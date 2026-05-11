'ఎరైవ్ - ఎలైవ్' ఎఫెక్ట్​ - 4 నెలల్లోనే 15 శాతం తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు

సత్ఫలితాలిస్తున్న ‘ఎరైవ్‌-ఎలైవ్‌’ అవగాహన కార్యక్రమం - 120 రోజుల్లో 400 తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు - పోలీసుల పరిశీలనలో వెల్లడి - మున్ముందు ఎరైవ్ - ఎలైవ్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయం

'Arrive-Alive' Program is yielding Good Results
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 12:26 PM IST

'Arrive-Alive' Program is yielding Good Results : చిన్న చిన్న లోపాలే అధిక శాతం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. నిరంతర పర్యవేక్షణ ద్వారా వాహనదారులు కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు పాటించే విధంగా చేయగలిగితే సగటున ఏడాదికి 1200 మంది ప్రాణాలు కాపాడొచ్చని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీస్ శాఖ, రవాణా శాఖ ఇటీవల ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని నిర్వహించిన 'ఎరైవ్-ఎలైవ్' కార్యక్రమం వల్ల చేకూరే ప్రయోజనాలను విశ్లేషించినప్పుడు ఈ విషయం స్పష్టమైంది. గత ఏడాది మొదటి 4 నెలలతో పోల్చుకుంటే ఈ ఏడాది ఇదే సమయానికి ఏకంగా 400కు పైగా మరణాలు తగ్గినట్లుగా తేలింది. గడిచిన 6 సంవత్సరాల కాలంలో ఇదే అత్యధిక తగ్గుదల అని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే 'ఎరైవ్- ఎలైవ్' కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు.

అసలేంటీ 'ఎరైవ్‌-ఎలైవ్‌' కార్యక్రమం?

  • ఏటా పెరిగిపోతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ కొన్ని నెలల క్రితం ‘ఎరైవ్‌-ఎలైవ్‌’ పేరుతో ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రమాదాలకు దారితీసే కారణాలపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడం, రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలు పాటించే విధంగా చూడటం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ప్రజాప్రతినిధులైన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రభుత్వ అధికారులను ఇందులో భాగస్వాములను చేశారు.
  • ముఖ్యంగా వాహనాలు నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్‌ లేకపోవడం, సీటు బెల్టు ధరించకపోవడం, మితిమీరిన వేగం, ఎడమవైపు నుంచి వాహనాలను ఓవర్‌ టేక్‌ చేయడం, మలుపుల వద్ద వాహనాల వేగం తగ్గించకపోవడం, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం తదితర వాటి వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే తీరును ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా వివరించారు.
  • ఈ క్రమంలో జనవరి 1వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్‌ నెల వరకూ రాష్ట్రంలో జరిగిన రహదారి ప్రమాదాలు, మరణాలను అంతకుముందు ఆరు సంవత్సరాల్లో ఇదే సమయంతో పోల్చి విశ్లేషించగా, ప్రమాదాలు నానాటికీ పెరుగుతూనే ఉన్నప్పటికీ మరణాలు మాత్రం తగ్గినట్లుగా వెల్లడయింది.
  • ముఖ్యంగా గత ఏడాదితో పోల్చుకున్నట్లయితే ఈ ఏడాది మొదటి 4 నెలల్లో మరణాలు ఏకంగా 15 శాతం అంటే 427 తగ్గాయి.
  • ఇదే ఒరవడి ఇలాగే కొనసాగితే ఈ ఏడాది రోడ్డు ప్రమాదాల మరణాలు 1,200 వరకూ తగ్గించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అనుభవపూర్వకంగా ఇది రుజువైనందున ప్రజలు కూడా రోడ్డు నిబంధనలను పాటించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

యువతే అధికం : నగరంలో ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్న వాహనాలతో ఉదయం, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా రహదారులన్నీ ఫుల్​ రద్దీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. గమ్యాన్ని వేగంగా చేరుకోవాలనే తొందరలో అనేక మంది ట్రాఫిక్ రూల్స్​ను ఉల్లంఘిస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలు మితిమీరిన వేగంతో రోడ్లపై దూసుకెళ్తున్నాయి. వీడియోలు, రీల్స్​ చూస్తూ వాహనాలు నడుపుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న వారిలో అధిక శాతం మంది 19 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల వారే ఉండటం గమనార్హం.

నగర వ్యాప్తంగా 54 బ్లాక్​ స్పాట్లు : చాలా మంది యువత వారాంతపు సెలవుల్లో ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి పార్టీల్లో పాల్గొంటున్నారు. అదే మత్తులో ఇంటికి చేరే క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. మెయిన్​ రూట్​లతో పాటు కాలనీ రహదారలపై ఉన్న చిన్నపాటి గుంతలు సైతం ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. కాగా పోలీసులు హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా 54 బ్లాక్​ స్పాట్లను గుర్తించారు. ఈ విషయమై ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ఇచ్చిన రిపోర్ట్​పై జీహెచ్​ఎంసీ యంత్రాంగం పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించాలి : రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణాలను గుర్తించి, వాటిని నియంత్రించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని నగర ట్రాఫిక్​ విభాగం జాయింట్​ సీపీ బోయల్​ డేవిస్ వెల్లడించారు. రోడ్డుపై ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా ట్రాఫిక్​ రూల్స్​ను పాటించాలని సూచించారు. 'ఎరైవ్ - ఎలైవ్'​లో భాగంగా 99 రోజుల కార్యాచరణతో ప్రజలకు విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అతి వేగం కారణంగా తలెత్తే అనర్థాలు, హెల్మెట్, సీటు బెల్ట్​ ప్రాధాన్యతను వివరిస్తున్నారు. రహదారుల మరమ్మతులు, బ్లాక్​ స్పాట్స్ వద్ద చర్యలపై అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నామని వివరించారు.

