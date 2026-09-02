'తుమ్మిడిహెట్టి' నిర్మాణానికి సహకరించండి - మహారాష్ట్రను కోరిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం
152 మీటర్లతో ముంపు పెద్దగా పెరిగేది ఉండదన్న తెలంగాణ - ముంపుపై పూర్తిస్థాయిలో నివేదికలు ఇవ్వాలన్న మహారాష్ట్ర - 15 రోజుల తర్వాత భేటీ నిర్వహణకు సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయం
Published : September 2, 2026 at 11:13 AM IST
Construction Of Barrage At Thummidihetti : తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణానికి సహకరించాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రం కోరింది. 152 మీటర్ల ఎత్తుతో ఆనకట్ట నిర్మాణం వల్ల ముంపు పెద్దగా పెరిగేది ఉండదని తెలిపింది. దీని ద్వారా గ్రావిటీ ద్వారా కరవు పీడిత ప్రాంతానికి నీళ్లు వస్తాయని వివరించింది. అయితే ముంపుపై పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక ఇవ్వాలని మహారాష్ట్ర కోరడంతో 15 రోజుల తర్వాత భేటీ నిర్వహించాలని సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయించింది.
2 రాష్ట్రాల భేటీని నిర్వహించిన సీడబ్ల్యూసీ : ప్రాణహిత నదిపై తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణంపై దిల్లీలో కేంద్ర జలసంఘం ఛైర్మన్ అనుపమ్ ప్రసాద్ అధ్యక్షతన తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర అధికారులు సమావేశమయ్యారు. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి చొరవ చూపాలంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖకు లేఖ రాయడంతో రెండు రాష్ట్రాల భేటీని సీడబ్ల్యూసీ నిర్వహించింది. ఈ సమావేశంలో అధికారులు పలు అంశాలపై చర్చించారు.
మహారాష్ట్ర సహకారాన్ని కోరిన తెలంగాణ : ప్రాణహిత నదిపై 152 మీటర్ల వద్ద తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ నిర్మించుకునేందుకు సహకరించాలంటూ మహారాష్ట్రను రాష్ట్రం కోరింది. గ్రావిటీ ద్వారా కరవు పీడిత ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని సూచించింది. గతంలో 148 మీటర్ల వద్ద చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేయాలని, ఈ రెండు స్థాయులోన్లూ ముంపు ప్రాంతంలో పెద్దగా వ్యత్యాసం లేదని ఆ రాష్ట్రానికి విన్నవించింది.
ప్రాణహిత-చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి ఎత్తిపోతల పథకానికి నీటిని తీసుకునే ప్రాంతం తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణం, ఎత్తు, ముంపు అంశాలపై తెలంగాణ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించింది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో 148 మీటర్ల వద్ద చేసుకున్న ఒప్పందానికి 152 మీటర్ల వద్ద చేపట్టినా వెనుక జలాల ప్రభావంలో పెద్దగా మార్పు ఉండదని రాష్ట్ర అధికారులు తెలిపారు.
15 రోజుల అనంతరం మరోసారి సమావేశం : 2,500 ఎకరాల వరకు ముంపు ఉన్నా చాప్రాల అభయారణ్యానికి ముప్పేమీ లేదని అధికారులు వివరించారు. పుణెలోని సెంట్రల్ వాటర్, పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్, ఆర్వీ అసోసియేట్స్ చేపట్టిన సర్వే, అధ్యయనాలు ఈ విషయాలను చాటుతున్నాయని తెలంగాణ పేర్కొంది. దీనిపై స్పందించిన మహారాష్ట్ర అధికారులు తమ రాష్ట్రంలో నెలకొనే ముంపుపై నివేదికల వివరాలు అందజేయాలని కోరారు.
ముంపు స్థాయి వివరాలు, సీడబ్ల్యూసీ నివేదికలివ్వాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించి దానిపై చర్చించాల్సి ఉంటుందన్నారు. 15 రోజుల్లో నివేదికలన్నీ అందజేస్తామని తెలంగాణ జవాబిచ్చింది. దీంతో పక్షం రోజుల అనంతరం మరోమారు సమావేశం నిర్వహిస్తామని సీడబ్ల్యూసీ రెండు రాష్ట్రాలకు తెలియజేసింది.
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