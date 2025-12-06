ETV Bharat / state

8, 9న తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్‌ సమిట్‌ - అజెండా ఖరారు

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ అజెండా ఖరారు - ఫ్యూచర్‌సిటీ వేదికగా ఈనెల 8, 9న తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్‌ సమిట్‌ - అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సును ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్రణాళిక

Telangana Rising Global Summit
Telangana Rising Global Summit (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 3:18 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 3:50 PM IST

Telangana Rising Global Summit Agenda Finalized : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఎజెండా ఖరారైంది. అంగరంగ వైభవంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా నిర్వహించేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళిక చేసింది. రెండు రోజుల సదస్సులో వివిధ అంశాలపై 27 ప్రత్యేక సెషన్లు జరగనున్నాయి. దేశ విదేశాల నుంచి ప్రముఖులు తరలిరానున్నారు. దావోస్ ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సు తరహాలో సమ్మిట్ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 9న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ డాక్యుమెంట్​ను ఆవిష్కరించనున్నారు.

ప్రముఖుల హాజరు : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఈ నెల 8, 9 తేదీల్లో జరిగే తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమ్మిట్​ షెడ్యూల్​ను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నెల 8 మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు సదస్సు లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది. దేశ విదేశాల నుంచి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, వివిధ రంగాల నిపుణులు, విద్యావేత్తలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులు తరలిరానున్నారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును ఆవిష్కరించే దిశగా జరిగే గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో రెండు రోజుల పాటు మొత్తం 27 ప్రత్యేక ప్యానెల్ చర్చలు జరుగుతాయి.

ఎనర్జీ, గ్రీన్ మొబిలిటీ, ఐటీ–సెమీకండక్టర్లు, విద్య ,వైద్యం, పర్యాటకం, సిక్యా ఎంటర్టైన్మెంట్, తాజ్ హోటల్స్ తదితరులు వంటి ప్రముఖ సంస్థల ప్రతినిధులు చర్చల్లో పాల్గొంటారు. పీవీ సింధు, అనిల్ కుంబ్లే, పుల్లెల గోపిచంద్, గగన్ నారంగ్, జ్వాలా గుత్తా వంటి క్రీడా ప్రముఖులు ఒలింపిక్ గోల్డ్ క్వెస్ట్ సెషన్‌లో పాల్గొంటారు. రాజమౌళి, రితేష్ దేశ్‌ముఖ్, సుకుమార్, గుణీత్ మోంగా, అనుపమా చోప్రా వంటి సినీ ప్రముఖులు క్రియేటివ్ సెంచరీ, సాఫ్ట్ పవన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చర్చలో పాల్గొంటారు.

2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థ : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సదస్సు వేదికగా ఈ నెల 9న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్​ 2047 విజన్​ డాక్యమెంట్​ను ఆవిష్కరిస్తుంది. తెలంగాణ 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దే రోడ్‌ మ్యాప్‌ను ఈ డాక్యుమెంట్​లో పొందుపరిచారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో అన్ని రంగాల్లో భవిష్యత్తు తెలంగాణ అభివృద్ధికి అవసరమైన పెట్టుబడులు, టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యాలు, నూతన ఆవిష్కరణల దిశగా సమగ్ర ప్రణాళికలను పొందుపరిచారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు సమ్మిట్​ నిర్వహణ ఏర్పాట్లతో పాటు సదస్సుకు తరలివచ్చే ప్రతినిధులను సమన్వయం చేస్తున్నారు. దావోస్​లో ఏటా జరిగే వరల్డ్ ఎకనామిక్​ ఫోరమ్​ను తలపించేలా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సదస్సు నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సదస్సు ఏర్పాట్లను నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు. అధికారులతో ఇప్పటికే పలుమార్లు సమావేశాలు నిర్వహించారు.

విజన్ డాక్యుమెంట్‌కు తుది మెరుగులు - 3 భాషల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు

గ్లోబల్ సమ్మిట్​ వేదికగా భారీగా పెట్టుబడులు - ప్రభుత్వంతో 90కిపైగా దిగ్గజ కంపెనీల ఒప్పందాలు

GLOBAL SUMMIT 2025
TELANGANA RISING 2047
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT

