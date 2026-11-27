కారులో ఒక్కరే వెళ్తే నిజంగా జరిమానా? - పోలీసులు ఏం చెప్పారో తెలుసా!
No Fine for Driving Alone in Car : కారులో ఒక్కరే ప్రయాణం చేస్తే జరిమానా అంటూ వచ్చిన అసత్య ప్రచారాల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని తెలంగాణ పోలీసులు స్పష్టత ఇచ్చారు.
Published : November 27, 2026 at 1:14 PM IST
కారులో ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తే జరిమానా అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ అసత్య ప్రచారం వైరల్ అవుతోంది. దీనిని తెలంగాణ పోలీసులు ఖండిస్తూ ఈ తరహా వార్తలు అవాస్తవమని స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని పోలీస్ శాఖ తేల్చి చెప్పింది. ఈ మేరకు పోలీసులు ఇచ్చిన వివరణతో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్యాక్ట్చెక్ విభాగం 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్టు పెట్టింది.
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు కార్లలో ఒంటరిగా ప్రయాణించకుండా, ఇతరులతో కలిసి కార్పూలింగ్ చేయాలని మాత్రమే ప్రయాణికులకు సూచించినట్లు తెలిపారు. నగరంలో వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించి, రోడ్లపై ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించినట్లు కార్పూలింగ్ని ప్రోత్సహించడమే ఈ విజ్ఞప్తి ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. కారులో ఒంటరిగా ప్రయాణించినందుకు ఎలాంటి జరిమానాలు లేదా శిక్ష లేదని స్పష్టం చేశారు. అలాగే మహానగరంలో ట్రాఫిక్ని తగ్గించేందుకు ప్రజలను కార్ పూలింగ్, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను వినియోగించుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు.
కార్ పూలింగ్తో డబ్బు, సమయం ఆదా
ఈ కార్ పూలింగ్తో డబ్బు, సమయం ఆదాతో పాటు తోటి వారికి మంచి టైమ్పాస్ కూడా అవుతుంది. ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో చోటుకు వివిధ అవసరాల కోసం వెళ్లేవారు అదే మార్గంలో, అదే సమయానికి వెళ్లే వారితో కలిసి ఒకే కారులో ప్రయాణించడమే కార్ పూలింగ్. అంతేకాదు ఖర్చులు పంచుకుంటూ ఆదాను పెంచుకునేందుకు ఇదో మార్గం.
- ఒకే ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నా, పని చేస్తున్నా ఏళ్లుగా పరిచయం లేని వారు కూడా ఈ కార్ పూలింగ్ ద్వారా స్నేహితులుగా మారే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల స్నేహాలు, పరిచయాల వల్ల అనేక కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి.
- నలుగురు ఒకే వాహనంలో వెళ్లడం వల్ల అటు ట్రాఫిక్ సమస్యను, ఇటు కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చు.
- ఒక్కరే ప్రయాణం చేయడం వల్ల మీ ప్రయాణం బోరు కొడుతుంది. పూలింగ్ వల్ల ముగ్గురు లేదా నలుగురు కలిసి వెళ్లడం వల్ల ప్రయాణం సరదాగా, ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. అదే రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువ మంది ఉంటే జరిగే ప్రమాదాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
- కొన్నిసార్లు మన గమ్యానికి నేరుగా బస్సులు వెళ్లే అవకాశం ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. అలాంటి సమయంలో కొంత దూరం బస్సు, ఆటో, ట్రైన్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది. అదే కార్ పూలింగ్తో అయితే ఇతర వాహనాలకు అదనపు ఖర్చు కాకుండా నేరుగా వెళ్లవచ్చు. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది.
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