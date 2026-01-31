తెలంగాణ అభివృద్ధి ఘనం - రైల్వే నెట్వర్క్లో మాత్రం 3 శాతం - ఈసారైనా కరుణించేనా?
దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా 5 శాతం - రైల్వే నెట్వర్క్లో మాత్రం 3 శాతమే! - పుష్కరకాలమైనా అరకొర నిధులే విడుదల - ఈసారి బడ్జెట్లోనైనా ఆశలు నిలిచేనా?
Telangana Railway Network Connectivity Overview : తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో అతివేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రం. నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్లు, ఆర్థిక సర్వేలు ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నాయి. పైగా జీడీపీకి (స్థూల దేశీయోత్పత్తి) 5 శాతం సమకూరుస్తున్న రాష్ట్రంలో రైల్వే నెట్వర్క్ నామమాత్రంగా ఉండటం గమనార్హం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైల్వే నెట్వర్క్ విస్తీర్ణం 69 వేల కిలోమీటర్ల పైనే. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం అది 2,014.61 కిలోమీటర్లే. ఇది దేశ రైల్వే నెట్వర్క్లో 3 శాతమే.
ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడి దాదాపు పుష్కరకాలం అవుతున్నప్పటికీ రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల లోటును పూడ్చేందుకు కేంద్ర బడ్జెట్లో సరిపడా నిధులను కేటాయిస్తున్న పరిస్థితులు మాత్రం కనిపించడం లేదు. కొత్త ప్రాజెక్టులపై సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) సమర్పించాక, వాటి మంజూరులో రైల్వే శాఖ ఏళ్ల తరబడి జాప్యం చేస్తోంది. వీటిని అధిగమించాక టెండర్లు పిలిచేందుకూ ఏళ్లు పడుతోంది. అయితే భూసేకరణలో జాప్యం, అంతర్రాష్ట్ర సమన్వయలోపం, రాష్ట్ర వాటా నిధుల్లో ఆలస్యం తదితర అంశాలూ కారణాలుగా ఉన్నట్లుగా రైల్వేశాఖ వర్గాలు వివరిస్తున్నాయి.
గతేడాది ఇచ్చింది రూ.5,336 కోట్లే : తెలంగాణలో ప్రస్తుతం 6 కొత్త లైన్లు, 14 డబ్లింగ్, మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. వీటిని పూర్తి చేసేందుకు రూ.23 వేల కోట్లు నిధులు కావాలి. సర్వే దశలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టుల విలువ రూ.49 వేల కోట్లకు పైమాటే. అయితే 2025-26 బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.5,336 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించింది. 2014 సంవత్సరానికి ముందుతో పోల్చితే తమ హయాంలో నిధుల కేటాయింపు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పెరుగుతోందని రైల్వే శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న లోటును భర్తీ చేయాలంటే మాత్రం నిధుల కేటాయింపు భారీగా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది.
అంతా అరకొరే : రాష్ట్రంలో పలు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి 2,343 హెక్టార్ల భూ సేకరణకు 1,580 హెక్టార్లను మాత్రమే సేకరించారు. 2016-17లో మంజూరైన మనోహరాబాద్-కొత్తపల్లి ప్రాజెక్టు (151.36 కి.మీ.) పనులు పుష్కరకాలమైనా సగమే పూర్తయ్యాయి. 130.28 కిలోమీటర్లు వికారాబాద్-కృష్ణా కొత్త ప్రాజెక్టు మంజూరుకు కేంద్రం అనాసక్తి చూపగా, భూసేకరణ వ్యయాన్ని భరించేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. 126 కిలోమీటర్ల కల్వకుర్తి-మాచర్ల ప్రాజెక్టును మంజూరు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
సర్వేల్లో భారీగా - మంజూరయ్యేదెన్నో?
పురోగతిలో ఉన్న సర్వేలు : 20
ఈ ప్రాజెక్టుల మొత్తం దూరం : 2,437.39 కిలోమీటర్లు
వీటి ప్రాథమిక అంచనా వ్యయం : రూ.49,163.72 కోట్లు
సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక సమర్పించినవి : 10 ప్రాజెక్టులు, 786.56 కిలోమీటర్లు, రూ.16,897.25 కోట్లు
రాష్ట్ర అవసరాలు తీర్చేందుకు :
- రీజనల్ రింగ్ రైలు ప్రాజెక్టును పట్టాలు ఎక్కించడం, ఓఆర్ఆర్ (ఔటర్ రింగు రోడ్డు), ఆర్ఆర్ఆర్ల (రీజనల్ రింగు రోడ్డు) మధ్యలో నూతనంగా రైల్వే టెర్మినళ్ల మంజూరు
- రైల్వే నెట్వర్క్ లేని జిల్లాలకు కొత్త ప్రాజెక్టులు
- హైదరాబాద్లో ఎంఎంటీఎస్ ఏసీ రైళ్లు, నాన్ ఏసీల సంఖ్య పెంపు. హైదరాబాద్ నుంచి యాదాద్రి-జనగామ, నల్గొండ, సంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ వరకు ఎంఎంటీఎస్ విస్తరణ
- కాజీపేటలోని రైల్వే కోచ్ల తయారీ యూనిట్ను ప్రారంభించడం.
ఎంపీలతో సమావేశమే నిర్వహించలేదు : ప్రతి ఏడూ కేంద్ర బడ్జెట్కు ముందు రాష్ట్ర ఎంపీలతో సమావేశం నిర్వహించి, వారి నుంచి ప్రతిపాదనలు తీసుకుని రైల్వే బోర్డుకు పంపించే దక్షిణ మధ్య రైల్వే, ఈసారి ఆ ప్రక్రియనే విస్మరించింది. దీంతో ప్రజలు కోరుకుంటున్న రైల్వే ప్రాజెక్టులు, మౌలిక సదుపాయాలు ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా వివరించేందుకు అవకాశం లేకండా చేసి ఏకపక్షంగా మార్చేసింది.
