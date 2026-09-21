చోరీకి గురైన బైక్ ఇకపై సింపుల్గా దొరికేస్తుంది! - సరికొత్త యాప్ తెచ్చిన పోలీసులు
చోరీకి గురైన వాహనాలను సులభంగా గుర్తించే విధంగా తెలంగాణ పోలీసులు వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. టీజీ-ఈ-టికెట్ పేరుతో యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. దీనిద్వారా చోరీకి గురైన వాహనాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చని చెబుతున్నారు.
Published : September 21, 2026 at 12:04 PM IST
TG E-Ticket App Helps To Find Stolen Vehicle : ఎంతో ఇష్టపడి కొనుక్కున్న వాహనం ఎక్కడైనా మిస్సయినా, చోరీకి గురైనా అది దొరికేంత వరకు తీవ్ర మానసిక వేదన తప్పదు. రూ.లక్షలు ఖర్చు చేసి కొనుక్కొన్న వాహనం చోరీకి గురైతే సాధారణ, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై మరింత ఆర్థిక భారం పడుతుంది. ఒకవేళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా దానిని వెతికి పెట్టేందుకు నెలల సమయం పట్టేది.
కానీ ఇకపై అలాంటి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు. వాహన యజమానులకు సత్వర ఉపశమనం కలిగించే విధంగా, టెక్నాలజీ సాయంతో, పోయిన బండిని గుర్తించే విధంగా తెలంగాణ పోలీసులు సరికొత్త యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. దాని పేరే 'టీజీ ఈ-టికెట్' యాప్. ఈ యాప్ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? ఏ విధంగా పని చేస్తుంది? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జిల్లా, రాష్ట్ర సరిహద్దు దాటించక ముందే
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం 7 నుంచి 8 వేల వాహనాల చోరీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. వీటిలో అత్యధికంగా అంటే 90 శాతం బైకులే ఉంటున్నాయి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్ చేసినప్పుడు తేలికగా కొట్టేసి సొమ్ము చేసుకునేందుకు దొంగలు అంతర్రాష్ట్ర చోరీల గ్యాంగ్లను ఎంచుకుంటారు. వాటిని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జిల్లా, రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటించేస్తుంటారు. అలా చేయక ముందే గుర్తించేందుకు తెలంగాణ పోలీసులు ఈ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో చోరీ అయిన వాహనాన్ని సులభంగా గుర్తించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
ఎలా పని చేస్తుందంటే?
చోరీకి గురైన లేదా పోయిన వాహనాన్ని ఈ యాప్ ద్వారా గుర్తించాలంటే ఎఫ్ఐఆర్ కచ్చితంగా ఉండాలి. అందుకే వాహనం మిస్ అయినా లేదా చోరీకి గురైనా వీలైనంత త్వరగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. కేసు నమోదవ్వగానే వాహన వివరాలను పోలీస్ స్టేషన్ల వారీగా చోరీ వాహనాల డేటా బేస్లో ఎంటర్ చేస్తారు. పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించే సమయంలో వెహికల్ ఫొటో తీయగానే అది చోరీకి గురైనదైతే వెంటనే పసిగట్టి అలర్ట్ చేస్తుంది.
ఆ వాహనం ఎక్కడ మిస్ అయింది? ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది? తదితర వివరాలన్నీ ట్యాబ్లో ప్రత్యక్షమవుతాయి. దీంతో సంబంధిత పీఎస్కు సమాచారం ఇచ్చి వాహనం అప్పగిస్తారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ యాప్ పని తీరును ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించారు. గస్తీ బృందాలకు ఇచ్చిన ట్యాబ్లో యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఈ యాప్ సాయంతో ఇప్పటి వరకు 90కి పైగా చోరీకి గురైన వాహనాలను పోలీసులు గుర్తించారు.
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