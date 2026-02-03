రసవత్తరంగా పురపాలక పోరు - పట్టునిలుపుకునేందుకు రాజకీయ పార్టీల వ్యూహాలు
ఎన్నికల్లో సత్తాచాటాలని కాంగ్రెస్ ప్రయత్నాలు - పురపాలక ఎన్నికల్లో పట్టునిలుపుకునేలా బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలు - ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలవాలని తహతహలాడుతున్న బీజేపీ - ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని పుర పోరుపై ప్రత్యేక కథనం
Published : February 3, 2026 at 7:17 AM IST
Nizamabad Municipal Election : మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. అసెంబ్లీలో గెలిచి పార్లమెంటులో ఓడిన కాంగ్రెస్ పైచేయి సాధించాలని చూస్తుంటే అధికార పక్షం హవాకు గండికొట్టి ఎక్కువ స్ధానాల్లో జయకేతనం ఎగరేసేందుకు బీజేపీ తహతహలాడుతోంది. ఎలాగైనా పట్టునిలుపుకోవాలని బీఆర్ఎస్, బలమైన వార్డుల్లో పాగా వేయాలని ఎంఐఎం కసరత్తు చేస్తున్నాయి. రాజకీయ చైతన్యం కలిగిన ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా పురపోరులో పాగా వేసేదెవరన్నది ఉత్కంఠగా మారింది.
గెలుపోటములు దైవాధీనాలంటారు. కానీ ఎన్నికల్లో మాత్రం ప్రజలే అభ్యర్థుల జయాపజయాలను నిర్ణయించేది. వారిచ్చే తీర్పే నాయకులకు శిరోధార్యం. వజ్రాయుధం లాంటి ఓటుతో గద్దెనెక్కించి ఐదేళ్లు అధికారం కట్టబట్టేది వారే. లేదంటే అదే ఆయుధంతో గద్దె దింపేదీ వారే. అందుకే ఓటరు దేవుళ్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి నాయకులు నానా తంటాలు పడతారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా రాజకీయ సమరం ఆసక్తిగా మారింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇందూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కాకుండా బోధన్, ఆర్మూర్, భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీలున్నాయి. కామారెడ్డి జిల్లాలో కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి, బాన్సువాడ, బిచ్కుంద పురపాలికలున్నాయి.
బోధన్లో రాజకీయం : 1966లో మున్సిపాలిటీగా ఆవిర్భవించిన బోధన్ పరిధిలో 38 వార్డులుండగా 69వేల 417 మంది ఓటర్లున్నారు. 2020లో జరిగిన పురపోరులో బీఆర్ఎస్ 24, కాంగ్రెస్ 02, బీజేపీ 01, ఎంఐఎం 11 స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. ఈసారి పట్టు నిలుపుకోవాలని బీఆర్ఎస్ అత్యధిక స్థానాలు గెలిచి సత్తా చాటాలని కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. బోధన్ మున్సిపాలిటీని ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులను వివరించి గంపగుత్తగా ఓట్లు వేయించుకోవాలని నేతలకు సూచిస్తున్నారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక మొదలు నామినేషన్ల ఘట్టం వరకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు.
ఇక మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్, ఆయన భార్య బీఆర్ఎస్ను ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లోనూ ఓడిపోయిన పార్టీలో ఉత్సాహం నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పుర ఎన్నికల్లోనైనా గెలిచి సత్తా చాటేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. అధికార పార్టీలోని అసంతృప్తుల మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు. ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ పదిలోపు స్థానాలను కైవసం చేసుకొంటున్న బీజేపీ సైతం అధ్యక్ష పీఠంపై కన్నేసింది. అటు మైనార్టీ ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న వార్డుల్లో మజ్లిస్ పార్టీ హవా కొనసాగించనుంది. 1995లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మజ్లీస్ ఛైర్మన్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లోనూ సత్తా చాటి కింగ్ మేకర్ కావాలన్న వ్యూహంతో బరిలోకి దిగుతోంది.
