తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 డాక్యుమెంట్ - మూడంచెల సూత్రానికి 10 కీలక వ్యూహాలు
మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల లక్ష్యంతో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 దార్శనిక పత్రం - వచ్చే 2 దశాబ్దాల్లో సమగ్ర, సమ్మిళిత, సుస్థిర అభివృద్ధి దిశగా రోడ్ మ్యాప్
Published : December 10, 2025 at 10:26 AM IST
Telangana Rising 2047 Document : ముక్కోటి తెలంగాణ ప్రజల ఉజ్జ్వల భవిత, భవిష్యత్తు, భావితరాల కోసం ముందుచూపుతో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 డాక్యుమెంట్ రూపుదిద్దుకుంది. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా రెండు రోజుల పాటు సాగిన విస్తృత మేథోమథనం తర్వాత వివిధ రంగాల ప్రముఖుల సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి విజన్ డాక్యుమెంట్ 2047ను ప్రపంచం ముందుంచారు. అన్ని శాఖల మంత్రులు, విభాగాల అధికారులు, మేధావులు, వివిధ రంగాల నిపుణులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, సామాజిక, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధుల సలహాలకు విజన్ డాక్యుమెంట్లో ప్రాధాన్యమిచ్చారు. ఈ డాక్యుమెంట్ తయారీలో నీతి ఆయోగ్ కీలక భూమిక నిర్వహించింది. ఐఎస్బీ ప్రొఫెసర్లు డాక్యుమెంట్ తయారీలో పాలుపంచుకున్నారు.
బ్రిటీష్ పాలకుల నుంచి విముక్తి పొంది వందేళ్లు పూర్తి చేసుకునే 2047 నాటికి తెలంగాణ వృద్ధికి మూడు మూల స్తంభాలను గుర్తించారు. ఆర్థిక వృద్ధి, సమ్మిళిత అభివృద్ధి, సుస్థిర అభివృద్ధి సాధించడానికి అధునాతన సాంకేతికత, కొత్త ఆవిష్కరణలు, సమర్థవంతమైన ఆర్థిక వనరులతో పాటు సుపరిపాలన ఉత్ప్రేరకంగా పని చేస్తాయని డాక్యుమెంట్లో పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం లో అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి CURE-PURE-RARE అనే మూడు జోన్ల అభివృద్ధి నమూనాను ఈ డాక్యుమెంట్లో కీలకంగా ప్రస్తావించింది. హైదరాబాద్ సిటీ తో పాటు పరిసర ప్రాంతాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల మధ్య సమతుల్య, పరస్పర ఆధారిత వృద్ధిని సాధించడమే డాక్యుమెంట్ సంకల్పంగా రూపొందించారు.
తెలంగాణ భౌగోళిక ప్రాంతం మూడు జోన్లుగా : లక్ష్య సాధనకు ప్రతిపాదించిన ఆర్థిక సూత్రాలకు తోడు మూడు ఉత్ప్రేరకాలను గుర్తించారు. పాలన, పరిశ్రమలు సేవలలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాలని డాక్యుమెంట్లో నిర్ణయించారు. అలాగే పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, ప్రాజెక్టులకు నిధులు సమకూర్చడానికి వినూత్న ఆర్థిక నమూనాలను రూపొందించడం, పారదర్శకత, జవాబుదారీ, పౌర-కేంద్రీకృత పాలనను అందించడం ప్రధాన ఉత్ప్రేరకాలుగా పేర్కొన్నారు. మూడంచెల వ్యూహంలో భాగంగా తెలంగాణ భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని మూడు విభిన్న రంగాల వారీగా మూడు జోన్లుగా విభజించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మూడు జోన్ల ద్వారా సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి పునాదులు వేయవచ్చని విజన్ డాక్యుమెంట్ను రూపొందించారు.
కొత్తగా అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ ఏర్పాటు : 160 కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ORR లోపల ఉన్న హైదరాబాద్ సిటీ ప్రాంతంలో సేవల విస్తరణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి నెట్-జీరో సిటీగా అభివృద్ధి చేయవచ్చని డాక్యుమెంట్లో పేర్కొన్నారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ- CUREగా పిలుచుకునే ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి ప్రణాళిల ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి నాలెడ్జ్, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ 360 కిలోమీటర్ల, ప్రాంతీయ రింగ్ రోడ్(RRR) మధ్య ఉన్న జోన్ను అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ-PUREను పూర్తిగా తయారీ రంగానికి కేంద్రంగా మార్చనున్నారు.
ఇక్కడే పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు, లాజిస్టిక్స్ హబ్లు ఏర్పాటు చేస్తామని విజన్ డాక్యుమెంట్లో స్పష్టం చేశారు. ప్రాంతీయ రింగ్ రోడ్ దాటి, రాష్ట్ర సరిహద్దుల వరకు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతాన్ని గ్రామీణ వ్యవసాయం, హరిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూల స్తంభం పేర్కొన్నారు. రూరల్ అగ్రికల్చర్ రీజియన్ ఎకానమీ-RAREగా పిలుచుకునే గ్రామీణ తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి 2047నాటికి సస్యశ్యామలం చేయడమే లక్ష్యంగా విజన్ డాక్యుమెంట్లో పేర్కొన్నారు.
10 కీలక వ్యూహాలు : మూడంచెల సూత్రానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి సాధించడానికి 10 కీలక వ్యూహాలను కూడా డాక్యుమెంట్లో పొందుపరిచారు. గేమ్-ఛేంజర్ ప్రాజెక్టులైన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, మూసీ పునరుజ్జీవనం, డ్రై పోర్ట్, బందర్ పోర్ట్ వరకు గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే, రీజినల్ రింగ్ రోడ్, రింగ్ రైలు, బుల్లెట్ రైలు కారిడార్ల వృద్ధి చేయాలని ఇందుకు భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు అవసరమని గుర్తించి డాక్యుమెంట్ వాటిని రాబట్టడానికి ఉన్న మార్గాలను కూడా ప్రస్తావించింది. డిజిటల్ గవర్నమెంట్, T-ఫైబర్, SPEED వంటి కార్యక్రమాలతో పాలనా సామర్థ్యాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది.
అలాగే ప్రపంచ స్థాయి విద్య, పరిశోధన సంస్థలను ఆకర్షించడం, మహిళలు, రైతులు, యువతపై ప్రత్యేక దృష్టి. ఆరోగ్యం, విద్య, జీవనోపాధి అందరికీ సమాన అవకాశాల కల్పనపై కూడా విజన్ డాక్యుమెంట్లో ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. రాష్ట్ర గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని, కళలు, పర్యాటకాన్ని పరిరక్షించడంతో పాటు ప్రోత్సహించడం ద్వారా ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత పాలనలో పౌరుల భాగస్వామ్యం పెంచి వారి ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే విధానాలు రూపొందించాలని తెలంగాణ రైజింగ్ విజన డాక్యుమెంట్ స్పష్టం చేసింది.
తెలంగాణ అన్బీటబుల్ - డ్రోన్ షోతో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు
తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు - 66 వేల మందికి ఉపాధి!