డబ్బులిస్తే అక్కడ అన్ని రకాల తుపాకులు దొరుకుతాయ్!
రాష్ట్రంలో ఇటీవల తుపాకులతో బెదిరించి దోపిడీలు - ఉమ్మడి కరీంనగర్లో అత్యధికంగా దాడులు - అక్రమ ఆయుధాలపై పోలీసుల ప్రత్యేక దర్యాప్తు - ఉపాధి కోసం వచ్చే ఉత్తర్ప్రదేశ్, బిహార్ వాసుల ద్వారా స్మగ్లింగ్
Published : July 29, 2026 at 1:34 PM IST
Armed Robberies TG Police Actions : రాష్ట్రంలో ఇటీవల పలు చోట్ల తరచుగా అంతర్రాష్ట్ర అపరిచితులు తుపాకులు గురిపెడుతూ, కత్తులతో బెదిరిస్తూ దోపిడీలకు తెగబడుతున్నారు. ప్రధానంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్లో ఈ తరహా ఆకృత్యాలు అధికంగా సాగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ జిల్లావ్యాప్తంగా అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలతో పాటు మరికొందరు స్థానికులు తమ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించడం కోసం ఆయుధాలను సమకూర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అక్కడి పోలీసులు నిఘాను పటిష్టం చేస్తున్నారు. దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న వారికి ఆయుధాలను ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయన్న కోణంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇటీవల నాలుగు తుపాకులు, ఒక ఎయిర్ గన్, నాలుగు మ్యాగజైన్లు, రెండు బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ నెలలో జరిగిన దాడుల్లో : ఈ నెల 22న, కరీంనగర్లోని భగత్నగర్లో తుపాకులతో వచ్చిన ఐదుగురు అపరిచితులు మహ్మద్ అజ్మత్ అలీ ఇంటిపై దాడి చేసి, 54 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.25 లక్షల నగదు, 30 తులాల వెండి ఆభరణాలను దోచుకున్నారు. జగిత్యాల జిల్లాలోని మెట్పల్లిలో ఈ నెల 15న అర్ధరాత్రి వేళ సోదరుడి ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు జరిపిన దాడిలో నిందితులు నాటు తుపాకీని ఉపయోగించారు. ఈ కేసులో నలుగురిని అరెస్టు చేయగా, ఒక నాటు తుపాకీతో పాటు రెండు బుల్లెట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
తుపాకులతో బెదిరించి మామూళ్ల వసూళ్లు : మే 3న, తుపాకులతో వచ్చిన ఐదుగురు నిందితులు కరీంనగర్లోని పీఎంజే జ్యువెలరీ స్టోర్లోకి చొరబడి, సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపి 1.61 కిలోల బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలను దోచుకున్నారు. పోలీసులు ఎనిమిది మంది నిందితులను అరెస్టు చేసి, మూడు తుపాకులు, నాలుగు మ్యాగజైన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోరుట్లలో ఒక వ్యాపారిని రూ.10 లక్షలు ఇవ్వాలని బెదిరించిన ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి ఒక ఎయిర్ గన్ రైఫిల్, ఒక పిస్టల్, ఒక తల్వార్తో పాటు మూడు కత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఉపాధి కోసం వచ్చే వారి వెంటే ఆయుధాలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 375 మంది రౌడీ షీటర్లతో పాటు 399 మంది సస్పెక్ట్ షీటర్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో పలువురు గంజాయి, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులుగా మారారు. మరికొందరు స్థానిక ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పడానికి అక్రమంగా ఆయుధాలను సమకూర్చుకుంటున్నట్లు వివరించారు. ఉపాధి కోసం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి జిల్లాకు వచ్చే యువకులు, కూలీలు తరచుగా తమ వెంట నాటు తుపాకులను కూడా తెస్తున్నారు. సరైన బేరం తగిలినప్పుడు వాటిని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
అక్కడ రూ.30 వేల తుపాకీ ఇక్కడ రూ.లక్ష : అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలతో ఆయుధాలు అందుబాటులో లేకపోతే, తమ సొంత రాష్ట్రాల నుంచి వాటిని కొన్ని రోజుల్లోనే తెప్పించుకునే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక నుంచి అక్రమ ఆయుధాలు జిల్లాలోకి వస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నాటు తుపాకుల తయారీ ఒక కుటీర పరిశ్రమలా సాగుతోందని పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. అక్కడ రూ.20,000 నుంచి రూ.30,000 ధరకు కొనుగోలు చేసే ఈ ఆయుధాలను ఇక్కడ రూ.50,000 నుంచి రూ.1,00,000 వరకు విక్రయిస్తున్నారని తెలిపారు.
దోపిడీలు, చోరీలకు పాల్పడేందుకు బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి ముఠాలు తుపాకులతో వస్తున్నాయి. ఇలా అనుమతి లేకుండా తుపాకులు కలిగి ఉండటాన్ని అరికట్టేందుకు మేము జిల్లా వ్యాప్తంగా తనిఖీలను ముమ్మరం చేస్తున్నాము. లైసెన్స్ లేకుండా ఎవరూ తుపాకీని కలిగి ఉండకూడదు - గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్
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