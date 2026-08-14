ఖైదీల జీవితాల్లో విద్యాకాంతులు నింపుతున్న తెలంగాణ జైళ్లు - ఒకేసారి 78 మంది టెన్త్ పాస్
సంస్కరణా కేంద్రాలుగా మారుతున్న తెలంగాణ జైళ్లు - రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒకేసారి 78 మంది ఖైదీలు ఎస్ఎస్సీ పాస్ - 56 మంది చర్లపల్లి నుంచే - ఓపెన్ డిగ్రీ, ఐటీఐ కోర్సులూ అందుబాటులోకి
Published : August 14, 2026 at 10:21 AM IST
Telangana Prisoners 10th Class 2026 : జైలు అనగానే శిక్షలు, చీకటి గదులు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ తెలంగాణ జైళ్లు ఇప్పుడు సంస్కరణా కేంద్రాలుగా మారి ఖైదీల జీవితాల్లో విద్యాకాంతులు నింపుతున్నాయి. జైళ్ల చరిత్రలో తొలిసారిగా 78 మంది ఖైదీలు టెన్త్ పాసై సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. 35 ఏళ్ల తర్వాత 50 సంవత్సరాలున్న ఓ జీవిత ఖైదీ పదో తరగతి పాసై న్యాయవాది కావాలని కలలు కంటుంటే, మరో ఖైదీ ఉన్నత చదువులు చదువుతానంటూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు. ఖైదీల పట్టుదలకు మెచ్చిన జైళ్ల శాఖ డీజీ సౌమ్య మిశ్రా వారికి ప్రత్యేక రిమిషన్ ప్రకటించారు.
మాక్ టెస్టుల నిర్వహణ : నేరాలకు పాల్పడి జైలు పాలైన వారు శిక్షాకాలం పూర్తయ్యేలోపు సత్ప్రవర్తన కలిగిన పౌరులుగా మారాలన్నది తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ (ఎన్ఐఓఎస్)తో ఒప్పందం చేసుకుని ఖైదీలకు చదువుకునే అవకాశం కల్పించారు. చర్లపల్లి, నిజామాబాద్, హైదరాబాద్ మహిళా జైళ్ల నుంచి మొత్తం 108 మంది ఖైదీలు ఎస్సెస్సీ పరీక్షలకు నమోదు చేసుకోగా, ఏకంగా 78 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించి సత్తా చాటారు. ఇందులో చర్లపల్లి జైలు నుంచే అత్యధికంగా 56 మంది పాస్ అయ్యారు. జైళ్ల శాఖ ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులను నియమించి, మాక్ టెస్టులు, ప్రీ-బోర్డ్ పరీక్షలు పెట్టి మరీ వీరిని సన్నద్ధం చేయడం విశేషం.
రిమిషన్ కింద ప్రోత్సాహకాలు : చదువు కోసం ఖైదీలు చూపిన క్రమశిక్షణ, అంకితభావం చూసి తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ప్రిజన్స్ డాక్టర్ సౌమ్య మిశ్రా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పాసైన 78 మంది ఖైదీలకు ఆమె స్వయంగా సర్టిఫికెట్లు అందజేసి అభినందించారు. ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించి సాధించిన ఈ విజయం వారి స్వీయాభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయి అని ఆమె కొనియాడారు. విద్యపై ఖైదీలు చూపిన ఆసక్తికి బహుమతిగా ఉత్తీర్ణులైన వారందరికీ డైరెక్టర్ జనరల్ రిమిషన్ కింద ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించారు. ఇది పునరావాసం దిశగా అడుగులేస్తున్న మిగతా ఖైదీలకు కూడా ఎంతో ప్రేరణగా నిలుస్తుందని డీజీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
"సెంట్రల్ ప్రిజన్ చర్లపల్లిలో ఐటీఐ ద్వారా పలు కోర్సుల్లో శిక్షణ అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి యూజీ, పీజీ కోర్సులు కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. చదువు, నైపుణ్యాలతో గౌరవప్రదమైన జీవితం గడిపేందుకు ఆశ్రమవాసులను మరింత ప్రోత్సహిస్తాం " - డాక్టర్ సౌమ్య మిశ్రా, తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్
35 ఏళ్ల తర్వాత పది పాస్ : చదువుకోవాలన్న తపన ఉండాలే కానీ వయసు, పరిస్థితులు ఏవీ అడ్డుకావని నిరూపిస్తున్నాడు చర్లపల్లి జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ జీవిత ఖైదీ. ఆరో తరగతితోనే బడి మానేసిన అతడు తోటి ఖైదీలు డిగ్రీలు, పీజీలు చదువుతుంటే చూసి స్ఫూర్తి పొందాడు. పదో తరగతి పాస్ కావాలన్న తన తండ్రి కోరికను 35 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఇప్పుడు ఏకంగా 50 ఏళ్ల వయసులో నిజం చేసి చూపించాడు. భవిష్యత్తులో ఎల్.ఎల్.బి పూర్తి చేసి తోటి పేద ఖైదీలకు ఉచితంగా న్యాయ సేవలు అందించాలన్నదే తన లక్ష్యమని చెబుతూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
"నేను కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఐదో తరగతి వరకు చదివి, ఆరు నుంచి బడి మానేశాను. ఇప్పుడు పదో తరగతి పాసయ్యానని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఉంది. 35 ఏళ్ల తర్వాత 81 శాతంతో పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించి ఇంటర్లో జాయిన్ అయ్యాను. నా చదువును ఇంతటితో ఆపను. ఎల్ఎల్బీ చదివి అందరికీ న్యాయసేవలు అందిస్తాను" - ఓ ఖైదీ
ఉపాధి పొందేలా చర్యలు : ఇక టెన్త్ పాసైన ఈ ఖైదీల విద్యా ప్రయాణం ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా ఎన్ఐఓఎస్ ద్వారా వీరు సీనియర్ సెకండరీ, ఆ తర్వాత డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు చదివేలా అధికారులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో వీరికి ఉపాధి సులభంగా లభించేలా పాఠ్యాంశాల్లో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ నైపుణ్యాలను సైతం చేర్చారు. త్వరలోనే ఐటీఐ కోర్సు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని డీజీ సౌమ్య మిశ్రా తెలిపారు.
జైలుకు వచ్చిన ఖైదీ బయటకు వెళ్లేలోపు విజ్ఞానవంతుడిగా మారి సమాజంలో మంచి జీవితాన్ని గడపాలన్నదే తమ లక్ష్యమని డీజీ సౌమ్య మిశ్రా తెలిపారు. ఈ మార్పులతో ఒకప్పుడు శిక్షా కేంద్రాలుగా ఉన్న జైళ్లు నేడు కరెక్షనల్ సర్వీసెస్గా మారి ఖైదీలు స్వయం ఆధారిత జీవితం గడిపేలా మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నాయి.
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