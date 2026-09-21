పోటీ పరీక్షల్లో సిలబస్ మార్పు - ప్రకటన విడుదల చేసిన టీజీపీఎస్సీ
రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే పరీక్షల సిలబస్లో మార్పుపై వస్తున్న అంశాలపై టీజీపీఎస్సీ స్పందించింది. ఉద్యోగ నియామక పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి టీజీపీఎస్సీ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
Published : September 21, 2026 at 8:57 PM IST
TGPSC Clarify on Syllabus Changes : ఉద్యోగ నియామక పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీజీపీఎస్సీ) కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే పరీక్షల సిలబస్లో మార్పుపై వస్తున్న అంశాలపై స్పందించింది. తాము ఎలాంటి సిలబస్ కమిటీని నియమించలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు టీజీపీఎస్సీ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
సిలబస్ మార్పు ప్రచారంతో ఆందోళన చెందుతున్న అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన వినతులు, సందేహాలపై స్పందించిన టీజీపీఎస్సీ పోటీ పరీక్షల సిలబస్లో పెద్దగా ఏవైనా మార్పులు ప్రతిపాదిస్తే ఒక సంవత్సరం ముందే తెలియజేస్తామని పేర్కొంది. ఒకవేళ సిలబస్లో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నా గానీ ఆ వివరాలను సంబంధిత నియామక నోటిఫికేషన్తో పాటే జారీ చేస్తామని టీజీపీఎస్సీ కార్యదర్శి తెలిపారు.