యువతలో నైపుణ్యమే బలం - తెలంగాణ రైజింగ్​ 2047 లక్ష్యాల్లో నైపుణ్యాభివృద్ధికి పెద్దపీట

జర్మనీ తరహాలో అప్రెంటిస్​షిప్​ విద్యా విధానం - స్కిల్ డెవలప్​మెంట్​ మిషన్ ఏర్పాటు - టామ్​కామ్​తో విదేశాల్లోనూ ఉద్యోగావకాశాలకు సన్నాహాలు

Telangana Rising 2047 Skill Development Targets
Telangana Rising 2047 Skill Development Targets (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 4:52 PM IST

Telangana Rising 2047 Targets : తెలంగాణ రైజింగ్ - 2047లో భాగంగా 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీని సాధించేందుకు నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను ఛేదించాలంటే రాష్ట్రంలో అధికంగా ఉన్న యువత చాలా కీలకమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. నైపుణ్యంతో కూడిన యువతే లక్ష్యానికి చేరుకునేందుకు చోదక శక్తి వంటిది. వారిని బలోపేతం చేయాలంటే విద్య, క్రీడలు, ఆవిష్కరణలు, నైపుణ్యాలు అవసరమని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. దీనిపై దార్శనిక పత్రం - 2047లో సమగ్ర కార్యాచరణను పొందుపర్చింది. పరిశ్రమల్లో అవసరమయ్యే విధంగా నైపుణ్యాలతో కూడిన మానవ వనరులుగా తీర్చిదిద్దాలని, వారికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది.

విదేశాల్లో నిపుణులకు డిమాండ్ : ప్రస్తుతం యువతలో డిజిటల్ స్కిల్స్​లో, అందులోనూ ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిసియల్ ఇంటలిజెన్స్ అండ్ మెషీన్ లెర్నింగ్ (ఏఐఎమ్ఎల్), ఆరోగ్య రంగ కార్యకర్తలు, అలాగే ఇతర ఉద్యోగాలైన ఎలక్ట్రీషియన్స్​, హార్డ్​వేర్ మెకానిక్స్​కు​ జపాన్, యూకే, జర్మనీలతో పాటు ఆసియా పసిఫిక్ తదితర దేశాల్లో ఆదరణ ఎక్కువగా ఉంది. అధికారులు ఈ అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, వివిధ దేశాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు టామ్​కామ్​ను బలోపేతం చేయనున్నారు. దీని కోసం విదేశాలకు వెళ్లదలచుకునే వారికి ఆయా దేశాల భాషల శిక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

జర్మనీ తరహాలో : మన దేశంలో విద్యా వ్యవస్థలో ప్రాక్టికల్స్ కంటే థియరీ విధానమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో తరగతి గది పాఠాలకే విద్యార్థులు పరిమితమవుతున్నారు. కానీ, జర్మనీ విద్యా వ్యవస్థలో ద్వంద్వ విధానం (డ్యూయల్ అప్రెంటిస్​షిప్ మోడల్) అమలవుతోంది. వీరు వారంలో ఒకటి లేదా రెండు రోజులు మాత్రమే కళాశాలల్లో పాఠాలు చదువుకుంటారు. మరో నాలుగు లేదా ఐదు రోజులు పరిశ్రమల్లో శిక్షణ పొందుతారు. అక్కడ పనిచేసినందుకు గానూ కొంత మొత్తంలో స్టైఫండ్​ను చెల్లిస్తారు. అలాంటి అప్రెంటిస్​షిప్ వ్యవస్థనే మన రాష్ట్రంలోనూ అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలివే :

  • పాఠశాల స్థాయిలోనే, తొమ్మిదో తరగతి నుంచే సాఫ్ట్‌ స్కిల్స్, ఆర్థిక అక్ష్యరాస్యతను విద్యలో భాగం చేస్తారు.
  • యంగ్‌ ఇండియా స్కిల్స్‌ యూనివర్సిటీ ద్వారా నిరంతరం నేర్చుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు. అందుకు క్రెడిట్లను కేటాయిస్తారు.
  • తెలంగాణ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ మిషన్‌(టీజీఎస్‌డీఎం)ను ఏర్పాటు చేసి, దాని ద్వారా నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నింటినీ ఏకీకృతం చేసి, వాటికి అవసరమైన మార్గదర్శకాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేలా ఇది చర్యలు తీసుకుంటుంది.
  • ప్రస్తుతం ఉన్న నైపుణ్య కేంద్రాలను కూడా ఆధునికీకరిస్తారు. పరిశ్రమల క్లస్టర్లు, స్పెషల్ ఎకానమికల్ జోన్​లతో కలిసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నెలకొల్పుతారు.
  • పరిశ్రమ - ఉపాధి కనెక్టివిటీ కోసం రాష్ట్రస్థాయిలో డిజిటల్ స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్​మెంట్ ఎక్స్​ఛేంజ్​ను ఏర్పాటు చేసి, దానికి శిక్షణ, ఉద్యోగాలను అనుసంధానిస్తారు.
  • మానసికంగా, శారీరకంగా యువతను దృఢంగా తీర్చిదిద్దేందుకు క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తారు. ప్రతి పంచాయతీలో సీఎస్‌ఆర్‌ భాగస్వామ్యంతో కమ్యూనిటీ ప్లే ఫీల్డ్‌లు నెలకొల్పుతారు. అన్ని స్కూళ్లలో ఫిట్‌నెస్, క్రీడా ఆప్టిట్యూడ్‌ను గుర్తించే ప్రమాణాలను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

పోర్టళ్ల ద్వారా అనుసంధానం : ప్రతి అభ్యర్థి నైపుణ్యాలను అంచనా వేసి, వారికి కావాల్సిన శిక్షణ ఇవ్వడానికి క్యాండిడేట్‌ సెంట్రిక్‌ కెరీర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అండ్‌ ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ అనే పోర్టల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు. టెన్త్, ఇంటర్​, డిగ్రీ తదితర స్థాయిల్లో నైపుణ్యాలను గుర్తిస్తారు. ఆయా విద్యా సంస్థలనూ పోర్టల్​కు అనుసంధానం చేస్తారు. డిజిటల్ స్కిల్లింగ్ పోర్టల్​లో లేబర్ మార్కెట్ ఇంటలిజెన్స్ వ్యవస్థ(ఎల్ఎంఐఎస్)ద్వారా టీజీ ఐపాస్, కార్మిక డేటాబేస్​ను ఉపయోగించి ఉద్యోగ ట్రెండ్​లను అంచనా వేస్తారు.

