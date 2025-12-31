ETV Bharat / state

అనుకున్నదొక్కటీ - అయినది ఒక్కటీ - బోల్తాపడ్డాడులే 'ఐ బొమ్మ రవి' - వారిని ఇరికించబోయి ఇరుక్కున్నాడు

2007 నుంచి క్రిమినల్‌ బుర్రతో మిత్రులను పావులుగా వాడుకుని - డూప్లికేట్‌ పోర్టల్‌ వేదికగా పోలీసులకు సవాల్‌ విసిరి - సినీ పెద్దలనే ఇరికించే ప్రయత్నం- విదేశాల నుంచి పోలీసులకు సవాల్​ విసిరిన రవి

IBOMMA Ravi Latest Updates (ETV Bharat)
IBOMMA Ravi Case Latest Updates : అతను ఏ ప్రశ్న అడిగినా తడుముకోకుండా సమాధానం చెబుతాడు. అదే ప్రశ్న మరోసారి అడిగితే కళ్లు ఉరిమి చూస్తాడు. తన పైరసీ సినిమా గుట్టు బయటపడ్డాక తప్పించుకునేందుకు ఎన్నో ఎత్తులు వేశాడు. తనపై ఫిర్యాదు చేసిన సినిమా పెద్దలను ఇరికించాలని చూశాడు. కానీ అందులో తానే ఇరుక్కున్నాడు. డబ్బు కోసం అడ్డదారులు తొక్కిన ఐబొమ్మ రవిని 12 రోజుల పాటు పోలీసులు విచారించారు. నగర సైబర్‌ క్రైమ్‌ డీసీపీ అరవింద్‌ బాబు పర్యవేక్షణలో ఏసీపీ శివమారుతి, ఇన్‌స్పెక్టర్లు మధుసూదన రావు, నరేశ్‌ బృందం వివిధ కోణాల్లో అతడి నుంచి సమాధానాలు రాబట్టారు. అతడు చేసే నేరాలకు ఎప్పటికీ దొరక్కూడదని 2007 నుంచే తన క్రిమినల్‌ బుర్రకు పదునుపెట్టి, తాను చేయబోయే పైరసీ నేరాలకు మిత్రులను పావులుగా వాడుకున్నాడు.

సినీ పెద్దలనే ఇరికించే ప్రయత్నం : ఇమంది రవి ఐ బొమ్మ తదితర సైట్లలో పైరసీ సినిమాలు పెట్టాడు. దాంతో 2019-23 మధ్య కాలంలో ప్రకటనల ద్వారా రూ.కోట్లు సంపాదించాడు. తర్వాత పైరసీ వెబ్‌సైట్లు మరిన్ని పెరగటంతో అతడి ఆదాయం తగ్గింది. అదే సమయంలో పైరసీపై తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు ఫిర్యాదు చేయడంతో రవి నయా మార్గం ఎంచుకున్నాడు. అప్పటికే కాలపరిమితి ముగిసిన ఐ బొమ్మ డూప్లికేట్‌ పోర్టల్‌ వేదికగా పోలీసులకు సవాల్‌ విసిరాడు. సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు, బయటి వ్యక్తులు ఇదంతా నడిపిస్తున్నారని సినీ పెద్దలనే ఇరికించే ప్రయత్నం చేశాడు.

ఫ్రాన్స్​లో ఉంటూ కథ నడిపిస్తూ : వీఆర్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ పేరుతో ఐ బొమ్మ, బప్పం టీవీ వెబ్‌సైట్లను రిజిస్టర్‌ చేసినట్టు గుర్తించిన పోలీసులు ఆ కంపెనీకి మెయిల్‌ పంపారు. తాను ఆ డొమైన్లకు సర్వీసు ఇస్తున్నాడని, ఆ పోర్టల్‌లో ఎలాంటి పైరసీ సినిమాలు లేవని బుకాయిస్తూ రవి సమాధానమిచ్చాడు. అందుకు సాక్ష్యాధారాలు ఏమైనా ఉంటే తనకు పంపాలంటూ ఎదురుదాడికి దిగడంతో పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేశారు. వీఆర్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ కంపెనీ ఫోన్‌ నంబరు ఆధారంతో నిందితుడు విదేశాల్లో ఉంటూ కథ నడిపిస్తున్నట్టు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్‌కు పోస్టర్‌ డిజైన్‌ చేసిన వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో అతడి ఫోన్‌కు మెసేజ్‌ వచ్చింది. తాను ఫ్రాన్స్‌ నుంచి హైదరాబాద్‌ వచ్చానంటూ రవి పంపిన మెసేజ్‌ పంపాడు. దాని ప్రకారం, కూకట్‌పల్లిలోని తన ఇంటికి రవి చేరుకున్నాక తనని అరెస్ట్‌ చేశారు.

పాత మిత్రుడిని గుర్తు పట్టనట్లు నాటకం : రవి 2007లోనే మహారాష్ట్రలో ఫోర్జరీ సంతకాలు, నకిలీ పత్రాలతో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ వంటి వాటిని సంపాదించాడు. వాటితోనే పాన్‌కార్డు కూడా పొందాడు. వాటి ఆధారంగా పోలీసులు రవికి పరిచయమున్న ప్రహ్లాద్, కాళీప్రసాద్, అంజయ్యలను గుర్తించారు. రవిని గుర్తించేందుకు ఇటీవల ప్రహ్లాద్‌ను రప్పించారు. అమీర్‌పేట్‌లో తాను రవితో కలిసి ఉన్నానని ప్రహ్లాద్‌ చెప్పగా, రవి మాత్రం ప్రహ్లాద్‌ను ఇదే మొదటిసారి చూస్తున్నట్టు నాటకమాడాడు. తాను అసలు ఐ బొమ్మ నడుపుతున్నట్లు రుజువేంటి అంటూ రవి పోలీసులను ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారంలో మరో ఇద్దరి ప్రమేయంపై పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.

రవి 12 రోజుల కస్టడీ సోమవారానికి ముగియడంతో పోలీసులు రవికి వైద్య పరీక్షలు జరిపి చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. 2014లో రవి అమీర్‌పేటలో ఉండగా విశాఖలో తనతో పాటు చదివిన కాళీప్రసాద్‌ కలవగా, తనతో కలిసి సప్లయర్స్‌ ఇండియా, హాస్పిటల్స్‌ డాట్‌ ఇన్‌ పేరుతో రెండు కంపెనీలు ప్రారంభించాడు. కాళీ అంజయ్య పేరుతోనే ఐడీబీఐ బ్యాంకులో ఖాతా తెరిచాడు. కానీ దాని నిర్వహణ భారం కావడంతో వదిలేశాడు.

