్ల ప్రయాణం చేస్తుంది. ఛార్జింగ్‌తో 117 యూనిట్ల కరెంటు వాడుతున్నారు. దీనికి యూనిట్‌కు రూ.10.16 చొప్పున రోజుకు రూ.1188.72 ఖర్చు అవుతోంది. డీజిల్‌తో పోలిస్తే రోజుకు రూ.1,491 మిగులు ఏర్పడింది. డిపో అవతల ఛార్జింగ్‌ పాయింట్‌ లేకపోవడంతో ఇప్పుడా బస్సును ఒక్క పూటే నడిపిస్తున్నారు. రెండు పూటలా తిప్పితే రోజుకు రూ.2,982 చొప్పున ఏడాదికి రూ.10.88 లక్షల ఆర్థిక ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.

దశల వారీగా అందుబాటులోకి : హైదరాబాద్​ నగరాన్ని భవిష్యత్​ తరాలకు కాలుష్య రహితంగా అందించాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను నడుపుతోంది. ఇప్పటికే వీటి సంఖ్య నగరంలో 775కి చేరుకుంది. రానున్న మూడు నెలల్లో మరో 275 అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 2027 నాటికి దశలవారీగా మరో రెండు వేల పైచిలుకు బస్సులు హైదరాబాద్‌ నగరంలో అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆర్టీసీ అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాల వైపు ప్రజలను ప్రోత్సహించేందుకు రిజిస్ట్రేషన్​ ఫీజును కూడా మినహాయింపును ఇచ్చింది. ఇవే కాకుండా పలు రకాల పన్నులను కూడా తీసివేసింది.

TSRTC Electric Buses : భాగ్యనగర రోడ్లపై ఇక నుంచి ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు.. రయ్‌.. రయ్‌

దేశంలోనే ఫస్ట్ 'సోలార్​ బస్​స్టేషన్​'- WiFi ఏర్పాటు- రాత్రిపూట బస్సులకు ఫుల్ ఛార్జ్!

ETV Bharat Logo

