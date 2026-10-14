రూల్స్ అంటే లెక్కే లేదు - 32 నెలల్లో ఏకంగా 3.77 కోట్ల ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు
Traffic Violations in Telangana : తెలంగాణలో 2024 నుంచి మొదలుకుని ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 వరకు మొత్తం సంఖ్య 3,77,56,997కు చేరింది. వాటిలో నిర్లక్ష్య ధోరణితోనే ఏటా 7,500 మంది చనిపోతున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 11:16 AM IST
Traffic Violations in Telangana : కొందరు ఏ శుభకార్యానికో వెళ్లొస్తుంటారు. మరికొందరు ఉపాధిరీత్యా బయటకు వస్తుంటారు. ఇలా ఏదో ఒక అవసరం కోసం రోజులో ఒక్కసారైన రోడ్డు ఎక్కాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన మనిషి ఒక్కొసారి క్షేమంగా తిరిగిరాని పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు. దీంతో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పుతున్నారు. శాశ్వతంగా వైకల్యం బారినపడుతున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై భారీగా కేసులు నమోదవుతున్నా చాలా మంది వాహనదారుల్లో కనీస మార్పు రావడం లేదు. తాజాగా వెలువడిన గణాంకాలే ఇందుకు సజీవ సాక్ష్యం.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 2024 నుంచి ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 వరకు అంటే కేవలం 32 నెలల కాలంలో ఏకంగా 3,77,56,997 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు నమోదయ్యాయి. ఇందులో ఆందళనకర స్థాయిలో హెల్మెట్ లేని ప్రయాణానికి సంబంధించినవే 2.48 కోట్ల కేసులున్నాయి.
అధికంగా నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్తోనే
మద్యం మత్తులో డ్రైవింగ్ చేయటం, రాంగ్ రూట్లో దూసుకెళ్లడం, హైస్పీడ్లో వెళ్లటం, హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడం వంటివి ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయి. అవతలి వ్యక్తి సరిగ్గా వస్తున్నా కూడా వేరొకరి తప్పిదం వల్ల అనర్థాలు జరుగుతున్న ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్తో రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏడాది సగటున 7,500 మంది చనిపోతున్నారు. 32 వేల మందికి పైగా గాయపడుతున్నారు. ఈ జాబితాలో 48 శాతం మంది వాహనం నడుపుతూ గాయపడినవారైతే, మిగిలిన 52 శాతం మంది ఏ తప్పు చేయకపోయినా, నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేసినవారి కారణంగా బలైపోతున్నారు.
ప్రాణాలకు ముప్పుగా ఈ ఐదు నిర్లక్ష్యాలు
- హెల్మెట్ లేకుండా వాహనం నడపడం : మొత్తం ఉల్లంఘనల్లో దాదాపు 65 శాతం హెల్మెట్ లేకుండా నడిపిన కేసులే ఉన్నాయి. ఏవైనా అనుకోని ప్రమాదాల్లో తలకు గాయం కాకుండా హెల్మెట్ కాపాడగలదని తెలిసినా, అంతే నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
- తప్పుడు మార్గంలో వాహనం నడపడం : ఇటువంటి ఉల్లంఘనలు 42.1 లక్షలకు పైగా నమోదయ్యాయి. కేవలం కొద్ది ప్రయాణ దూరాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసం వాహనదారులు మృత్యువును కొనితెచ్చుకుంటారు.
- అతివేగం : అతివేగానికి సంబంధించిన కేసులు 25.2 లక్షలకు పైగా నమోదయ్యాయి. వేగం పెరిగేకొద్దీ వాహనాన్ని నియంత్రించలేకపోవడం లేదా ఆపలేకపోవడం వారి జీవితాలకు ముగింపును తెచ్చిపెడుతోంది.
- మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం : మద్యం సేవించి వాహనం నడిపిన కేసులు 8,93,000కు పైగా నమోదయ్యాయి. మత్తులో డ్రైవింగ్ చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. రోడ్లమీదున్నవారి ప్రాణాలకు ముప్పు తెస్తున్నారు.
- మొబైల్ ఫోన్ వాడకం : వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ వాడిన కేసులు 7,25,000కు పైగా ఉన్నాయి. ఒక్కక్షణం ఫోన్ వైపు చూడటంతో అకస్మిక ప్రమాదాలను గురవుతున్నారు.
తీవ్ర పరిమాణాలు
ఒకవేళ ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే దానికి జరిమానా కట్టుకోవచ్చు. కానీ దాని కారణంగా ప్రమాదాలకు గురైతే పరిణామాలు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. గాయపడితే చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చు కుటుంబానికి భారంగా మారుతుంది. చిన్నపిల్లలు తల్లితండ్రులను కోల్పోవడం వంటి విషాదాలకు కారణం అవుతాయి. దీంతోపాటు మైనర్ల డ్రైవింగ్ కూడా అనేక ప్రమాదాలకు కారణం అవుతోంది. అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా, అవగాహన కల్పిస్తున్నా ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పులు రావడం లేదు.
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