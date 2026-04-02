మత్తును చిత్తు చేయడానికి ఈగల్ ఫోర్స్​​ వినూత్న ప్రయోగం - ఏఐ టెక్నాలజీతో మూడు టూల్స్‌

మాదకద్రవ్యాల నిరోధానికి కృత్రిమ మేధ యుద్ధం - మూడు టూల్స్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈగల్‌ - ఆంగ్లంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ భాషల్లోనూ వెబ్​సైట్స్​ - మాదకద్రవ్యాల సందేహాల నివృత్తి

EAGLE Force website
EAGLE Force in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 2:34 PM IST

EAGLE Force Launched AI Powered Tools in Telangana : మత్తు బారిన పడిన తర్వాత యువతను నియంత్రించడం మాదకద్రవ్యాల రవాణాదారుల పని పట్టడం దానితో పాటే మత్తు ముఠాల నెట్‌వర్క్‌ను అంతం చేయడం. ఇలాంటి పనులన్ని దర్యాప్తు సంస్థలు సాధారణంగా చేసేవే. కానీ తెలంగాణ ఎలైట్‌ గ్రూప్‌ ఫర్‌ డ్రగ్‌ లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌(ఈగల్‌ ఫోర్స్‌) టీం మాత్రం కొంత భిన్నంగా ఆలోచన చేసింది. యువత మత్తు బారిన పడితే ప్రాథమిక దశలోనే పసిగట్టి ముందు జాగ్రత్త తీసుకోవడంతో పాటు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా మత్తుపదార్థాల ముఠాల ఆట కట్టించడంపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది.

ఇందుకోసం దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో కూడిన మూడు ప్రత్యేకమైన టూల్స్‌ను ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ తీసుకొచ్చింది. ఇంగ్లీష్​తో పాటు తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ భాషల్లోనూ ఇవి పనిచేస్తాయి. డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డి మంగళవారం ప్రారంభించిన ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://eagleforce.tspolice.gov.inలో ఈ టూల్స్‌ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

సందేహాల నివృత్తికి సహాయ్‌ ఏఐ : ఇదోక చాట్‌బాట్‌. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా పనిచేసే ఈ టూల్‌ మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన సందేహాలను నివృత్తి చేస్తుంది. ఉదాహరణకు మాదకద్రవ్యాల్ని వినియోగించే వారిని గుర్తించడమెలా? అని ఇందులో ప్రశ్నలు వేస్తే క్షణాల్లో సమాధానం ఇస్తుంది. తరచుగా మూడ్‌స్వింగ్స్‌ అవుతుండటం, పెదాలు పొడిబారడం, కళ్లు ఎరుపెక్కడం, అసాధారణ వాసనలు కలిగి ఉండటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అనుమానించాలని సూచనలు చేస్తుంది.

అనర్థాలను పూర్తిగా వివరించే షీల్డ్‌ ఏఐ : ఒకవేళ ఎవరైనా యువత అప్పటికే మత్తుబారిన పడితే ఆ వ్యసనం నుంచి బయట పడటానికి ఉపయోగపడే టూల్‌ ఇది. మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి పూర్తి సమాచారం చెబుతుంది. ఈ టూల్‌లో ఎవరు సమాచారం అడిగినా 100శాతం గోప్యత ఉంటుంది.

ప్రమాదపు అంచుల్ని కనిపెట్టే మిత్ర-టీజీ : మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం బారి నుంచి 13- 19 ఏళ్ల టీనేజర్లను కాపాడాలని ప్రధాన ఉద్దేశంతో దీన్ని రూపొందించారు. యుక్త వయసులో తలెత్తే మానసిక, ఆరోగ్య సమస్యలనూ అర్థం చేసుకునేలా ఈ చాట్​బాట్​ను రూపొందించారు. ఉపాధ్యాయులతో పాటు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల వ్యవహారశైలిని విశ్లేషించేందుకు అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు.

టీచర్ల కోసం 7 అంశాలు : టీనేజర్లు మాదకద్రవ్యాలు వినియోగిస్తున్నారా? ఈ మహమ్మారి నుంచి ఏదైనా ప్రమాదం పొంచి ఉందా? అని తల్లిదండ్రులే కనిపెట్టేందుకు 39 అంశాలతో కూడిన ప్రశ్నావళిని ఈ యాప్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో సాధారణ విషయాలనే పొందుపరిచారు. ఒక్కో అంశానికి 0 నుంచి 3 పాయింట్లను కేటాయించారు. అలాగే ఉపాధ్యాయుల కోసం 7 రకాల అంశాలను పొందుపరిచారు. వీటికి -3 నుంచి 3 పాయింట్లను ఇచ్చారు. ఎవరైనా టీనేజర్‌కు సంబంధించి మొత్తం పాయింట్లు 16 దాటితే వారు కచ్చితంగా ప్రమాదం అంచుల్లో ఉన్నట్లుగా అనుమానించాలి.

మత్తుకు అలవాటు పడితే చికిత్స చేయించాలి : మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారి బారిన పడినట్లు గుర్తించి తదుపరి మెడికల్​ పరంగా ట్రీట్​మెంట్​ చేయించడంపై దృష్టి సారించాలి. మా పిల్లాడిలో ఈ మధ్య మానసిక ఆందోళన పెరిగింది. ఎక్కువ సేపు మగతగా ఉంటున్నాడు. ఎవరితో కలవకుండా మాట్లాడకుండా ఒంటరిగా ఉండేందుకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నాడు. తరచూ భోజనం మానేస్తున్నాడు. అతడి మాటల్లో కొత్తగా తడబాటు కనిపిస్తోంది లాంటి ఈ ప్రశ్నావళిలో పొందుపరిచారు.

ఈగల్​ ఫోర్స్​ ఈసారి డ్రగ్స్ కేసులను పట్టుకోవడంలో దూసుకువెళ్తోంది. నిందితులను అరెస్ట్ చేసి పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసింది. మాదకద్రవ్యాలను నియంత్రించాడానికి ప్రత్యేకంగా ఈగల్​ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 305 చోట్ల ఈ-సిగరెట్ల అమ్మకాలు - గుట్టు రట్టు చేసిన ఈగల్​ టీమ్​

ఖాళీ బిస్కెట్​ ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్ - ఈగల్ టీమ్​కు దొరికిన గ్యాంగ్

