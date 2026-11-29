పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు వద్ద ఉద్రిక్తత - స్థానికులపై టీఆర్ఎస్ నాయకుల దౌర్జన్యం
Palnadu Water Grid Project Issue : నాగార్జున సాగర్ వద్ద ఏపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు వద్ద తెలంగాణ రక్షణ సేన(TRS) నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 3:48 PM IST
పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మండలం నాగార్జున సాగర్ వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. నాగార్జున సాగర్ వద్ద ఏపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు వద్ద తెలంగాణ రక్షణ సేన(TRS) నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. సాగర్ డ్యాం వైపు నుంచి ఏపీ భూభాగంలోకి వచ్చిన తెలంగాణ రక్షణ సేన శ్రేణులు పల్నాడు గ్రిడ్ వద్ద స్థానికులపై దౌర్జన్యానికి దిగారు.
అక్కడ జరుగుతున్న జల్ జీవన్ మిషన్ పనులు నిలిపివేయాలని నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. టీఆర్ఎస్ నాయకులను స్థానికులు అడ్డుకోవడంతో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు తెలంగాణ రక్షణ సేన నాయకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంతో సాగర్లోని ఉద్రిక్తత వాతావరణం సద్ధుమణిగింది.
తీవ్రమైన నీటి వివాదం : పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుపై ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మధ్య నీటి వాటా వివాదం తీవ్రమైంది. నాగార్జున సాగర్ బ్యాక్వాటర్ నుంచి పల్నాడు ప్రాంత తాగునీటి అవసరాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల తమ నీటి ప్రయోజనాలకు నష్టం వాటిల్లుతుందని తెలంగాణ నేతలు, ప్రజాసంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు (KRMB) అనుమతులు లేకుండా ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టారని ఆరోపిస్తూ బోర్డుకు ఫిర్యాదులు చేశారు.
కేఆర్ఎంబీకి తెలంగాణ లేఖ : ఏపీ ప్రభుత్వం నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయరు విజయపురి సౌత్ వద్ద చేపట్టిన పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు (అమరజీవి జలధార) పనులు వెంటనే నిలిపివేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేసింది. పునర్విభజన చట్టం కింద అనుమతులు, క్లియరెన్సు వచ్చే వరకు ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టకుండా, నీటిని తోడకుండా నిరోధించాలని కోరింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ జల్శక్తి మంత్రిత్వశాఖ కార్యదర్శికి, కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు (కేఆర్ఎంబీ)కి లేఖ రాసింది. ఏపీ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ తరహా ప్రాజెక్టులు తెలంగాణ నీటి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపింది.
తాగునీటి కోసం 1.86 టీఎంసీలు : నాగార్జునసాగర్ జలాశయం నుంచి నీటిని తీసుకెళ్లేలా పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు పేరుతో ఏపీ చేపడుతున్న నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవాలని నీటిపారుదల శాఖ ఈఎన్సీ రమేశ్బాబు సైతం ఇప్పటికే కృష్ణా బోర్డుకు లేఖ రాశారు. నాగార్జునసాగర్ 493, 524, 537 అడుగులమట్టం స్థాయి నుంచి నీటిని తరలించేలా మూడు ఇన్టేక్ వెల్స్ను ఏపీ నిర్మిస్తోందని, పల్నాడు పరిధిలోని 11 మండలాల్లోని 633 గ్రామాలకు తాగునీటి కోసం 1.86 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపడుతోందని పేర్కొన్నారు. ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండానే నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
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