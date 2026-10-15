డ్రగ్ డాన్ మళ్లీ దొరికాడు - ప్రతీశ్ బోర్కర్ను అరెస్ట్ చేసిన తెలంగాణ పోలీసులు
గోవాకు చెందిన డ్రగ్ డాన్ ప్రతీశ్ బోర్కర్ అలియాస్ బాబును తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు మళ్లీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇతను 2022లో హైదరాబాద్లో డ్రగ్స్ అమ్ముతూ పోలీసులకు చిక్కి అరెస్టయ్యాడు.
Published : October 15, 2026 at 12:10 PM IST
Goa Drug Don Prateesh Borkar Arrest : హైదరాబాద్లో 2022లో సంచలనం రేపిన హై ప్రొఫైల్ డ్రగ్ కేసులో అరెస్టయిన నిందితుడు ప్రీతీశ్ నారాయణ్ బోర్కర్ను తెలంగాణ పోలీసులు మరోసారి పట్టుకున్నారు. నాలుగేళ్ల క్రితం అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టినా, అప్పటి హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సీవీ ఆనంద్ పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగించినా అతనిలో మార్పు రాలేదు. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత గోవా వెళ్లి తిరిగి తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాడు. ఒకరిద్దరికి కాదు, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు వెయ్యి మందికి డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నాడు. అతని ఆచూకీ తెలుసుకున్న తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ రెండు రోజుల క్రితం గోవాలో ఓ ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుంది. అతనికి సహకరించిన మరో వ్యక్తిని కూడా అరెస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం పీటీ వారెంట్పై ప్రీతీశ్ను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చారు.
ఉనికి తెలియకుండా కొరియర్ల ద్వారా సప్లై
ప్రీతీశ్ నారాయణ్ బోర్కర్ అలియాస్ బాబు అలియాస్ కాళీ(36)ది గోవాలోని అంజునా ప్రాంతం. 2014 ముందు నుంచే డ్రగ్స్ దందా ప్రారంభించాడు. అదే రాష్ట్రంలోని తన సమీప బంధువు డ్రగ్ డాన్ సదానంద్ సంపాదన, లైఫ్స్టైల్ చూసి, ఆకర్షితుడై డ్రగ్స్ దందాలోకి ప్రవేశించాడు. సదానంద్కు డ్రగ్స్ సప్లై చేసే వారి నుంచే ఇతనూ సొంతంగా కొనుక్కొని తనకు తెలిసిన వారికి విక్రయించడం మొదలుపెట్టాడు. ఇతని వ్యవహారాన్ని పసిగట్టిన గోవా పోలీసులు 2014లో మొదటిసారిగా అరెస్టు చేశారు. జైలు నుంచి బయటకొచ్చిన తర్వాత కొరియర్ల ద్వారా డ్రగ్స్ పంపిణీ చేస్తూ తన ఉనికి బయటపడకుండా దందా కొనసాగించాడు.
విచారణలో మరో డ్రగ్డాన్ పేరు
మొదట్లో గోవాకే పరిమితమైన ప్రీతీశ్ డ్రగ్స్ దందా క్రమంగా హైదరాబాద్కు విస్తరించింది. సుమారు 600 మందికి హైదరాబాద్లో మాదకద్రవ్యాలను సరఫరా చేశాడు. 2022లో ఎక్స్టసీ పిల్స్, ఎండీఎంఏ, ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ అమ్ముతూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పోలీసులకు చిక్కి జైలుకెళ్లాడు. నిందితుడిపై రాంగోపాల్పేట, లాలాగూడ స్టేషన్లలో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రీతీశ్ వెనుక ఉన్న డ్రగ్ సిండికేట్పై పోలీసులు కూపీ లాగగా మరో డ్రగ్డాన్ ఎడ్విన్ నూన్స్ ప్రమేయం ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో పోలీసులు న్యూన్స్ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
గోవాలో ఉంటూ దందా కొనసాగింపు
ప్రీతీశ్, న్యూన్స్ కలిసి వ్యవస్థీకృత డ్రగ్ రాకెట్ను నడుపుతున్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో అప్పటి నగర పోలీస్ కమిషనర్ సీవీ ఆనంద్ ఇద్దరి నిందితులపై పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగించారు. దీని తర్వాత కొంతకాలం పాటు వీరి పేర్లు బయటకు రాలేదు. అయితే ఇటీవల మియాపూర్, అల్లాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లలో డ్రగ్స్కు సంబంధించిన రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. స్వాధీనం చేసుకున్న ఎక్స్టసీ పిల్స్, ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ గురించి తెలంగాణ పోలీసులు ఆరా తీయగా, గోవా కేంద్రంగా డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ను నడుపుతున్న ప్రీతీశ్ పాత్రను గుర్తించారు. నిందితుడు డ్రగ్స్ దందా మళ్లీ మొదలుపెట్టాడని సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా నిర్ధారించుకున్నారు.
మరో నిందితుణ్ని పట్టుకొని డ్రగ్స్ స్వాధీనం
ఇటీవల ఓ స్పెషల్ టీం గోవాకు వెళ్లి, కొన్ని రోజులపాటు మాటువేసి అక్టోబర్ 12న ప్రీతీశ్ను అదుపులోకి తీసుకుంది. అనంతరం అతడిని పీటీ వారెంట్ మీద తెలంగాణకు తీసుకొచ్చింది. అదుపులోకి తీసుకున్న ప్రీతీశ్ను విచారించగా, నార్త్ గోవాకు చెందిన బషరత్ అహ్మద్ దగ్గా అలియాస్ జహాన్ అలియాస్ బిలాల్ అలియాస్ మన్సూర్ అహ్మద్(46)ను అదుపులోకి తీసుకుంది. అతని దగ్గర నుంచి మొత్తం రూ.1.5 లక్షల విలువైన 13 ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్, 8 ఎక్స్టసీ పిల్స్తో పాటు 100 గ్రాముల చరస్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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