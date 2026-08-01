పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 - ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు తేదీల ప్రకటన
ఆగస్టు 19 నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ - సెప్టెంబరు 9 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు
TG Police Recruitment Update (ETV Bharat)
Published : August 1, 2026 at 1:42 PM IST
TG Police Recruitment Update : రాష్ట్రంలో పోలీసు రిక్రూట్మెంట్ ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ తేదీలను పోలీసు నియామక మండలి ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆగస్టు 19 ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉంటుందని తెలిపింది. సెప్టెంబర్ 9 వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించింది. దరఖాస్తులను [www.tgprb.in](http://www.tgprb.in) ద్వారా మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఎస్సై పోస్టులకు 750 (ఎస్సీ/ఎస్టీ), 1,500 ఇతరులకు ఫీజు ఉంటుందని తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రకటించింది.