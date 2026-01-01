ఒకవైపు న్యూఇయర్ వేడుకలు - మరోవైపు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్లు
విస్తృతంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు - అనుమానం వచ్చిన వారందరికి బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలు - తాగి వాహనాలు నడుపుతూ చిక్కిన మందుబాబులు - పలువురిని అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు
Published : January 1, 2026 at 7:28 AM IST
New Year Drunk and Drive Cases : నూతన సంవత్సర వేడుకల వేళ పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు విస్తృతంగా నిర్వహించారు. తాగి వాహనాలు నడిపితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించిన పోలీసులు, అందుకు అనుగుణంగా కార్యాచరణ చేపట్టారు. హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు చేపట్టారు. బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలో దొరికిన వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
కొత్త ఏడాది సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్న వేళ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. తాగి వాహనాలు నడుపుతున్న వారి కోసం హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపట్టారు. ముషీరాబాద్ డిపో సమీపంలోని ఆజామాబాద్ క్రాస్ రోడ్ వద్ద చిక్కడపల్లి ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏడుకొండలు ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. పోలీసులను దూరం నుంచే చూసి పలువురు వెనక్కి తిరిగి పారిపోగా 15 మంది మందు బాబులు చిక్కినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నల్లకుంట ఫీవర్ ఆస్పత్రి వద్ద కాచిగూడ పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. హిమాయత్నగర్ వై-జంక్షన్ వద్ద చేపట్టిన తనిఖీలను ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ పర్యవేక్షించారు.
పెద్ద ఎత్తున బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలు : సికింద్రాబాద్ ఉత్తర మండల పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శంకర్రాజు ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్, బేగంపేట్, రాణిగంజ్, మారేడుపల్లి ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేపట్టారు. తార్నాక, హబ్సిగూడ, నాచారం, మల్లాపూర్లోనూ పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలు చేశారు. బస్సులు, కార్లు, బైక్లు సహా అనుమానం వచ్చిన అందరినీ తనిఖీలు చేశారు. తాగి వాహనం నడుపుతూ ఆరుగురు చిక్కినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
మందుబాబులకు నాంపల్లి పోలీసులు ఝలక్ : నాంపల్లి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనూ మందుబాబులకు పోలీసులు ఝలక్ ఇచ్చారు. తాగి వాహనం నడుపుతున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనూ పోలీసులు కఠిన ఆంక్షలు విధించారు. కమిషనరేట్ పరిధిలో దాదాపు 80 చోట్ల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేసినట్లు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ సాయి మనోహర్ తెలిపారు. ఐటీ కారిడార్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, మాదాపూర్ పరిధిలో కీలక ప్రాంతాల్లో 15 చోట్ల మియాపూర్, చందానగర్లోని నాలుగు ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద తనిఖీలు జరిపారు.
జనవరి తొలి వారమంతా ప్రత్యేక డ్రైవ్లు : ఇప్పటికే జనవరి తొలి వారమంతా ప్రత్యేక డ్రైవ్ ఉంటుందని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. మద్యం సేవించి పట్టుబడితే భారీ జరిమానాతో పాటు వాహనాల జప్తు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో న్యూసెన్స్, ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని మందు బాబులకు సీపీ ముందే హెచ్చరించారు. అంతే కాకుండా మద్యం సేవించే వారు క్యాబ్ లేదా డ్రైవర్లను ఆశ్రయించాలని, వారు రైడ్కు నిరాకరిస్తే ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. ఫ్రీగా మందు బాబులను వారి వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి నగరంలో 500లు దాకా ఫ్రీ సర్వీసులను ఏర్పాటు చేశారు. అందులో వారిని క్షేమంగా ఇంటి దగ్గర దారిబెట్టారు.
అలాగే ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి శాంతిభద్రతల సమస్యలు రాకుండా పోలీసులు కఠిన బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధానంగా పబ్లు, రెస్టారెంట్లు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలపై గట్టి నిఘానే ఉంచారు. అనుమానం వస్తే వెళ్లి ఆయా ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. మరోవైపు వేడుకల్లో మహిళల భద్రత కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలను చేపట్టారు. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు, పార్టీలు జరిగే ప్రాంతాలు, జంక్షన్లలో మఫ్టీలో 15 షీ టీమ్స్ నిఘా ఉన్నాయి. ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి హింసకు తావు లేకుండా నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.
