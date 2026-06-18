సకల సౌకర్యాలతో ప్రైవేటుకు దీటుగా - అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోన్న 'ఆరుట్ల పాఠశాల'
సకల సౌకర్యాలతో ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా తయారైన ఆరుట్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల - పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంచుకొని పాఠశాలకు ఆధునిక హంగులు దిద్దిన ప్రభుత్వం - పాఠశాలలో పిల్లలను చేర్పించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్న తల్లిదండ్రులు
Published : June 18, 2026 at 10:34 AM IST
About Telangana Public School Arutla : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆరుట్లలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించిన తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులను ఆకర్షిస్తోంది. విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా పాఠశాల పని చేస్తుండటంతో తమ పిల్లలను అక్కడ చేర్పించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. సకల సౌకర్యాలతో ప్రైవేట్ పాఠశాలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాల తమ ప్రాంతంలో రావడంపై విద్యార్థుల ఆనందానికి అవధి లేకుండా పోయింది.
సకల సౌకర్యాలతో ఆరుట్ల పాఠశాల : ఒకప్పుడు ఆరుట్ల అంటే ఆరుట్ల కమలాదేవి, ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డిల సాయుధ పోరాటాలు గుర్తుకు వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు సకల సౌకర్యాలతో ఏర్పాటైన ఆరుట్ల పాఠశాల అదే స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతి గడిస్తోంది. గతంలోనే ఆరుట్ల పాఠశాలలో ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒకే ప్రాంగణంలో ఉండటంతో ప్రభుత్వం ఆ పాఠశాలను పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంచుకొని ఆధునిక హంగులతో తీర్చిదిద్దింది. ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ను నిర్మించారు. విద్యార్థులకు సకల సౌకర్యాలు ఉంటేనే విద్యార్థుల చదువు సజావుగా సాగుతుందని ఆ మేరకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లను చేసింది. ఆరుట్లలో ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
పౌష్టికాహారం, రవాణా సౌకర్యం అందుబాటులోకి : పాఠశాలలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండటంతో విద్యార్థులకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తూ బోధిస్తున్నామని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. గతేడాది పదో తరగతి పరీక్షల్లో 93 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో ఈసారి 1,840 మంది కొత్త విద్యార్థులు అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులందరికీ మెరుగైన విద్యాబోధనతో పాటు పౌష్టికాహారం, రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తుండటంతో పాఠశాలకు డిమాండ్ పెరిగిందని చెబుతున్నారు. పదో తరగతిలో 596 మార్కులు సాధించేలా విద్యార్థులను తయారు చేయడం తమ లక్ష్యమని హెడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ గిరిదర్ గౌడ్ అన్నారు.
"తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద ఒక సంవత్సరం క్రితం ప్రాథమిక పాఠశాల, మోడల్ స్కూల్, హై స్కూల్ ఈ మూడు కలిపి అభివృద్ధి చేయడం ప్రారంభించారు. 630 మంది విద్యార్థులతో స్టార్ట్ అయిన ఈ స్కూల్, ఈరోజు 1840కి చేరుకుంది. పాఠశాలలో అన్ని వసతులు ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఇక్కడ చేర్పించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దాదాపు 3 వేల మందికి పైగా డిమాండ్ వచ్చింది. కానీ అంతమందిని చేర్చుకోలేం కదా" - గిరిధర్ గౌడ్, హెడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్
సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు : పాఠశాలలో కేవలం తరగతుల బోధనే కాకుండా విద్యార్థుల సమగ్రాభివృద్ధికి ఆటలు, కళారూపాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆటల్లో జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనేలా సిద్ధం చేస్తున్నామని గిరిధర్ గౌడ్ తెలిపారు. రన్నింగ్, కబడ్డీ, కోకో, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్ బాల్ వంటి అన్ని ఆటల్లోనూ సుశిక్షితులుగా మారుస్తున్నారని విద్యార్థులు అంటున్నారు.
"ఫస్ట్ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఇక్కడే చదివాను. నేను స్టేట్ లెవెల్లో బాస్కెట్ బాల్ ఆడాను. ఇండియా తరఫున ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను. అందుకోసం నా వంతు నేను కృషి చేస్తాను. - ఓ విద్యార్థి
విద్యార్థులకు కేవలం పాఠ్య పుస్తకాలలోనివే కాకుండా పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడేలా బోధిస్తున్నారని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. ప్రైమరీ తరగతుల నుంచే సామాజిక బాధ్యత అవగాహన నేర్పే విధంగా పనిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇటువంటి పాఠశాలలో తమ పిల్లలకు చోటు దక్కడంపై తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్లో రాష్ట్రమంతటా ఆధునిక హంగులతో మంచి విద్యాబోధన జరిగే ప్రభుత్వ బడులు బలోపేతం చేయాలని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
ఇక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం ఇద్దరు పిల్లలను చేర్పించాను. ఇప్పుడు మా పాప చదువులో చాలా మెరుగయ్యింది. ఇంత మంచి వసతులు కల్పించటం, అలాగే ఇక్కడ భోజన సౌకర్యం కూడా కల్పించడంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది. రవాణా సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా గొప్ప విషయం. - తల్లిదండ్రులు
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