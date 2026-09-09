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పోలీసు ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు గడువు పెంపు - ట్రాన్స్​జెండర్లకు అవకాశం!

దరఖాస్తులకు ఈ నెల 16 వరకు అవకాశమిస్తూ ఉత్తర్వుల జారీ - ఇప్పటివరకు 3,38,336 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ - 95 శాతం మందికి సంబంధించి ఆధార్‌ పరిశీలన పూర్తి - టీజీపీఆర్​బీ ప్రకటన విడుదల

TELANGANA POLICE RECRUITMENT
తెలంగాణ పోలీస్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 7:21 AM IST

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Police Recruitment Application Date Extended : తెలంగాణ పోలీసు నియామక మండలి బోర్డు చేపట్టిన ఉద్యోగాలకు అప్లికేషన్ గడువును పెంచారు. నేటితో గడువు ముగుస్తుండగా 16వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు నియామక మండలి ఛైర్మన్‌ వి.వి.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఈ మేరకు మంగళవారం బోర్డు ఒక ప్రెస్​ నోట్​ను విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో పోలీసు, అగ్నిమాపక-విపత్తు నిర్వహణ, స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్, జైళ్ల శాఖల్లో కలిపి మొత్తం 7,437 పోస్టుల భర్తీకి జులై 29న నియామక మండలి నాలుగు వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

మహిళా అభ్యర్థులే : పోలీసు బోర్డు ఛైర్మన్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 19 నుంచి ఇప్పటివరకు 3,38,336 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారని తెలిపారు. వారిలో 25% మంది మహిళా అభ్యర్థులే ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్న వారిలో 2,88,530 మంది ఫీజు చెల్లించారని అందులో 2,76,085 మంది దరఖాస్తులను సైతం సమర్పించినట్లు వివరించారు. 95 శాతం మందికి సంబంధించి ఆధార్‌ పరిశీలన కూడా పూర్తయిందని, అలాగే ఈ నియామకాల్లో మొదటిసారి ఎస్సీ రిజర్వేషన్‌లో గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2, గ్రూప్‌-3 వర్గీకరణ ప్రక్రియను అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

"ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్న వారు ఫీజులు చెల్లించి అప్లికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలి. మరింత మందికి అవకాశం కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో దరఖాస్తు గడువును సెప్టెంబరు 16వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పొడిగించాం. చివరి నిమిషం వరకు ఎదురు చూస్తే అభ్యర్థులకు టెక్నికల్ సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ముందుగానే దరఖాస్తును సమర్పించండి" -వి.వి. శ్రీనివాసరావు, తెలంగాణ పోలీసు నియామక మండలి ఛైర్మన్

ట్రాన్స్​జెండర్ల దరఖాస్తులను : పోలీసు కానిస్టేబుళ్లు, సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ పోస్టుల నియామక ప్రక్రియలో ట్రాన్స్ జెండర్ల దరఖాస్తులను కూడా స్వీకరించాలని తెలంగాణ పోలీసు నియామక మండలికి తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. లింగాన్ని పురుషుడు, స్త్రీగా మాత్రమే వర్గీకరించే మూస పద్ధతిని విడిచిపెట్టి ట్రాన్స్‌జెండర్లకు కూడా అవకాశం కల్పించేలా మార్గదర్శకాలు ఎందుకు జారీ చేయలేదని ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించింది. దీనిపై పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలని న్యాయస్థానం కోర్టును ఆదేశించింది. దరఖాస్తులు సమర్పించే ఆన్​లైన్ పోర్టల్లలో లింగాన్ని పురుషుడు, లేదంటే స్త్రీగా మాత్రమే వర్గీకరించడాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది.

మరో పిటిషన్‌ : దరఖాస్తుల ప్రారంభ దశలోనే ట్రాన్స్ జెండర్లు పురుషుడు లేదంటే స్త్రీ అని ఎంచుకునేలా బలవంతం చేసినట్లుందని, లింగ గుర్తింపుపై తప్పుడు ప్రకటన చేసేలా ఒత్తిడి తెస్తోందని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ వాదనలు విన్న ధర్మాసనం, ట్రాన్స్‌ జెండర్ల దరఖాస్తులను కూడా పోలీసు బోర్డు స్వీకరించాలని, ఒకవేళ ఆన్‌లైన్‌లో అవకాశం లేకపోతే భౌతికంగా దరఖాస్తులను స్వీకరించి ధ్రువీకరించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలంటూ విచారణను సెప్టెంబరు 16వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఎల్​ఎల్​ఎం అడ్మిషన్లలో కూడా ట్రాన్స్ జెండర్లకు హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలంటూ మరో పిటిషన్‌లో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

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