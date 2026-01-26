కర్తవ్యపథ్కు బాట వేసిన క్రమశిక్షణ : దిల్లీ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో తెలంగాణ కేడెట్లు
దిల్లీలోని పరేడ్లో జరిగే కర్తవ్యపథ్లో పాల్గొన్న మెదక్కు చెందిన పలువురు కేడెట్లు - వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి బెటాలియన్లో ఆఫీసర్గా - ఎన్సీసీతో తబలా ప్రదర్శన సైతం
Published : January 26, 2026 at 10:25 AM IST
Republic Day Parade in Delhi : రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో పాల్గొనాలన్నది ప్రతి ఒక్క ఎన్సీసీ కేడెట్ కల. అలాంటి అరుదైన అవకాశాన్ని ఛేజిక్కించుకున్నారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాకు చెందిన పలువురు కేడెట్లు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలోని పరేడ్ మైదానంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగే కర్తవ్యపథ్లో పాల్గొన్నారు. వీరంతా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, త్రివిధ దళాధిపతులు, వివిధ దేశాల అతిథుల ముందు ప్రతిభ చాటారు.
వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి బెటాలియన్లో ఆఫీసర్గా : సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలం ధర్మాజీపేటకు చెందిన కాస్తి నరేశ్ది వ్యవసాయం కుటంబం. తల్లిదండ్రులు నాగమణి, కనకయ్య. సిద్దిపేట ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నారు. ఎన్సీసీ కేర్ టేకర్ కృష్ణయ్య పర్యవేక్షణలో రెండు సంవత్సరాలుగా శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఇటీవల వివిధ ప్రాంతాల్లో బెటాలియన్ స్థాయిలో 120 రోజుల పాటు తర్ఫీదు పొందారు. ఇతడు నిత్యం కఠోర సాధన చేస్తూ 12 క్యాంపుల్లో పాల్గొన్నారు. 9వ తెలంగాణ బెటాలియన్లో కంపెనీ సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్గా ఎదిగారు. డిసెంబర్ 17 నుంచి డీజీఎన్సీసీలో గణతంత్ర పరేడ్ కోసం సాధన చేస్తున్నారు.
ఔన్నత్యం చాటేలా : కొండపాకకు చెందిన మునిగడప మురళి, ప్రమీల దంపతుల కుమారుడు చందు. సిద్దిపేటలోని ప్రభుత్వ కళాశాలలో బీకాం ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నారు. ఎన్సీసీ-బీ బ్యాచ్లో కొనసాగుతున్నారు. రెండు సంవత్సరాలుగా సాధన చేస్తూ కార్పోరల్ ర్యాంకు సాధించారు. డీజీఎన్సీసీలో పరేడ్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకోగా, అందులో ప్రతిభ చూపడంతో ఆర్డీ పరేడ్కు ఎంపికయ్యారు. ఆర్డీసీలో భాగంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించనున్న యూత్ ఎక్స్ఛేంజీ ప్రోగ్రామ్ ప్రాబబుల్స్కి సైతం ఎంపికవడం విశేషం. దేశ, రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఔన్నత్యాన్ని చాటే అవకాశాన్ని పొందారు.
ఎన్సీసీ ఆర్మీ వింగ్ కేడెట్గా : గజ్వేల్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఆనంద్ బీకాం మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. అతడు ఎన్సీసీలో చేరి మూడేళ్లు 178/33(జీ) బెటాలియన్, సంగారెడ్డికి చెందిన ఎన్సీసీ ఆర్మీ వింగ్ కేడెట్గా ఎదిగారు. ప్రస్తుతం సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్ హోదా దక్కించుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ ఇంటర్ బెటాలియన్ పోటీలు తిరుపతి, చిత్తూరు ఇంటర్ గ్రూప్ పోటీలో ప్రతిభ చాటి, హైదరాబాద్ మెహదీపట్నం గ్యారేజ్ అండ్ గ్రౌండ్లో జరిగిన ప్రీ ఆర్డీ శిబిరంలో సత్తా చాటారు. దాని ద్వారా దిల్లీలో జరిగే పరేడ్కు అర్హత సాధించారు. ప్రతి క్యాంప్లో తన క్రమశిక్షణ, నాయకత్వ లక్షణాలతో అధికారుల మన్ననలు అందుకున్నారు.
ఎన్సీసీతో తబలా ప్రదర్శన సైతం : సంగారెడ్డి తారా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో చరణ్రాజ్ బీబీఏ తృతీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. గత సంవత్సరం ఎన్సీసీలో చేరారు. అప్పటి నుంచి ఉత్సాహంగా అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. తబలా వాయించడంలో దిట్ట. ఆర్డీసీలో ప్రతిభ చూపారు. దీంతో గతేడాది ఆర్డీ పరేడ్కు పలు కారణాలతో అవకాశాన్ని కోల్పోయారు. ఈసారి ఎలాగైన పాల్గొనాలన్న దీక్షతో కృషి చేసి సఫలమయ్యారు. ఎన్సీసీ నిర్వహించిన అన్ని పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. పరేడ్లో పాల్గొనడమే కాకుండా తబలా ప్రదర్శన సైతం ఇచ్చారు.
ప్రతిభ చాటితే అవకాశాలు : ఎన్సీసీ కేడెట్లు దేశ సేవ, త్యాగనిరతిలో ముందుంటారు. ఎక్కడైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవిస్తే అక్కడికెళ్లి వీరు సేవలందిస్తారు. తాము అండగా ఉన్నామంటూ బాధితులకు భరోసా ఇస్తారు. సైనికులు, మాజీ సైనికులు, వారి కుటుంబాల సంక్షేమ నిధికి విరాళాలు సైతం సేకరిస్తారు. అంతేకాదు ఎన్సీసీలో ప్రతిభ చాటే విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగావకాశాల్లోనూ రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి.
ఎన్సీసీ విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణేకాదు - కోరుకున్న విద్యా, ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యత!
చేనేత కుటుంబ నుంచి ఎన్సీపీ అధికారిగా ఎదిగిన కుర్రాడిపై యువ కథనం