వికసిత్‌ భారత్‌ దిశగా వేగంగా తెలంగాణ అడుగులు : గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌లో పాల్గొన్న గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - తెలంగాణ తల్లి డిజిటల్ విగ్రహం ఆవిష్కరించిన సీఎం

Telangana Rising Global Summit 2025
Telangana Rising Global Summit 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 1:59 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 2:18 PM IST

Telangana Rising Global Summit 2025 : ‘తెలంగాణ రైజింగ్‌’ పేరిట తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన గ్లోబల్‌ సమిట్‌ 2025 ప్రారంభమైంది. సదస్సును గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ ప్రారంభించారు. ఈ సమిట్‌కు కేంద్రమంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి, సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పలువురు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరులోని ఫ్యూచర్‌ సిటీలో వంద ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ సదస్సు జరుగుతోంది. సోమ, మంగళవారాల్లో ఇది కొనసాగనుంది. 44 దేశాల నుంచి 154 మంది ప్రతినిధులు ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యారు.

2047లోగా 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా మారాలనేది లక్ష్యం : వికసిత్‌ భారత్‌ దిశగా తెలంగాణ వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ తెలిపారు. నిర్ణీత లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని తెలంగాణ ముందుకెళ్తోందని అన్నారు. 2047లోగా 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా మారాలనేది లక్ష్యమన్న గవర్నర్, మహిళా రైతులను పలు విధాలుగా ప్రోత్సహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. బస్సుల నిర్వహణ కూడా మహిళా సంఘాలకు ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. తమది స్థిరమైన, పారదర్శకమైన ప్రభుత్వమని పేర్కొన్నారు. ఆవిష్కరణల్లో తెలంగాణ అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందుందని తెలిపారు. విమానాశ్రయాలు, రైల్వేలు, రోడ్ల విస్తరణ దిశగా చర్యలు చేపట్టామని వివరించారు. అంతకుముందు వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను పరిశీలించిన సీఎం, సదస్సు ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి డిజిటల్ విగ్రహం ఆవిష్కరించారు.

