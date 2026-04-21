తెలుగు రాష్ట్రాలు వెరీ'గుడ్డు' - ఉత్పత్తి, వినియోగంలో దేశంలోనే టాప్
దేశంలో గణనీయంగా పెరుగుదల - తెలుగు రాష్ట్రాల ముందంజ - భారత్లో ఏడాదికి తలసరి వినియోగం 106 గుడ్లు - స్పష్టం చేసిన జాతీయ పశు సంవర్ధక నివేదిక
Published : April 21, 2026 at 10:05 AM IST
Eggs Production in Telangana : భారత దేశంలో గుడ్ల ఉత్పత్తి, వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రధానంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ముందంజలో ఉన్నాయి. 2024-25లో దేశంలో గుడ్ల ఉత్పత్తి ఏకంగా 14,911 కోట్లకు చేరుకుంది. 2023-24తో పోలిస్తే 4.44 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుడ్ల ఉత్పత్తిలో మొదటి స్థానంలో చైనా ఉండగా, రెండో ప్లేస్లో భారత్ ఉంది. దేశంలో 2024-25 ఏడాదికి తలసరి వినియోగంలో గుడ్ల సంఖ్య 106కు చేరింది. అంతకు ముందు ఏడాది తలసరి వినియోగం 103 గుడ్లుగా ఉండేది. ఈ మేరకు కేంద్ర పశు సంవర్ధక శాఖ సోమవారం ప్రాథమిక గణాంకాల నివేదిక-2025ను దిల్లీలో విడుదల చేసింది. నివేదికలోని ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే.
ఉత్పత్తిలో ఏపీ టాప్, మూడో స్థానంలో తెలంగాణ : 2018-19 నుంచి 2024-25 వరకు దేశంలో గుడ్ల ఉత్పత్తి 10,380 కోట్ల నుంచి 14,911 కోట్లకు (సుమారు 44 శాతం) పెరిగింది. 2024-25లో కమర్షియల్ కోళ్ల ఫారాలు 12,598 కోట్ల గుడ్లు, నాటుకోళ్ల పెంపకం ద్వారా 2,313 కోట్ల గుడ్లు ఉత్పత్తి చేశాయని నివేదిక పేర్కొంది. గుడ్ల ఉత్పత్తిలో తొలి 5 స్థానాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ (18.37 శాతం), తమిళనాడు (15.63 శాతం), తెలంగాణ (12.98 శాతం), పశ్చిమ బెంగాల్ (10.72 శాతం), కర్ణాటక (6.67 శాతం) నిలిచాయి. ఈ 5 రాష్ట్రాలే 64.37 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. 4 దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే సగానికి అంటే 50 శాతానికి పైగా ఉత్పత్తి అవుతుండటం ఇక్కడ విశేషం.
తలసరి వినియోగం 79 నుంచి 106కు : 2018-19 నుంచి 2024-25 (6 సంవత్సరాలు) వరకు తలసరి వినియోగం ఏడాదికి 79 నుంచి 106 గుడ్లకు పెరిగింది. గుడ్ల తలసరి వినియోగంలో జాతీయ సగటు (106)ను మించిన రాష్ట్రాలు కేవలం 8 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ (516), తెలంగాణ (510), తమిళనాడు (302), హరియాణా (299), పంజాబ్ (164) తలసరి వినియోగంలో ముందు వరుసలో ఉన్నాయి.
పురోగతికి దోహదపడిన అంశాలు : దేశంలో పౌష్ఠికాహారం (న్యూట్రిషన్)పై అవగాహన పెరగడంతో పాటు ఆధునిక కోళ్ల ఫారాల్లో శాస్త్రీయ విధానాలు, మెరుగైన దాణా, వ్యాధి నిరోధక టీకాలను ఉపయోగించడం వల్ల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగింది. మాంసం, ఇతర ప్రొటీన్ ఆహారాలతో పోలిస్తే, గుడ్డు సామాన్య ప్రజలకు అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనంలో పిల్లలకు గుడ్లను అందించడం, అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా గర్భిణులకు, చిన్నారులకు పంపిణీ చేయడం వంటి పథకాలు కూడా గుడ్ల వినియోగం పెరగడానికి ఎంతగానో దోహదపడుతున్నాయి.
గుడ్డు తెల్లసొనలో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుందని సాధారణంగా మన అందరికీ తెలుసు. కానీ దానిలోని ముఖ్యమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు పచ్చ సొనలోనే ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని తీసి వేస్తే, గుడ్డులోని పోషక విలువలు గణనీయంగా తగ్గిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గుడ్డును సూపర్ ఫుడ్గా మార్చే పోషకాలన్నీ పచ్చసొనలోనే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
విటమిన్లు, ఖనిజాలు : గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్ ఎ, డి, ఈ, కె వంటి కొవ్వులో కరిగే ఆరోగ్యకరమైన విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి రోగ నిరోధక శక్తి, ఎముకల ఆరోగ్యానికి, శరీరానికి రక్షణనిచ్చే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లుగా పని చేస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. వీటితో పాటు విటమిన్ బి12, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుందని, ఇవి ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి, మెదడు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయని వెల్లడించారు.
