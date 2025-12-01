రాష్ట్రంలో మరో 19 వేల కిలోమీటర్ల రహదారులు - గతుకుల ప్రయాణాలకు బ్రేక్!
రాబోయే 22 ఏళ్లలో 19 వేల కిలో మీటర్ల మేర నిర్మాణం - రోడ్లు, భవనాల శాఖ ప్రణాళికలో వెల్లడి - ఆర్ఆర్ఆర్ నిర్మాణానికి రూ.30,627 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్న రాష్ట్రప్రభుత్వం
Published : December 1, 2025 at 10:08 AM IST
Telangana Rising Vision-2047 Document : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ విభాగాలకు చెందిన మొత్తం 53,102 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన రహదారులు 2047 నాటికి అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా రోడ్లు - భవనాల శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 34,058 కిలోమీటర్ల వరకు రహదారులు ఉన్నాయి. రాబోయే 22 ఏళ్లలో మరో 19 వేల కిలోమీటర్ల రోడ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047లో లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 2030 నాటికి రాష్ట్రంలో పలు ఎక్స్ప్రెస్ వేలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఆర్ అండ్ బీ శాఖపై రూపొందించిన విజన్-2047 డాక్యుమెంట్లోని ముఖ్యాంశాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఉత్తర, దక్షిణ భాగాలు కలిపి 362 కిలోమీటర్ల మేర ఆర్ఆర్ఆర్ను (ప్రాంతీయ బాహ్య వలయ రహదారి) నిర్మించనున్నారు. ఇందుకోసం భారీగా రూ.30,627 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.
- హ్యామ్ విధానం (హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్)లో ఫేజ్-1లో 419 రోడ్లను 5,824 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరణ లేదా బలోపేతం చేస్తారు.
పలు ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణ పనులు ఇలా :
- హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్లో రూ.2,583 కోట్లతో కొత్త హైకోర్టు కాంప్లెక్స్ను అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మిస్తున్నారు.
- పది జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్లు, రెండు పోక్సో కోర్టు భవనాలను రూ.972 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు.
- వరంగల్, అల్వాల్, సనత్నగర్, ఎల్బీ నగర్లలో రూ.5,001 కోట్లతో సూపర్ స్పెషాలిటీ, టిమ్స్ ఆసుపత్రుల నిర్మాణం జరుగుతుంది.
- గోషామహల్లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రి కొత్త భవనాన్ని రూ.2,700 కోట్లతో 2028 మార్చి నాటికి పూర్తి చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
- ఫేజ్-1, ఫేజ్-2లలో భాగంగా 17 మెడికల్ కాలేజీల భవనాలను రూ.2,761 కోట్లతో పూర్తి చేయడం.
- రాష్ట్రంలో 2023-25 మధ్య రెండేళ్లలో 2,340 కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల అభివృద్ధి సంబంధిత పనులు జరిగాయి. సంగారెడ్డి, రామగుండం, నాగర్కర్నూల్లలో రూ.731 కోట్లతో మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణం పూర్తయింది.
ఎక్స్ప్రెస్ వేలు, ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు :
- రూ.5,221 కోట్లతో ఎన్హెచ్-44లోని హైదరాబాద్-బెంగళూరు సెక్షన్ పరిధిలో 480 కిలో మీటర్ల మేర ఆరు వరుసల రహదారిగా డెవలప్ చేయనున్నారు.
- హైదరాబాద్-విజయవాడ రహదారి (230 కిలో మీటర్లు)ని ఆరు వరుసల రోడ్డుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇందుకు భారీగా రూ.9,090 కోట్ల ఖర్చు కానుంది.
- రూ.2,746 కోట్లతో హైదరాబాద్ to శ్రీశైలం సెక్షన్ పరిధిలో ఎన్హెచ్-765ని 150 కిలో మీటర్ల మేర 4 వరుసల రహదారిగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
- నాగ్పుర్- హైదరాబాద్ సెక్షన్లో ఎన్హెచ్-44 జాతీయ రహదారి (397 కిలో మీటర్లు)ని ఆరు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేస్తారు.
- 234 కిలో మీటర్ల మేర హైదరాబాద్ - అమరావతి - మచిలీపట్నం కారిడార్ను రూ.12 వేల కోట్లతో 4 లేదా 6 వరుసల రహదారిగా ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
- శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ (55 కిలో మీటర్లు)ను రూ.7,700 కోట్లతో పనులు చేపట్టనున్నారు.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని మానేరు నదిపై రూ.180 కోట్లతో కేబుల్ బ్రిడ్జిని నిర్మించనున్నారు.
డిసెంబర్ 8,9వ తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దేశ విదేశాల నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన ప్రముఖులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. బడా పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానించి పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతుంది.
