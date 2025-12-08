'తెలంగాణ రైజింగ్'కు సర్వం సిద్ధం - లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్న గవర్నర్
నేటి నుంచి తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ - 2 రోజుల పాటు జరగనున్న అంతర్జాతీయ, ఆర్థిక సదస్సు - పాల్గొననున్న 44కు పైగా దేశాల ప్రతినిధులు
Published : December 8, 2025 at 7:13 AM IST
Telangana Rising Global Summit : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్కు సర్వం సిద్ధమైంది. 2 రోజుల పాటు జరగనున్న అంతర్జాతీయ, ఆర్థిక సదస్సుకు నేడు తెరలేవనుంది. దేశ, విదేశాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొనే ఈ సదస్సును అత్యంత ఘనంగా జరిపేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా నిర్వహించే గ్లోబల్ సమిట్లో 44కు పైగా దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు, మేథోమథన సదస్సులు జరగనున్నాయి. తెలంగాణ విజన్ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్-2047 రేపు ఆవిష్కృతం కానుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించ తలపెట్టిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ కొన్ని గంటల్లో ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్రంలోని అపార అవకాశాలను ప్రపంచానికి వివరించి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణతో పాటు, యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా సర్కార్ సమిట్ నిర్వహిస్తోంది. 2 రోజుల పాటు జరిగే సదస్సులో 44కు పైగా దేశాల నుంచి 154 మంది అతిథులు రానున్న నేపథ్యంలో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రముఖ కంపెనీల నుంచి ప్రతినిధి బృందాలు సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి. మధ్నాహ్నం ఒంటి గంటన్నరకు గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ లాంఛనంగా గ్లోబల్ సమిట్ను ప్రారంభిస్తారు.
2 వేల మంది అతిథులు : సుమారు 2 వేల మంది దేశ, విదేశీ అతిథులు ప్రారంభ వేడుకకు హాజరవుతున్నారు. సమిట్లో వివిధ అంశాలపై నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత అభిజిత్ బెనర్జీ, ట్రంప్ మీడియా-టెక్నాలజీ గ్రూప్ సీఈవో ఎరిక్ స్వైడర్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ సీఈవో జెరెమీ జుర్గెన్స్, నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత కైలాష్ సత్యార్థి, బయోకాన్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్పర్సన్ కిరణ్ మజుందార్-షా తదితరులు మాట్లాడతారు. మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తారు. రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన, పెట్టుబడులకు అవకాశాలు, ప్రభుత్వం వైపు నుంచి అందించే సహకారం, విజన్-2047 డాక్యుమెంట్ లక్ష్యాలు, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీపై ముఖ్యమంత్రి సభలో వివరిస్తారు. 2 రోజుల్లో మొత్తం 27 అంశాలపై సెషన్లు నిర్వహించేందుకు భారీ సెమినార్ హాళ్లను అధికారులు సిద్ధం చేశారు.
మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి వివిధ అంశాలపై సెషన్లు జరుగుతాయి. 3 నుంచి 4 వరకు పవరింగ్ తెలంగాణ ఫ్యూచర్, గ్రీన్ మొబిలిటీ-జీరో ఎమిషన్ వెహికిల్స్, టెక్ తెలంగాణ-సెమీ కండక్టర్స్, గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ తెలంగాణ అనే అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి. అనంతరం ఏరో స్పేస్, డిఫెన్స్, టాలెంట్ మొబిలిటీ, అందరికీ అందుబాటులో వైద్యం, కొరియా, ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక సెషన్స్ ఉంటాయి. సాయంత్రం ఐదున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు తెలంగాణ పార్ట్నరింగ్ విత్ ఏషియన్ టైగర్స్, గిగ్ ఎకానమీ, రైతుల ఆదాయం పెంపుపై చర్చలు, కెనడా ప్రతినిధులు, మహిళ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు.
రేపు విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ : సదస్సులో రెండో రోజు అంటే రేపు ఉదయం 9 గంటలకే ప్యానల్ డిస్కషన్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. లైఫ్ సైన్సెస్, తెలంగాణ ఒలింపిక్ గోల్డ్ క్వెస్ట్, రాష్ట్ర పర్యాటకం, సంసృతి, వారసత్వం, 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ దిశగా మూల ధనం పెంపుపై చర్చించనున్నారు. అనంతరం అందరికీ అందుబాటులో గృహాలు, మూసీ పునరుజ్జీవనం, పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణాపై సెషన్స్ ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, గ్లోబల్ కెపాసిటీ సెంటర్లు, పీపీపీ పెట్టుబడులపై సమాలోచనలు జరపనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు సృజనాత్మక, వినోద రంగాలు, అందరికీ అవకాశాలు, ఆర్థిక హబ్, స్టార్టప్లపై సెషన్లు నిర్వహిస్తారు. దావోస్ ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సు తరహాలో సమిట్ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేశారు. 2047 నాటికి తెలంగాణ ఎలా ఉంటుందో వివరించే దార్శనిక పత్రాన్ని రేపు ఇదే వేదికపై ఆవిష్కరించనున్నారు. సదస్సు అనంతరం ప్రజల సందర్శనకు 3 రోజుల పాటు స్టాళ్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
అతిథులకు హైదరాబాదీ బిర్యానీ : ఎయిర్ పోర్టు నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీలో వేదిక వరకు తెలంగాణ ప్రత్యేకతలు తెలిసేలా వివిధ రూపాల్లో ప్రదర్శనలు ఉండనున్నాయి. కొమ్ము కోయ, బంజారా, గుస్సాడీ, ఒగ్గు డోలు, పేరిణీ నాట్యం, బోనాల ప్రదర్శనతో పాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ప్రదర్శన ఉంటుంది. సబ్జెక్టులపై చర్చల తర్వాత ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి సంగీత కచేరి అతిథులను అలరించనుంది. గ్లోబల్ సమిట్ అతిథులకు హైదరాబాదీ బిర్యానీతో పాటు, తెలంగాణ ప్రసిద్ధ వంటలతో భోజనాలను అందించనున్నారు. పోచంపల్లి ఇక్కత్ శాలువా, చేర్యాల కళాకృతులు తదితరాలతో కూడిన జ్ఞాపికలను ప్రభుత్వం తరఫున అందించనున్నారు. ఇప్పపువ్వు లడ్డు, సకినాలు వంటి తెలంగాణ ప్రత్యేక వంటకాలతో కూడిన మరో బాస్కెట్ను సైతం అందించనున్నారు. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ విడుదలతో సదస్సు ముగియనుంది. రాత్రి 7 గంటలకు గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు లక్ష్యంతో డ్రోన్ల ప్రదర్శన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, విందు ఉండనున్నాయి.
నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క రేపటి 'గ్లోబల్ సమ్మిట్' తర్వాత మరో లెక్క : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ప్రపంచస్థాయి ఫిల్మ్సిటీ - వంతారా నైట్ సఫారీ - గ్లోబల్ సమ్మిట్కు విశేష స్పందన