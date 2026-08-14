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తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.0 నిర్వహణకు కేబినెట్ నిర్ణయం - ఈసారి 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ' థీమ్‌తో

సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం - డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.0 సదస్సు - సదస్సు నిర్వహణకు ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటుకు నిర్ణయం

Telangana Rising Global Summit 2.O
Telangana Cabinet (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 6:04 PM IST

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Telangana Cabinet Decisions : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో తెలంగాణ రైజింగ్2.0 సమ్మిట్​, స్మార్ట్​ రేషన్​ రేషన్​కార్డుల పంపిణీ, సన్నవడ్లకు సబ్సిడీ సహా పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం మంత్రి పొంగులేటి మంత్రివర్గ సమావేశ నిర్ణయాలను వెల్లడించారు.

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమ్మిట్ 2.0 నిర్వహణకు : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమ్మిట్ 2.0 నిర్వహణకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. డిసెంబర్​ 7,8,9 తేదీల్లో ఈ సదస్సు నిర్వహించనున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్​ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వివేక్ వెంకటస్వామి అధ్వర్యంలో సబ్ కమిటీతో పాటు సదస్సు నిర్వహణకు ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. గత ఏడాది తెలంగాణ రైజింగ్ -2047 విజన్​ ఆవిష్కరించినట్లే ఈసారీ ఇన్వెస్ట్​ థీమ్​తో తెలంగాణ సదస్సు నిర్వహణను మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా ఫ్యూచర్​ సిటీ ప్లాన్​ను ఆవిష్కరించింది. ప్రధానంగా మన రాష్ట్రంలో డిఫెన్స్, ఏరో స్పేస్, ఫార్మా రంగాల్లో పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులకు ఉన్న అపారమైన అవకాశాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ఈసారి సదస్సు జరుగుతుందని మంత్రులు వివరించారు.

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.0 నిర్వహణకు కేబినెట్ నిర్ణయం (ETV Bharat)

రేపే స్మార్ట్​కార్డుల పంపిణీ : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా రాష్ట్రంలో రేషన్​కార్డుదారులకు స్మార్ట్​రేషన్​ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. అందుకు సంబంధించి అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో 2.81 కోట్ల మంది రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులుంటే, ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేసినట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. తెలిపారు. 62 లక్షల మందికి కొత్తగా లబ్ధి చేకూర్చిందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఈరోజుకు మొత్తం 3.42కోట్ల మంది రేషన్ లబ్ధిదారులున్నారని చెప్పారు. వీరికి స్మార్ట్ కార్డుల జారీకి ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిందని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు.

ఏడు రకాల సన్నాలకు రూ.500 బోనస్ : వానాకాలం పంట‌కు సంబంధించి ఏడు ర‌కాల స‌న్న ధాన్యం సాగును ప్రోత్సహించి, ఆ ఏడు ర‌కాల సాగును పెంచడానికి రైతుల‌కు అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించాలని కేబినేట్ నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు, రైతు వేదిక‌ల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఏడాది నుంచి ఈ ఏడు ర‌కాల స‌న్నాల‌కే రూ.500 బోన‌స్‌ చెల్లించాల‌ని కేబినేట్ తీర్మానించింది.

కేంద్రం కొనుగోలు చేయగా మిగతా 17.54 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఈ-వేలం ద్వారా విక్రయించేందుకు కేబినేట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇటీవల మొక్కజొన్న వేలంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయం రాబ‌ట్టుకున్న నేప‌థ్యంలో ఈ మిగులు ధాన్యానికి కూడా క్వింటాలుకు రూ.2389 బేసిక్ ప్రైస్ నిర్ణయించి ఈ వేలం (e-Auction) ద్వారా ధాన్యం అమ్మాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.

ఆ కళాశాలలు స్కిల్స్ వర్సిటీ పరిధిలోకి : రాష్ట్రంలోని ఐటీఐలు, ఏటీసీలు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలను యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివ‌ర్సిటీ ప‌రిధిలోకి తీసుకురావ‌డానికి కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ప్రస్తుతం ఐటీఐలు, ఏటీసీలు, పాలిటెక్నిక్ క‌ళాశాల‌లు సాంకేతిక విద్యా శాఖ ప‌రిధిలో ఉన్నాయి. వీటిని తెలంగాణ ఎడ్యుకేష‌న్ యాక్ట్ నుంచి తొల‌గించి యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ పరిధిలో చేర్చేందుకు మంత్రివర్గం గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం పరిశ్రమల శాఖ పరిధిలో ఉన్న వీటన్నింటినీ ఇకపై శక్తి శాఖ పరిధిలోకి విలీనం చేసేందుకు తీర్మానించింది.

కేబినెట్ నిర్ణయాలు మరికొన్ని :

  • ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్, ముధోల్‌, బోథ్‌, సిర్పూర్‌, గజ్వేల్, దుబ్బాక యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు
  • 113 నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియ‌ల్స్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్​లు
  • 18,766 పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోరిక్షాలు ఈవీలుగా మార్చేందుకు రూ.200 కోట్లతో పథకం
  • ఈ పథకం కింద అర్హులైన ఆటో డ్రైవర్లకు ఒక్కో వాహనానికి రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ
  • హిల్ట్​ పాలసీ దరఖాస్తు గడువు మరో 3 వారాలు పొడిగింపునకు నిర్ణయం
  • మక్తల్-నారాయణపేట- కొడంగల్ ఎత్తిపోతల ఫేజ్​-II పనులకు రూ.2,100 కోట్లు

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Last Updated : August 14, 2026 at 6:04 PM IST

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తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు
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