ఓపికే వారి ఆయుధం - పోలీస్ కొలువే వారి లక్ష్యం!
Telangana Probationary DSPs : పోలీస్ అకాడమీలో సోమవారం 112 మంది డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ జరిగింది. ఎన్నో అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నట్లు ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
Published : October 13, 2026 at 2:59 PM IST
Telangana Probationary DSPs : ప్రభుత్వం ఉద్యోగం సాధించేందుకు సంవత్సరాల తరబడి అనేక మంది కఠోర సాధన చేస్తుంటారు. నిద్రాహారాలను త్యాగం చేసి కష్టపడుతుంటారు. అందులో గ్రూప్ 1 స్థాయి ఉద్యోగాలకు మరింతగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అయితే తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ నుంచి శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 112 మంది డీఎస్పీల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఇటీవల (అక్టోబర్ 12) జరిగింది. ప్రొబేషనరీ డీఎస్పీలను ఈటీవీ భారత్ పలకరించింది. గ్రూప్ -1 స్థాయి ఉద్యోగం వెనుక ఉన్న గాథలను తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేసింది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే దృఢ సంకల్పం, అందుకు తగిన శ్రమే తమ విజయానికి కారణమని అనేక మంది ప్రొబేషనరీ డీఎస్పీలు వెల్లడించారు. ఓర్పు, వైఫల్యాలను తట్టుకొనే దృఢత్వాన్ని అలవర్చుకుంటే ఉత్తమ కొలువులు సాధించవచ్చని పేర్కొన్నారు. శిక్షణ సమయంలో వివిధ విభాగాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ప్రొబేషనరీ డీఎస్పీలకు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ అభిలాష బిస్త్ అవార్డులను అందజేశారు.
ఏడేళ్ల కఠిన శ్రమ ఫలితమే ఈ విజయం
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎల్ఎల్బీ, నల్సార్లో ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేసినట్లు నేహా అగర్వాల్ తెలిపారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగం చేస్తూనే, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమైనట్లు తెలిపారు. తనతోపాటు ముగ్గురు శిష్యులు డీఎస్పీలు కావటం ఆనందంగా ఉందన్నారు. శిక్షణలో ఆల్రౌండర్గా నిలవడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే కోరిక ఉంటే సరిపోదని, తగిన ఓర్పు, సహనం ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఏడేళ్ల కఠిన శ్రమ ఫలితమే ఈ విజయమని ఆమె చెప్పారు.
యూనిఫాం సర్వీసుల్లో చేరాలనే లక్ష్యంతో
తండ్రి రిటైర్డ్ అడిషనల్ డీసీపీ జయరామి రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో టెన్నిస్లో అనేక పతకాలు సాధించానని సాత్విక తెలిపారు. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాక, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పారు. యూనిఫాం సర్వీసుల్లో చేరాలనే లక్ష్యంతో చదువుసాగించినట్లు తెలిపారు. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఎంపికైన మొదటి బ్యాచ్లోనే డీఎస్పీగా అవకాశం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.
యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో మూడుసార్లు విఫలమైనా
లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే బలమైన సంకల్పం ఉంటే, దారిలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను సులభంగా అధిగమించవచ్చని ప్రొబేషనరీ డీఎస్పీ రాణి తెలిపారు. వివాహం, పాప పుట్టిన తర్వాత కూడా భర్త కిరణ్ మద్దతుతో పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్దమైనట్లు తెలిపారు. ఎం.ఫార్మసీ పూర్తి చేశాక, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో కష్టపడి చదివానన్నారు. యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో మూడుసార్లు విఫలమైనప్పటికీ, పట్టుదల వీడలేదన్నారు. విమర్శలను పట్టించుకోకుండా, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటూ ముందుకు సాగినట్లు వెల్లడించారు.
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