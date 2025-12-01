ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో మరో 19 వేల కిలోమీటర్ల రహదారులు - గతుకుల ప్రయాణాలకు బ్రేక్!

రాబోయే 22 ఏళ్లలో 19 వేల కిలో మీటర్ల మేర నిర్మాణం - రోడ్లు, భవనాల శాఖ ప్రణాళికలో వెల్లడి - ఆర్​ఆర్​ఆర్​ నిర్మాణానికి రూ.30,627 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్న రాష్ట్రప్రభుత్వం

Roads and Buildings in Telangana Rising Vision-2047 Document (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 10:08 AM IST

Telangana Rising Vision-2047 Document : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ విభాగాలకు చెందిన మొత్తం 53,102 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన రహదారులు 2047 నాటికి అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా రోడ్లు - భవనాల శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 34,058 కిలోమీటర్ల వరకు రహదారులు ఉన్నాయి. రాబోయే 22 ఏళ్లలో మరో 19 వేల కిలోమీటర్ల రోడ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్‌-2047లో లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 2030 నాటికి రాష్ట్రంలో పలు ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వేలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఆర్‌ అండ్‌ బీ శాఖపై రూపొందించిన విజన్‌-2047 డాక్యుమెంట్‌లోని ముఖ్యాంశాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • ఉత్తర, దక్షిణ భాగాలు కలిపి 362 కిలోమీటర్ల మేర ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ను (ప్రాంతీయ బాహ్య వలయ రహదారి) నిర్మించనున్నారు. ఇందుకోసం భారీగా రూ.30,627 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.
  • హ్యామ్‌ విధానం (హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్)లో ఫేజ్‌-1లో 419 రోడ్లను 5,824 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరణ లేదా బలోపేతం చేస్తారు.

పలు ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణ పనులు ఇలా :

  • హైదరాబాద్‌లోని రాజేంద్రనగర్‌లో రూ.2,583 కోట్లతో కొత్త హైకోర్టు కాంప్లెక్స్‌ను అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మిస్తున్నారు.
  • పది జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్‌లు, రెండు పోక్సో కోర్టు భవనాలను రూ.972 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు.
  • వరంగల్, అల్వాల్, సనత్‌నగర్, ఎల్బీ నగర్‌లలో రూ.5,001 కోట్లతో సూపర్‌ స్పెషాలిటీ, టిమ్స్​ ఆసుపత్రుల నిర్మాణం జరుగుతుంది.
  • గోషామహల్‌లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రి కొత్త భవనాన్ని రూ.2,700 కోట్లతో 2028 మార్చి నాటికి పూర్తి చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
  • ఫేజ్‌-1, ఫేజ్‌-2లలో భాగంగా 17 మెడికల్​ కాలేజీల భవనాలను రూ.2,761 కోట్లతో పూర్తి చేయడం.
  • రాష్ట్రంలో 2023-25 మధ్య రెండేళ్లలో 2,340 కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల అభివృద్ధి సంబంధిత పనులు జరిగాయి. సంగారెడ్డి, రామగుండం, నాగర్‌కర్నూల్‌లలో రూ.731 కోట్లతో మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణం పూర్తయింది.

ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వేలు, ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌లు :

  • రూ.5,221 కోట్లతో ఎన్‌హెచ్‌-44లోని హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు సెక్షన్‌ పరిధిలో 480 కిలో మీటర్ల మేర ఆరు వరుసల రహదారిగా డెవలప్​ చేయనున్నారు.
  • హైదరాబాద్‌-విజయవాడ రహదారి (230 కిలో మీటర్లు)ని ఆరు వరుసల రోడ్డుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇందుకు భారీగా రూ.9,090 కోట్ల ఖర్చు కానుంది.
  • రూ.2,746 కోట్లతో హైదరాబాద్‌ to శ్రీశైలం సెక్షన్‌ పరిధిలో ఎన్‌హెచ్‌-765ని 150 కిలో మీటర్ల మేర 4 వరుసల రహదారిగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
  • నాగ్‌పుర్‌- హైదరాబాద్‌ సెక్షన్‌లో ఎన్‌హెచ్‌-44 జాతీయ రహదారి (397 కిలో మీటర్లు)ని ఆరు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేస్తారు.
  • 234 కిలో మీటర్ల మేర హైదరాబాద్‌ - అమరావతి - మచిలీపట్నం కారిడార్‌ను రూ.12 వేల కోట్లతో 4 లేదా 6 వరుసల రహదారిగా ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
  • శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ (55 కిలో మీటర్లు)ను రూ.7,700 కోట్లతో పనులు చేపట్టనున్నారు.
  • ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని మానేరు నదిపై రూ.180 కోట్లతో కేబుల్‌ బ్రిడ్జిని నిర్మించనున్నారు.

డిసెంబర్​ 8,9వ తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దేశ విదేశాల నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన ప్రముఖులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. బడా పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానించి పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతుంది.

బలమైన ఆర్థిక రాష్ట్రంగా నిలదొక్కుకునేందుకే విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

గ్లోబల్​ సమ్మిట్​లో తెలంగాణ గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు కనిపించాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

