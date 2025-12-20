ETV Bharat / state

గ్లోబల్ సమిట్ ఎఫెక్ట్ : ఆ ప్రాంతాల్లో హాట్​కేకుల్లా ప్రైవేట్ లే-అవుట్లు - ప్రభుత్వ భూముల రక్షణకు కార్యాచరణ

తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ ముగిశాక పెరిగిన భూముల ధరలు - భూముల లెక్కింపునకు డిజిటల్​ ప్రత్యేక సర్వేలు - భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ, ఐటీ కారిడార్లలో ప్రభుత్వ భూముల రక్షణకు కార్యాచరణ

India future Cities and IT Corridors Govt Lands Protect
India future Cities and IT Corridors Govt Lands Protect (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 8:15 AM IST

3 Min Read
India future Cities and IT Corridors Govt Lands Protect : భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ, ఐటీ కారిడార్లలో ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణకు రెవెన్యూ అధికారులు కార్యాచరణను రూపొందించారు. కందుకూరు, మహేశ్వరం మండలాల్లోని ఐటీ కారిడార్​లో సంబంధిత భూములు ఆక్రమణలకు గురికాకుండా సర్వే రికార్డులు, ధరణి పోర్టల్​ క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే భావినగరం, శేరిలింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్​, గండిపేట మండలాల్లోని ఐటీ కారిడార్​లో సంబంధిత భూములను కూడా కాపాడుతున్నారు.

తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ ముగిశాక మహేశ్వరం, కందుకూరు మండలాల పరిధుల్లో ప్రైవేటు భూముల లే-అవుట్లు హాట్​ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. సర్కారు భూములను కొందరు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వీటిని అడ్డుకునేందుకు మండలాల వారీగా ప్రభుత్వ భూముల వివరాలను రెవెన్యూ అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. అనంతరం కబ్జాలను తొలగిస్తున్నారు.

డిజిటల్​ ప్రత్యేక సర్వేలు : మహేశ్వరం, కందుకూరు, శేరిలింగంపల్లి, గండిపేట్​ మండలాల్లో సర్కారు స్థలాలు, చెరువులను అక్రమార్కుల నుంచి రక్షించేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు డిజిటల్​, ప్రత్యేక సర్వేలు చేపడుతున్నారు. భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ భూములు, ప్రైవేటు భూముల సరిహద్దులను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేకంగా 10 మంది సర్వేయర్లను నియమించారు. డిజిటల్​ సర్వే కోసం కొత్త పరికరాలనూ సైతం తెప్పిస్తున్నారు. శేరిలింగంపల్లి, గండిపేట్ మండలాల్లో ఈ సర్వేలు కొనసాగనున్నాయి. ఆక్రమణలను గుర్తిస్తే కూల్చేసి, బాధ్యులపై క్రిమినల్​ కేసులు నమోదు చేయించేందుకు అధికారాలు ఇచ్చారు. అక్రమార్కులు కోర్టులను ఆశ్రయించినా సమర్థంగా సమాధానాలు ఇచ్చేందుకు ప్రతి ఆర్డీవో కార్యాలయంలో లీగల్​ సెల్​లను ఏర్పాటు చేశారు.

సర్వే నంబర్ల మాయాజాలం :

  • ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించేందుకు కొందరు ఆక్రమార్కులు సర్వే నంబర్లతో మాయాజాలం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఆయా సర్వే నంబర్లు ప్రైవేటు పట్టా భూములంటూ రికార్డులు సృష్టించారు. వాటి ఆధారంగా కోర్టులను ఆశ్రయించి ఈ-పాస్​ పుస్తకాలూ పొందుతున్నారు.
  • శేరిలింగంపల్లి మండలంలోని ఆరు గ్రామాల్లో 243 ఎకరాల సర్కారు భూములపై వివాదాలు అనేవి కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని న్యాయస్థానాల్లో విచారణ దశలో ఉండగా, మరికొన్ని ట్రైబ్యునల్​లో ఉన్నాయి.
  • మహేశ్వరం, కందుకూరు మండలాల్లోని నాలుగు గ్రామాల్లో ఒక్కోచోట 20 ఎకరాలకు పైగా ప్రభుత్వ భూములను కొందరు వ్యక్తులు తమ ఖాతాల్లో కలిపేసుకున్నారు.
  • గండిపేట మండలంలోని మూడు గ్రామాల్లో 180 ఎకరాల భూములపై కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు వివాదాలు సృష్టిస్తున్నారు. వీరిలో మరికొందరు ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే రికార్డులు మార్చి ధరణి పోర్టల్​లోనూ తమ పేర్లు వచ్చేలా చేసుకున్నారు.

భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ నిర్మాణం : హైదరాబాద్​ దక్షిణ ప్రాంతంలో 765 చదరపు కి.మీ. విస్తీర్ణంలో భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీని నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ఫ్యూచర్​ సిటీ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీ(ఎఫ్​సీడీఏ)ను ఏర్పాటు చేసింది. తెలంగాణ అర్బన్​ ఏరియాస్​ యాక్ట్​-1975 కింద ఇది పని చేయనుంది. ప్రస్తుత జీహెచ్​ఎంసీ సరిహద్దులకు అవతల ఏర్పాటవుతున్న ఈ జోన్​ను భావితరాలకు స్థిరమైన, సమ్మిళిత నగరంగా తీర్చిదిద్దాలనేది ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఫ్యూచర్​ సిటీలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు.

అదే ఫ్యూచర్​ సిటీ లక్ష్యం : ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్, శ్రీశైలం హైవే, నాగార్జునసాగర్‌ హైవేలతో సరిహద్దుగా ఉన్న కీలకమైన అభివృద్ధి కారిడార్‌ను ఫ్యూచర్‌ సిటీ కవర్‌ చేయనుంది. ఈ ఫ్యూచర్​ సిటీ రాజీవ్​గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలోనే ఉంది. ఒకేచోట విశాలమైన భూమి ఇప్పటికే ఉన్న పారిశ్రామిక సంస్థలతో తెలంగాణ భవిష్య నగర ఆర్థిక శక్తికి ఈ ప్రాంతం కేంద్రం నిలువనుంది. ఫ్యూచర్​ సిటీ లక్ష్యం - హైదరాబాద్​ మహానగరంపై ఒత్తిడి తగ్గించడం, స్మార్ట్​ మౌలిక సదుపాయాలు, స్థిరమైన జీవనం, వేగవంతమైన ఆర్థిక వృద్ధితో ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రత్యామ్నాయాలు అందించడం.

నాకు పదేళ్ల సమయం ఇవ్వండి, న్యూయార్క్​ను మరిపించే నగరం కడతా : సీఎం రేవంత్​

765 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంలో ఫ్యూచర్ సిటీ - దేశానికే రోల్‌మోడల్​గా నిలిచేలా అభివృద్ధి

