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పోలీస్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026 - ఆన్​లైన్ దరఖాస్తులకు తేదీల ప్రకటన

ఆగస్టు 19 నుంచి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ - సెప్టెంబరు 9 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు

TG Police Recruitment Update
TG Police Recruitment Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 1:42 PM IST

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TG Police Recruitment Update : రాష్ట్రంలో పోలీసు రిక్రూట్​మెంట్ ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుల స్వీకరణ తేదీలను పోలీసు నియామక మండలి ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆగస్టు 19 ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఆన్​లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉంటుందని తెలిపింది. సెప్టెంబర్ 9 వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించింది. దరఖాస్తులను [www.tgprb.in](http://www.tgprb.in) ద్వారా మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఎస్సై పోస్టులకు 750 (ఎస్సీ/ఎస్టీ), 1,500 ఇతరులకు ఫీజు ఉంటుందని తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు ప్రకటించింది.

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TELANGANA POLICE NOTIFICATION
TG POLICE RECRUITMENT NOTIFICATION
TG POLICE RECRUITMENT UPDATE

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