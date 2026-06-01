హైదరాబాద్‌లో పవన్‌ సభకు అనుమతి నిరాకరణ

తెలంగాణ ప్రజల దిష్టి తగిలిందని గతంలో పవన్‌ అన్నారన్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ - ఆ వ్యాఖ్యలపై ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్​ - ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెడతామంటే ఊరుకునేది లేదన్న కవిత

Police Deny Permission For Pawan Kalyan Meeting In Hyderabad
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 7:30 PM IST

Police Deny Permission For Pawan Kalyan Meeting In Hyderabad: హైదరాబాద్​లో రేపు (జూన్‌ 2న) ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ తలపెట్టిన ‘తెలంగాణ నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభ - జనసేన సాధక్‌ సమ్మేళనం’ సభకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా అనుమతి నిరాకరిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో తెలంగాణ జనసేన నేతలు కోర్టును ఆశ్రయించారు.

సభ కాదు - సమావేశం: జనసేన నేత మహేందర్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ తాము సభ పెట్టట్లేదని, సమావేశం నిర్వహించుకుంటున్నామని చెప్పారు. కన్వెన్షన్ సెంటర్లలో కార్యకర్తలతో ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంపై పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే సరిపోతుందని అనుమతి ఎందుకు తీసుకోవాలని ప్రశ్నించారు. సరైన కారణాలు చెప్పకుండా పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారని, సమావేశం అనుమతి కోసం కోర్టును ఆశ్రయించామని చెప్పారు.

హైదరాబాద్‌లో నవ నిర్మాణ సభ పెట్టాలన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ నిర్ణయంపై తెలంగాణ రవాణామంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అభ్యంతరం తెలిపారు. తొలుత తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పిన తర్వాతే పవన్‌ కళ్యాణ్‌ హైదరాబాద్‌లో నవనిర్మాణ సభ పెట్టుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ అస్తిత్వం, ఆత్మగౌరవం దెబ్బతీసేలా మాట్లాడిన పవన్ కల్యాణ్‌ బీజేపీ అజెండా మోస్తున్నారని ఆరోపించారు. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజే ఎందుకు సభ పెడుతున్నారో చెప్పాలని పొన్నం డిమాండ్‌ చేశారు.

రెండు రాష్టాల వాళ్లు మా వాళ్లే: ఏపీ రాజకీయ పార్టీలు, నాయకులపై తెలంగాణ రక్షణసేన అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగి పదమూడేళ్లు గడుస్తున్నప్పటికీ రాజధాని కట్టుకోలేని నేతలు వారి రాజకీయాలను తెలంగాణపై రుద్దవద్దన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు - సాధన అంశంపై టీఆర్​ఎస్ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణ ప్రజలను తక్కువ చేయాలని చూడడం, మేధావులపై దాడి చేస్తే సహించేది లేదని ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రక్షణ సేన, అధ్యక్షురాలు కవిత హెచ్చరించారు

