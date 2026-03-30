దేశంలోని అన్ని నగరాల కంటే హైదరాబాద్​లోనే అధిక ఫీజులు - ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దోపిడీ ఆగేదెన్నడు?

ఏడాది క్రితమే బిల్లు నమూనా సిద్ధమైనా మల్లగుల్లాలు - రుసుముల నియంత్రణకు చట్టం చేయాలని విద్యా కమిషన్‌ సిఫార్సు - ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనూ బిల్లు లేనట్లే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 11:00 AM IST

Telangana Crackdown on Fee Fraud : రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్​ స్కూల్స్​ ఇష్టారాజ్యంగా పెంచుతున్న ఫీజులను కట్టడి చేసేందుకు నియంత్రణ చర్యలు కేవలం మాటలకే పరిమితమయ్యాయి. గత దశాబ్దకాలంగా సర్కారు కేవలం ప్రకటనలు చేయడం తప్ప ఆచరణలో పెట్టడం లేదు. ఈ మేరకు తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. గత ఏడాదిన్నర కాలంగా పాఠశాల ఫీజులు నియంత్రించేందుకు ఓ కమిటీని నియమిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదే పదే చెబుతూనే ఉంది. ఈ నిబంధనలను అమలులోకి తెచ్చేందుకు బిల్లు సిద్ధమై ఏడాది దాటుతున్నా ఇప్పటికీ శాసనసభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టలేదు. నెల రోజుల కిందటే రుసుముల నియంత్రణ కోసం కమిటీని నియమిస్తామని ప్రభుత్వం మరోసారి ప్రకటించింది. ఇంతలో మరో రెండున్నర నెలల్లో కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. ఇక్కడ విశేషమేంటంటే సీబీఎస్​ఈ, ఐసీఎస్​ఈ బోర్డుల పాఠశాలలైతే ఇప్పటికే సీట్లు కూడా ఖరారు చేసి ఫీజుల వసూలు కూడా ప్రారంభించేశాయి.

కట్టడిపై సాగదీత ఇలా :

  • తెలంగాణలో 2009 ఆగస్టులో ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో-91 ప్రకారం కలెక్టర్లు ఛైర్మన్​గా ఉండే డీఎఫ్​ఆర్​సీలకు ఫీజులను నియంత్రంచే అధికారం లేదని స్పష్టం చేసింది. దానికి బదులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని కమిటీలకు అధికారం ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు 2016 సెప్టెంబరు 19న తీర్పునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ మాజీ వీసీ తిరుపతిరావు ఛైర్మన్​గా కమిటీని నియమించింది. ఆ కమిటీ డిసెంబర్​ 2017న ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది. ప్రతి ఏడాది 10 శాతానికి మించకుండా పెంచుకోవచ్చని షరతులు విధించింది. ఆ తర్వాత ఎటువంటి పురోగతి జరగడం లేదు. పాఠశాలల ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని 2022 జనవరి 17న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దానిపై అదే సంవత్సరం ఏప్రిల్​లో మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని నియమించింది. ఆ కమిటీ కూడా ప్రతి ఏడాది 10 శాతం పెంచుకోవచ్చని సర్కారుకు సిఫార్సు చేసినా, దానిపై ఇప్పటికీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
  • ప్రస్తుత అధికారిక ప్రభుత్వం 2023 డిసెంబరులో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫీజులను నియంత్రించేందుకు కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని 2024 సెప్టెంబరులో ప్రకటించింది.
  • రాష్ట్ర విద్యా కమిషన్​ తెలంగాణ ప్రైవేట్​ అన్ ​ఎయిడెడ్​ స్కూల్​ రెగ్యులేటరీ అండ్​ మానిటరింగ్​ కమిషన్​ ముసాయిదా బిల్​-2025 పేరిట గత ఏడాది జనవరిలో ప్రభుత్వానికి నివేదికనిచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆ కమిషన్​ తెలంగాణ విద్యా విధానం-2026 పేరిట ఇచ్చిన నివేదికలో పాఠశాలలు, జూనియర్​ కళాశాలల్లో ఫీజుల నియంత్రణను కట్టడి చేసేందుకు, చట్టం చేయాలని సిఫార్సు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రైవేట్​ స్కూల్స్​ అండ్​ జూనియర్​ కాలేజెస్​ ఫీ రెగ్యులేటరీ అండ్​ మానిటరింగ్​ కమిషన్​ డ్రాఫ్ట్​ బిల్లు-2026ను అందజేసింది.

అత్యధిక ఫీజులు ఎక్కడంటే ? : దాదాపుగా ఎనిమిదిన్నర ఏళ్ల క్రితం నిర్వహించిన ఓ అధ్యయంలో దేశంలోని అన్ని నగరాల కంటే హైదరాబాద్​లోనే ఫీజులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వెల్లడైంది. దీని ఫలితంగా హైదరాబాద్​ స్కూల్​ పేరెంట్స్​ అసోసియేషన్​ పేరిట తల్లిదండ్రులు ఓ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ఫీజుల నియంత్రణ కోసం దశాబ్దాల కాలంగా పోరాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్​ విద్యకు అత్యధిక వార్షిక ట్యూషన్ ఫీజు రూ.1.83 లక్షలు. అదే పాఠశాలల విషయానికి వస్తే దాదాపు రూ.5 లక్షలకు పైగా వసూలు చేసే స్కూళ్లు దాదాపు 10 వరకూ ఉన్నాయి. కొన్ని పాఠశాలలు రుసుములపై నియంత్రణ లేకపోవడంతో 20-30 శాతం కూడా పెంచుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం పటాన్​చెరు ప్రాంతంలో ఓ పాఠశాల పాఠ్యపుస్తకాల ధరలను రూ.18 వేలకు పెంచింది. అక్కడ తల్లిదండ్రులు నిరసన తెలిపినప్పటికీ అధికారులు దానిని పట్టించుకోలేదు.

