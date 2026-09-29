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టీజీపీఎస్సీ 283 ఉద్యోగాల భర్తీ - రాత పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల

తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పలు రాత పరీక్షల తేదీలను ప్రకటించింది. నాలుగు నోటిఫికేషన్​లకు సంబంధించి కంప్యూటర్‌ ఆధారిత నియామక పరీక్షల(సీబీఆర్‌టీ) షెడ్యూల్‌ను వెల్లడించింది. అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది.

TGPSC Written Exam Schedule
రాత పరీక్షల తేదీలను ప్రకటించిన టీజీపీఎస్సీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 8:43 AM IST

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TGPSC Released Written Exam Schedule : తెలంగాణలోని వివిధ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రాత పరీక్షల తేదీలను ప్రకటించింది. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే 10 ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్​లు జారీచేయగా, ఇందులో దరఖాస్తుల ప్రక్రియ పూర్తయిన నాలుగు ప్రకటనలకు సంబంధించి కంప్యూటర్‌ ఆధారిత నియామక పరీక్షల(సీబీఆర్‌టీ) పూర్తి షెడ్యూల్‌ను వెల్లడించింది.

నాలుగు నోటిఫికేషన్లతో ఉద్యోగాల భర్తీ

అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లో ఈ సీబీఆర్​టీ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. టీజీపీఎస్సీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ)లో అసిస్టెంట్‌ సైంటిస్ట్‌(ఎనలిస్ట్‌ గ్రేడ్‌-2) 20 పోస్టులకు ఏప్రిల్‌లో, రోడ్లు, భవనాల శాఖలో సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజినీర్లు 222, సహాయ పర్యావరణ ఇంజినీర్‌ 19, పాఠశాల విద్యాశాఖలో డిప్యూటీ విద్యాధికారి 24 పోస్టుల భర్తీకి జూన్‌లో ప్రకటనలు జారీచేసిన సంగతి తెలిసిందే. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ప్రిపేర్​ అయ్యేందుకు 3 నెలల గడువు ఇస్తూ రాతపరీక్షల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది.

వీలైనంత త్వరగా ఫలితాలు

నియామకాలకు సంబంధించి 90 శాతం నోటిఫికేషన్లకు కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్షలు నిర్వహించాలని టీజీపీఎస్సీ ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. ఈ పరీక్షలకు ఒక రోజు లేదా గంట ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ ఆటోమేటిక్‌గా సిద్ధమయ్యేలా ప్రణాళిక తయారు చేస్తోంది. సీబీఆర్‌టీ పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే అభ్యర్థికి అప్పటికే సిద్ధమైన ప్రాథమిక కీ ప్రకారం ఆ పరీక్షలో సాధించిన మార్కులు అభ్యర్థి స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమయ్యేలా సంస్కరణలు చేస్తోంది. అప్లికేషన్లు ఎక్కువగా వచ్చిన పరీక్షలకు బహుళ సెషన్ల పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు కమిషన్ తెలిపింది.

3 నుంచి 6 నెలల్లో పూర్తిచేస్తాం

సీబీఆర్‌టీ విధానం నేపథ్యంలో మార్కుల వెల్లడి, ధ్రువీకరణపత్రాల పరిశీలన ప్రక్రియను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఒక అంచెలో నిర్వహించే పోటీపరీక్షల నియామకాలను 3 నుంచి 6 నెలల్లో పూర్తిచేస్తామని టీజీపీఎస్సీ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. రెండు లేదా అంతకుమించిన అంచెల్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తే ఆయా ఉద్యోగాలను 6 నుంచి 9 నెలల్లో భర్తీ చేస్తామని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షల ఫలితాలు వేగంగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే పరీక్షల సిలబస్‌లో మార్పుపై వచ్చిన అంశాలపై స్పందించిన విషయం తెలిసిందే. తాము ఎలాంటి సిలబస్‌ కమిటీని నియమించలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు టీజీపీఎస్సీ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. సిలబస్‌ మార్పు ప్రచారంతో ఆందోళన చెందుతున్న అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన వినతులు, సందేహాలపై స్పందించిన టీజీపీఎస్సీ పోటీ పరీక్షల సిలబస్‌లో పెద్దగా ఏవైనా మార్పులు ప్రతిపాదిస్తే ఒక సంవత్సరం ముందే తెలియజేస్తామని పేర్కొంది. ఒకవేళ సిలబస్‌లో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నా గానీ ఆ వివరాలను సంబంధిత నియామక నోటిఫికేషన్​తో పాటే జారీ చేస్తామని టీజీపీఎస్సీ కార్యదర్శి తెలిపారు. అభ్యర్థులు సిలబస్ విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన చెందవద్దని కమిషన్ పేర్కొంది.

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