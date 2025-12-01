జీవవైవిధ్యం విలసిల్లేలా, పచ్చదనం వెల్లివిరిసేలా! - అటవీ, పర్యావరణ వ్యవస్థలపై విజన్-2047 లక్ష్యాలివే
December 1, 2025
Telangana Rising vision Document : పచ్చదనం పెంపు, పర్యావరణ పరిరక్షణలో 2047 సంవత్సరం నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ దిశగా ‘విజన్-2047’లో అటవీ విస్తరణ, వన్యప్రాణి సంరక్షణ, నదుల పునరుజ్జీవం, బయోడైవర్సిటీ తదితర అంశాల్లో కీలక కార్యక్రమాలను ప్రతిపాదించింది. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్(ఐఎస్బీ) ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన డ్రాఫ్ట్ నివేదికలో వీటికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. భవిష్యత్ తరాలకు మరింత ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని అందించాలని, పచ్చదనం భారీగా పెంచాలని, జీవవైవిధ్యంతో కూడిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాలని ప్రధానంగా సంకల్పించారు.
నదులు, ఉప నదుల పునరుజ్జీవం : 2047 విజన్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నదులు, ఉప నదులకు తగు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. జీవ నదులైన గోదావరి, కృష్ణాలతో పాటు ఉప నదుల పునరుజ్జీవమనేది అందులో కీలకాంశంగా ఉంది. నదీ తీరాల్లో పెద్దఎత్తున మొక్కలు నాటడంతో పాటు నదీ తీరంలోని అటవీ ప్రాంతాలను రక్షించడం లాంటి లక్ష్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఆ ప్రాంతాల్లో టైగర్ కారిడార్ల అభివృద్ధి : దశాబ్దాల తరబడి పెద్దపులులు, చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు స్వేచ్ఛగా తిరిగిన మార్గాల్లో మానవ చర్యల ఫలితంగా ఇప్పుడు వాటికి ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లోకి మనుషులు వెళ్లడం అక్కడ వ్యవసాయం చేయడం, నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం లాంటి చర్యలతో పులుల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయా కారిడార్లను పునరుద్ధరించనున్నారు. మహారాష్ట్ర-తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్-తెలంగాణ, ఏపీ-తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో కారిడార్లను అభివృద్ధి చేస్తారు. వీటితో పాటు పెద్దపులులు సంచరిస్తున్నటువంటి ఇతర ప్రాంతాల్లో కొత్త కారిడార్లను గుర్తించి అధికారికంగా నోటిఫై చేస్తారు.
గడ్డి భూములకు జీవం : రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా దక్షిణ జిల్లాల్లో కొన్ని వేల ఎకరాల్లో గడ్డి భూములు ఎండిపోయాయి. వీటిని పునరుజ్జీవింప జేసేందుకు ప్రణాళికలను రూపొందించారు. నారాయణపేట, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి సహా మరికొన్ని జిల్లాలను ఈ జాబితాలో చేర్చారు. ఎండిపోయిన గడ్డి భూముల్ని పచ్చగా మార్చేందుకు దేశీయ గడ్డి జాతుల మొక్కలను నాటుతారు. తద్వారా పశువులకు మరింతగా మేత అందుబాటులోకి వస్తుంది. దీనివల్ల పాడిపరిశ్రమ మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంది.
వెట్ల్యాండ్ల సంరక్షణ : ఆక్రమణలు, కాలుష్యం, నగరాల విస్తరణ కారణంగా వెట్ల్యాండ్లు నష్టపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంజరి, కిన్నెరసాని, పోచారం లాంటి వెట్ ల్యాండ్ల పునరుజ్జీవింపజేసేందుకు చర్యలు చేపడతారు.
22 ఏళ్లలో 25 శాతం పెంచేలా : ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో 25 శాతం భూభాగం అటవీ భూములే. 2050 సంవత్సరం నాటికి దీన్ని 50 శాతానికి పెంచాలన్నది ఇప్పటికే లక్ష్యంగా ఉంది. విజన్ డాక్యుమెంట్లో ఈ లక్ష్యాన్ని మూడేళ్ల ముందే అంటే 2047 నాటికే చేరుకోవాలని ప్రతిపాదించారు. 2015 నుంచి ఇప్పటివరకు 260 కోట్ల మొక్కలను నాటారు. మరో 100 కోట్ల మొక్కల్ని నాటాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. కేవలం మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలకి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా క్షీణించిన అటవీ ప్రాంతాల్ని కూడా పునరుద్ధరిస్తారు.
