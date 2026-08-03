టీజీఎస్ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, శ్రామిక్ పోస్టుల ఫలితాలు విడుదల
టీజీఎస్ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, శ్రామిక్ పోస్టుల ఎంపిక ఫలితాలు విడుదల - 2025 సెప్టెంబర్ 17న విడుదలైన నోటిఫికేషన్లో మొత్తం 1,743 పోస్టులు - మొత్తం 1,743 పోస్టులకు 1,604 మంది అభ్యర్థుల ఎంపిక
TGSRTC Driver Results Released (ETV)
Published : August 3, 2026 at 7:11 PM IST
TGSRTC Driver and Shramik Recruitment Results Released : టీజీఎస్ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, శ్రామిక్ పోస్టుల ఎంపిక ఫలితాలను తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు విడదల చేసింది. 2025 సెప్టెంబర్ 17న మొత్తం 1,743 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. తాజాగా ఫలితాలు విడదలయ్యాయి. మొత్తం 1,743 పోస్టులకు 1,604 మంది అభ్యర్థులు ఎంపికయ్యారు. డ్రైవర్ పోస్టులు 1,000 నోటిఫై చేయగా 894 మంది, శ్రామిక్ పోస్టులు 743 నోటిఫై చేయగా 710 మంది ఎంపికయ్యారు. టీఎస్ఎల్బీఆర్బీ వెబ్సైట్లో సెలక్షన్ లిస్టులు, కటాఫ్ మార్కుల వివరాలను ఉంచారు. ఈ నెల 7 నుంచి 11 వరకు ఆన్లైన్లో అటెస్టేషన్ ఫారం నింపాలని బోర్డు ప్రకటించింది.