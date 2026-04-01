ETV Bharat / state

పచ్చదనంలో దక్షిణాదిలో తెలంగాణదే అగ్రస్థానం - అమ్రాబాద్‌లో 42కి చేరిన పెద్ద పులులు

జీవ వైవిధ్యంతో అలరారుతున్న తెలంగాణ - పచ్చదనంలో జాతీయసగటు కంటే అధికం - జిల్లాల్లో అత్యధికం ములుగు, అత్యల్పం కరీంనగర్‌ - అమ్రాబాద్‌లో 12 నుంచి 42కి చేరిన పెద్ద పులులు

Telangana Ranks First in Greenery
Telangana Ranks First in Greenery (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Ranks First in Greenery : దక్షిణాదిలో పచ్చదనంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉంది. రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో అడవులు 24.69 శాతం ఉన్నాయి. జాతీయ సగటు 23.59 శాతం కంటే రాష్ట్రంలో అధికంగా పచ్చదనం ఉందని సామాజిక, ఆర్థిక సర్వేలో ప్రభుత్వం తెలిపింది. భారీ పచ్చదనం మూలంగా నల్లమల్ల అడవుల్లోని అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వులో 2018లో 12గా ఉన్న పెద్దపులుల సంఖ్య 2026 అది 42కి పెరిగిందని వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని జిల్లాల వారీగా అటవీ విస్తీర్ణంతో పాటు వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు, వనమహోత్సవంలో నాటుతున్న మొక్కలు, పక్షి, వృక్ష జాతులు, వివిధ రకాల జంతువుల వివరాలను తెలియజేసింది.

వనమహోత్సవంతో 33 శాతం లక్ష్యం : అటవీ విస్తీర్ణాన్ని వనమహోత్సవంతో 33 శాతానికి పెంచాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది. 2024-25లో 19.03 కోట్లు 2025-26లో 15.73 కోట్ల మొక్కలు నాటించింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణం 27,688 చదరపు కిలో మీటర్లకు పెరిగింది. అయితే ఇది రాష్ట్ర భూభాగంలో 24.69 శాతం. మొత్తం 2,939 వృక్ష, మొక్కల జాతులు 365 పక్షి జాతులు ఉన్నాయి. 2022 జాతీయ పులుల గణన కార్యక్రమంలో కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వులో 7 పెద్ద పులులు, 41 చిరుతలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. తాజా సమాచారాన్ని సామాజిక, ఆర్థిక సర్వేలో ప్రస్తావించలేదు.

ఇతర జిల్లాల్లో ఇలా : నాగర్​కర్నూర్​ - 35.81, నిర్మల్​ - 29,83, ఆదిలాబాద్​ - 29.51, మహబూబాబాద్​ -26.49, జగిత్యాల - 25.14, మేడ్చల్​ -22.93, మెదక్​-19.60, సిరిసిల్ల - 18.09, కామారెడ్డి -17.99, పెద్దపల్లి - 17.55, ఖమ్మం-13.91, రంగారెడ్డి -13.91, వికారాబాద్​-12.15, హైదరాబాద్​ - 10.99, మహబూబ్​నగర్​-10.40, భువనగిరి-9.66, నల్గొండ-9.57, సిద్దిపేట-8.78, వనపర్తి-7.07, సంగారెడ్డి-6.76, నారాయణపేట -5.43, సూర్యాపేట -4.67, జనగామ-4.44, వరంగల్​-3.53, హనుమకొండ-3.40, గద్వాల-2.32, కరీంనగర్​-2.29 శాతం అటవీ విస్తీర్ణంగా ఉంది.

అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణంలో (శాతాల్లో) మొదటి ఐదు జిల్లాలు ఇవే :

  • ములుగు - 64.64 శాతం
  • కొత్తగూడెం - 41.38 శాతం
  • భూపాలపల్లి - 41.15 శాతం
  • మంచిర్యాల - 41.09 శాతం
  • ఆసిఫాబాద్​ - 40.24 శాతం
దక్షిణాదిలో రాష్ట్రాలు అటవీ విస్తీర్ణం (శాతాల్లో)
తెలంగాణ 24.69
ఆంధ్రప్రదేశ్​ 22.87
మహారాష్ట్ర 20.13
కర్ణాటక 19.96
తమిళనాడు 17.83

దేశంలో అతిపెద్ద పులుల ఆవాసం ఎక్కడంటే? : దేశంలో పులుల సంరక్షణ లక్ష్యంతో భారత ప్రభుత్వం 1973 ఏప్రిల్ 1న ఇందిరా గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ చొరవలో భాగంగా 1973లో నల్లమల ప్రాంతంలో రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ అభయారణ్యం స్థాపించించారు. ప్రస్తుతం దీనిని నాగార్జున సాగర్ - శ్రీశైలం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్‌గా పిలుస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 55 పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో నల్లమలలోని నాగార్జున సాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అతిపెద్దదిగా గుర్తింపు పొందింది. అనుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, వేటాడటానికి అందుబాటులో ఉన్న ఆహార జంతువులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో పులుల జనాభా ప్రతి ఏడాది పెరుగుతోంది. ఫలితంగా నల్లమల దేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల ఆవాసంగా గుర్తింపు పొందింది.

పులుల సంరక్షణ కేంద్రంగా : ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ సరిహద్దుల వెంట కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్‌ను ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఓ ప్రత్యేక పులుల సంరక్షణ కేంద్రంగా ప్రకటించింది. ఈ వన్యప్రాణి విభాగాన్ని పరిరక్షించే లక్ష్యంతో చేసిన ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. నల్గొండ, నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లాల పరిధిలో పులుల సంరక్షణ కేంద్రంగానే కాకుండా ఓ పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

TAGGED:

TIGER POPULATION IN AMRABAD
HIGHEST GREENARY IN TELANGANA
TIGER RESERVE IN TELANGANA
అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వ్​
TELANGANA RANKS FIRST IN GREENERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.