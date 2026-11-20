తెలంగాణ ఎస్సై ప్రిలిమినరీ పరీక్ష హాల్టికెట్లు విడుదల
Telangana SI Exam Hall Tickets : తెలంగాణ ఎస్సై ప్రాథమిక పరీక్షకు హాల్టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. నవంబర్ 22 ఉదయం 8 గంటల నుంచి హాల్టికెట్ల డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని పోలీసు నియామక మండలి తెలిపింది.
Published : November 20, 2026 at 11:11 AM IST
తెలంగాణ ఎస్సై ప్రిలిమినరీ పరీక్ష హాల్టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. నవంబర్ 22వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీసు నియామక మండలి తెలిపింది. www.tgprb.in ద్వారా హాల్ టికెట్ల డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని సూచించింది. నవంబర్ 28 అర్ధరాత్రి 12 వరకు హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది.
నవంబర్ 29న ఎస్సై రాత పరీక్ష
275 సివిల్ ఎస్సై, సమాన పోస్టుల భర్తీకి ప్రిలిమినరీ రాతపరీక్ష నవంబర్ 29 ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు జరగనుంది. ఎస్సై పోస్టులకు మొత్తం 1,60,712 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. రిక్రూట్మెంట్ పూర్తయ్యే వరకు హాల్ టికెట్లు భద్రపరచుకోవాలని పోలీసు నియామక మండలి సూచించింది. అభ్యర్థులు మూడు భాషల్లో అంటే తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ మీడియంలలో పరీక్ష రాయొచ్చు. అత్యధికంగా 56.84 శాతం మంది తెలుగులో రాయడానికి ఎంచుకోగా, 43.02 శాతం మంది ఇంగ్లీష్, 0.12 శాతం మంది ఉర్దూలో రాసేందుకు మొగ్గుచూపారు.
ఎస్సై ఉద్యోగాల ఖాళీలు ఇలా
- ఎస్సై (సివిల్) - 148
- ఎస్సై (ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్) - 14
- ఎస్సై (టీజీఎస్పీ) - 12
- ఎస్సై (ఎస్ఏఆర్సీపీఎల్) - 3
- ఏఎస్సై (ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో) - 23
40 నుంచి 60 మార్కులు సాధించడం తప్పనిసరి
2022 నాటి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్తో పోల్చితే, ఈసారి కనీస అర్హత మార్కుల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం. క్రితంసారి అభ్యర్థులందరికీ కనీస అర్హత మార్కుల్ని 30 శాతంగానే పరిగణించేవారు. ఈసారి మాత్రం దీనిని మరింతగా కుదించడం పలువురు అభ్యర్థులకు చాలావరకు కలిసి వచ్చే అంశంగా మారింది. ఈసారి పీడబ్ల్యూటీ (ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ టెస్ట్)లో అర్హత కోసం ఓసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ (ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్) అభ్యర్థులు 30 శాతం మార్కులే సాధించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ లెక్కన పీడబ్ల్యూటీలో మొత్తం 200 మార్కులకు గానూ కనీసం 60 మార్కులు సాధిస్తే ఈ పోటీలో ప్రిలిమినరీ గట్టెక్కినట్లే. మిగిలిన కేటగిరీల అభ్యర్థులకు మరింత తక్కువగానే కనీస మార్కులను నిర్ణయించారు. బీసీ అభ్యర్థులైతే 25 శాతం (50 మార్కులు), ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు, హోంగార్డులకైతే 20 శాతం (40) మార్కులను మాత్రమే అర్హతగా నిర్ణయించారు.