ప్లాట్ కొనుగోలుదారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న రియల్‌ ఎస్టేట్‌ సంస్థలు - రంగంలోని రెరా

రియల్‌ ఎస్టేట్‌ సంస్థల ఆలస్యంపై రెరా కొరడా- మోసాల విలువ రూ.20 వేల కోట్లు పైమాటే - జరిమానాలతో పెద్దగా మార్పు రావట్లేదని ఈ ఆదేశాలు

Telangana RERA
Telangana RERA (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
RERA Lashes Out at Real Estate Companies for Delay : మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లా దుండిగల్‌ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని బౌరంపేటలో జయ ప్లాటినం పేరుతో అపార్టుమెంట్‌ నిర్మిస్తున్నామని చెబుతూ జయత్రి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్‌ సంస్థ 60 మంది కొనుగోలుదారుల నుంచి నగదు వసూలు చేసింది. 2022 సంవత్సరం డిసెంబరు నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేసి ఫ్లాట్లు అప్పగిస్తామని ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోవడంతో కొనుగోలుదారులు రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (రెరా)ని సంప్రదించారు. విచారించిన రెరా తదుపరి నిర్మాణ బాధ్యతలను కొనుగోలుదారులతో ఏర్పడ్డ అసోసియేషన్‌కు అప్పగిస్తూ ఏప్రిల్‌లో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు, ఆ తరువాత పూర్తి స్థాయి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

మోసాల విలువ రూ.20 వేల కోట్లు పైమాటే : నిబంధనలు పట్టించుకోని, ఒప్పందాలు ఉల్లంఘించిన రియల్‌ సంస్థలకు జరిమానా వేయడం వరకే ఇంతకాలం పరిమితమైన 'రెరా' ప్రత్యేక సందర్భాల్లో విచక్షణాధికారంతో బాధితులకు ఉపశమనం కలిగిస్తోంది. ప్రస్తుతం కాలంలో రియల్‌ ఎస్టేట్‌ మోసాలు అన్నీ ఇన్నీ కాదు. ప్రీ లాంచింగ్‌ మొదలు సవాలక్ష ఆఫర్ల పేరుతో రూ.వేల కోట్లు వసూలు చేసి మొహం చాటేస్తుంటాయి. ఇలాంటి అనేక సంస్థలపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి. హైదరాబాద్​ నగర పరిధిలోకి వచ్చే 3 కమిషనరేట్ల పరిధిలో నమోదైన మోసాల విలువ రూ.20 వేల కోట్లు పైమాటే. అడ్వాన్సు చెల్లించాక మొహం చాటేసే సంస్థల సంగతి పక్కనపెడితే రకరకాల సాకులు చెబుతూ ప్రాజెక్టు గడువులోగా పూర్తి చేయకుండా సంవత్సరాల తరబడి సాగదీసే సంస్థలు చాలానే ఉన్నాయి. ఓ వైపు తీసుకున్న అప్పుకి నెలనెలా వాయిదాలు చెల్లించలేక, ఉంటున్న ఇంటికి అద్దె కట్టలేక కొనుగోలుదారుల పరిస్థితి రోజు రోజుకు అయోమయంగా మారుతోంది. ఇలాంటి సమస్యలు పరిష్కరించేందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెరా ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది 2,340 కేసులు విచారిస్తున్నారు. వాటిలో 493 ఆలస్యానికి సంబంధించినవే ఉన్నాయంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు.

పర్యవేక్షణకు కమిటీ : రెరా చట్టంలోని సెక్షన్‌ 8 ప్రకారం నిర్ణీత టైంలో ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తికాని పక్షంలో మిగతా బాధ్యతలు కొనుగోలుదారులతో ఏర్పడ్డ అసోసియేషన్‌కు అప్పగించే అధికారం ఉంటుంది. అసోసియేషన్‌ సభ్యులకు నిర్మాణ రంగంపై అవగాహన ఉండనందున నేషనల్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కౌన్సిల్ (National Real Estate Development Council), క్రెడాయ్‌ల ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు బౌరంపేట కేసుకు సంబంధించి రెరా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జరిమానా విధిస్తున్న నిర్మాణ సంస్థలు పెద్దగా లెక్కపెట్టడంలేదని, మితిమీరిన ఆలస్యం జరిగినప్పుడు నిర్మాణ బాధ్యతలను ఇలా కొనుగోలుదారులకు అప్పగించడం వల్లే ప్రయోజనం ఉంటుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది.

