పాలిసెట్​ ఫలితాలు విడుదల - వరంగల్ విద్యార్థికి ఫస్ట్​ ర్యాంక్

పాలిసెట్ ఫలితాలు విడుదల - 82.94 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు - బాలురు 79.92 శాతం ఉత్తీర్ణత - బాలికలు 86.38 శాతం ఉత్తీర్ణత

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 23, 2026 at 12:12 PM IST

Updated : May 23, 2026 at 12:40 PM IST

Telangana Polycet Results 2026 : తెలంగాణ పాలిటెక్నిక్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించి నిర్వహించిన పాలిసెట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ పరీక్షలో 82.94 శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. బాలురు 79.92 శాతం మంది, బాలికలు 86.38 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. పాలిటెక్నిక్ ప్రవేశ పరీక్షలో వరంగల్​కు చెందిన నామాల లోకేశ్​ ఫస్ట్​ ర్యాంక్, సూర్యాపేటకు చెందిన బానోతు హేమనాథ్ సెకండ్ ర్యాంక్ సాధించారు. పాలిసెట్​కు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ హాల్​ టికెట్​ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఎంటర్ చేసి ఫలితాలను పొందొచ్చు.

  • పాలిసెట్​ రిజల్ట్స్​ తెలుసుకునేందుకు ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి

మే 27 నుంచి పాలిసెట్ కౌన్సెలింగ్ : రాష్ట్రంలో వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్​కు సంబంధించి (2026-27) ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో అడ్మిషన్లకు ఈ నెల 27వ తేదీన కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. అడ్మిషన్ల కమిటీ సమావేశం ఇటీవలే నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రెండు విడతల కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్​ను టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్, పాలిసెట్ ప్రవేశాల కన్వీనర్ శ్రీదేవసేన విడుదల చేశారు. ఫస్ట్​ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ సీట్లను జూన్​ 6వ తేదీన కేటాయిస్తారు. అదే నెల 9వ తేదీన పాలిటెక్నిక్ అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభం అవుతుంది. చివరి విడత కౌన్సెలింగ్ జూన్​ 6వ తేదీన కేటాయిస్తారు.

చివరి విడత కౌన్సెలింగ్‌ జూన్‌ 15వ తేదీన ప్రారంభమై 22వ తేదీతో ముగుస్తుంది. జూన్‌ 27వ తేదీ నుంచి 30 వరకు ఇంటర్నల్‌ స్లైడింగ్‌ నిర్వహిస్తారు. అంటే అప్పటికే సీటు పొందిన కాలేజీల్లో ఒక బ్రాంచి నుంచి మరో బ్రాంచికి మారొచ్చు. స్పాట్‌ అడ్మిషన్లను జులై 1 నుంచి 8 తేదీల మధ్య పూర్తిచేసుకోవాలని అధికారులు నిర్దేశించారు. ఈ నెల 13వ తేదీన పాలిసెట్‌ నిర్వహించారు. ఈసారి రిజల్ట్స్​ విడుదలకు ముందే కౌన్సెలింగ్‌ షెడ్యూల్​ను జారీ చేయడం విశేషం.

తొలి విడత కౌన్సెలింగ్‌ షెడ్యూల్‌ ఇదీ : ఈ నెల 27-31వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్‌ స్లాట్‌ బుకింగ్, 29వ తేదీ నుంచి జూన్‌ 1వ తేదీ వరకు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, 29 నుంచి జూన్‌ 3 వరకు వెబ్‌ ఆప్షన్ల నమోదు, జూన్‌ 6న సీట్ అలాట్​మెంట్, 6వ తేదీ నుంచి 9 వరకు ఫీజు చెల్లింపు, ఆన్‌లైన్‌ సెల్ఫ్‌ రిపోర్టింగ్, 8, 9 తేదీల్లో సీటు పొందిన కాలేజీల్లో రిపోర్టింగ్, 9న విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం.