ఆర్మూర్లో బలంగా బీజేపీ : 2006లో ఏర్పడిన ఆర్మూర్ లో పెర్కిట్, కోటార్మూర్, మామిడిపల్లి విలీనం కావడంతో వార్డుల సంఖ్య 36కు పెరిగింది. ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 63 వేల 972 మంది ఓటర్లున్నారు. గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 24, బీజేపీ 05, ఎంఐఎం-1, ఇతరులు 6 స్థానాలు గెలుచుకున్నారు. మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులను అప్పటి అధికార బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో వేసుకుంది. ప్రస్తుతం పురపాలికను దక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్, బీజేపీ వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్రెడ్డి ఎన్నికలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి అంతా తానై వ్యవహరిస్తున్నారు. నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ సైతం ఆర్మూర్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయ్రెడ్డి ఎలాగైనా మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని తనవంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
పావులు కదుపుతున్న టీపీసీసీ : ఇక మాజీమంత్రి ప్రశాంత్రెడ్డి ఇలాకాలోని బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 2018లో భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీ ఏర్పడింది. 16 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో 12 వార్డులతో మున్సిపాలిటీని ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 14వేల 45 మంది ఓటర్లున్నారు. రెండోసారి మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకోవాలని ప్రశాంత్ రెడ్డి పట్టుదలతో ఉన్నారు. బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ నుంచి బలమైన నేతలున్నా ఇటీవల గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అన్నితానై వ్యవహరించిన ప్రశాంత్ రెడ్డి తన పట్టును నిలుపుకున్నారు. పురపాలక ఎన్నికల్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ ఛైర్మన్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవడానికి పావులు కదుపుతున్నారు. ముఖ్యకార్యకర్తలు, నేతలకు గెలుపు వ్యూహాలపై ఇప్పటికే దిశా నిర్దేశం చేశారు. నోటిఫికేషన్ రాకముందే పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక బీజేపీ సైతం భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీకి జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో పట్టుసాధించాలని వ్యూహాలు రచిస్తోంది.
కామారెడ్డిలో 33 వార్డులు : జిల్లా కేంద్రమైన కామారెడ్డి 1987లో పురపాలక సంఘంగా అవతరించింది. గతంలో 33 వార్డులుండగా సమీపంలోని ఏడు పంచాయతీలను విలీనం చెయ్యడంతో వార్డుల సంఖ్య 49కు చేరింది. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 99 వేల 313మంది ఓటర్లున్నారు. గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్-23, కాంగ్రెస్ -12, బీజేపీ-8, ఇతరులు 6 వార్డుల్లో గెలుపొందారు. ఛైర్మన్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని అధికార కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుండగా తామే కామారెడ్డి పురపాలికను గెలుచుకుంటామని ఇద్దరు సీఎంలపై గెలిచిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ధీమాగా ఉన్నారు.\
పోచారం ఇలాకాలో పురపోరు : కామారెడ్డి జిల్లాలో ఎన్నికలు జరగనున్న మరో మున్సిపాలిటీ బాన్సువాడ. 2018లో పురపాలక సంఘంగా ఏర్పడిన బాన్సువాడలో మొత్తం 19 వార్డులున్నాయి. ఈ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 24వేల 188 ఓటర్లున్నారు. గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ -17, కాంగ్రెస్ - 2 స్థానాలను గెలుచుకున్నాయి. ప్రస్తుతం పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి నేతృత్వంలో బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో అధికారి పార్టీ బలంగా మారింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో రాజకీయ ఘనాపాటిగా పేరొందిన పోచారం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండడంతో అందరి దృష్టి ఈ మున్సిపాలిటీపైనే పడింది.
ఎల్లారెడ్డి పురపాలక సంఘం 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఏర్పడింది. 12 వార్డులున్న ఈ పురపాలిక పరిధిలో మొత్తం 13 వేల 265 మంది ఓటర్లున్నారు. 2020 జరిగిన పురపోరులో బీఆర్ఎస్-9, కాంగ్రెస్-3 వార్డుల్లో విజయం సాధించాయి. అప్పుడు మున్సిపల్ పీఠాన్ని బీఆర్ఎస్ దక్కించుకోగా నాలుగేళ్ల తర్వాత అవిశ్వాస తీర్మానంతో కాంగ్రెస్ ఛైర్మన్ పదవిని కైవసం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం అన్ని స్థానాలను గెలుచుకొని మున్సిపల్ పీఠాన్ని సొంత చేసుకోవాలని అధికార కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తోంది. అటు కాంగ్రెస్కు గట్టిపోటీనిచ్చి పూర్వ వైభవం సాధించాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. ఇక కొత్తగా 12 వార్డులతో ఏర్పడిన బిచ్కుంద మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 12 వేల 759 మంది ఓటర్లున్నారు. ఈ కొత్త పురపాలికలోనూ పాగా వేసి సత్తాచాటాలని అధికార పక్షం తహతహలాడుతోంది. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులే తమ పార్టీని గెలిపిస్తాయని కాంగ్రెస్ నేతలు ధీమా వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
ప్రతి డివిజన్, ప్రతి వార్డు గెలుపూ ముఖ్యమే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు - వినూత్నంగా జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్