తెలంగాణలో ప్రభుత్వ భూములు ఎన్ని? - రీసర్వేలో తొలుత బయటపడేవి అవే!
Government Land in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేస్తున్న రీసర్వేలో తొలుత ప్రభుత్వ భూముల లెక్కలనే అధికారులు నిర్ధారించనున్నారు. ఇటీవల సీసీఎల్ఏ కమిషనర్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పలు అంశాలను పొందుపరిచారు.
Published : November 25, 2026 at 12:16 PM IST
తెలంగాణలో సర్కారు భూములు ఎన్ని? ఏ శాఖ పరిధిలో ఎంత విస్తీర్ణం ఉంది. ఎక్కడెక్కడ కబ్జాలకు గురయ్యాయి. రికార్డుల్లో ఉన్న వివరాలు, క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న స్థలాల హద్దులు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాయా? ప్రభుత్వ విభాగాల వద్ద ఉన్న లెక్కలు, రెవెన్యూ రికార్డుల్లో ఉన్న వివరాలకు తేడా ఉందా? అనేది స్పష్టంగా తెలిసిపోనుంది. రాజధాని హైదరాబాద్ మినహా అన్ని జిల్లాల్లో త్వరలో భూముల సమగ్ర రీసర్వే చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. తొలుత ప్రభుత్వ భూముల లెక్కలనే అధికారులు నిర్ధారించనున్నారు. ఇటీవల భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్(సీసీఎల్ఏ) అన్నీ జిల్లా కలెక్టర్లకు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల్లో పలు అంశాలను స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ భూముల సర్వే ఎలా చేస్తారంటే
గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకుని ముందుగా సర్వే చేస్తారు. ముందుగా గ్రామ భూముల రికార్డులను అధికారులు పరిశీలిస్తారు. పంచాయతీ కార్యాలయం నోటీసు బోర్డులో ఫారం-9 కింద సాధారణ నోటీసును పబ్లిష్ చేస్తారు. ప్రభుత్వ భూముల సరిహద్దులో ఉన్న పట్టా భూముల యజమానులను సమన్వయం చేసుకుని ఎలాంటి వివాదాలకు ఆస్కారం లేకుండా సర్వే చేస్తారు. రికార్డులకు, వాస్తవానికి తేడా ఉంటే దానికి సంబంధించిన కారణాలను రికార్డుల్లో నమోదు చేస్తారు.
ఫారం-10 నోటీసులు ఇచ్చి
చెరువులు, అటవీ భూములు, కుంటలు, నీటి సదుపాయ వనరులు ఇతర శాఖలకు కేటాయించిన భూముల రీ సర్వేకు ముందు ఆయాశాఖల అధికారులకు ఫారం-10 నోటీసులు ఇచ్చి వారిని కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగస్వాములుగా చేస్తారు. ప్రభుత్వ భూముల్లో ఆక్రమణలు, సరిహద్దు వివాదాలు గుర్తిస్తే సరిహద్దుల్లోని పట్టా భూముల యజమానులతో గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో ఆ పరిధిలోని తహసీల్దారు నేతృత్వంలో సంప్రదింపులు, చర్చలు జరుపుతారు. ఆక్రమణదారులకు నోటీసులు జారీ చేసి అప్పీలుకు సమయం ఇస్తారు. అప్పీలు గడువు ముగిశాక తుది నిర్ణయం తీసుకుని భూ భారతి పోర్టల్లో ప్రభుత్వ భూముల విస్తీర్ణాలను అధికారులు నమోదు చేస్తారు.
రీసర్వేతో ఆక్రమణలకు అడ్డుకట్ట పడేనా
గత కొంత కాలంగా ప్రభుత్వ స్థలాలను ఆక్రమిస్తున్న వారు వాటి క్రమబద్ధీకరణకు చేయని ప్రయత్నాలంటూ ఉండవు. గతంలో జీవో 58, 59 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో అనర్హులు భారీగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రభుత్వ శాఖలకు కేటాయించిన వాటిలో మిగులు భూములపై మానిటరింగ్ ఉండటం లేదు. యూనివర్సిటీలు, మార్కెట్ స్థలాలు తదితర భారీ విస్తీర్ణం ఉండే భూములు ఇష్టారీతిన కబ్జాలకు గురవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చేపట్టే సర్వేలో ఇలాంటి వాటన్నింటికీ అడ్డుకట్ట వేయాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. గతంలో చేపట్టిన సమాచార సేకరణలో ప్రభుత్వ శాఖలకు చెందిన సుమారు 13.82 లక్షల ఎకరాల (ఎసైన్డ్ తదితర కాకుండా) ప్రభుత్వ భూములున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
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