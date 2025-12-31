కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న నూతన సంవత్సర సంబరాలు -హెచ్చరికలు జారీ చేసిన పోలీసులు
నూతన సంవత్సరం బందోబస్తు ఏర్పాట్లపై సీపీ సజ్జనార్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ - భద్రతా ఏర్పాట్లపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ - అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట వరకే ఈవెంట్లకు అనుమతి
Published : December 31, 2025 at 8:44 PM IST
New Year Police Alert In Telangana : నూతన సంవత్సర వేడుకలను ఆనందోత్సాహాల నడుమ జరుపుకోవాలని సిటీ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. హాట్ స్పాట్లు, గతంలో నేరాలు జరిగిన ప్రాంతాల్లో సిబ్బందిని మోహరించాలని, పాత నేరస్థుల కదలికలపై నిరంతర నిఘా ఉండనున్నట్లు సీపీ స్పష్టం చేశారు.
నూతన సంవత్సర వేడుకలు నిబంధనలు ఉల్లంఘించకుండా ఆనందంతో జరుపుకోవాలని పోలీసులు పిలుపునిచ్చారు. నిబంధలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. నూతన సంవత్సరం బందోబస్తు ఏర్పాట్లపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ భద్రతా ఏర్పాట్లపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట వరకే ఈవెంట్లకు అనుమతి ఉందని సమయం దాటి వేడుకలు నిర్వహించవద్దన్నారు.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సౌండ్సిస్టమ్స్ వినియోగిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. బ్యాక్డోర్ ద్వారా మద్యం విక్రయించడం పూర్తిగా నిషేధమన్న సజ్జనార్ నూతన సంవత్సర వేడుకల ప్రారంభం నేపథ్యంలో రాత్రి 7 గంటల నుంచే నగరంలోని 120ప్రాంతాల్లో రాత్రి వేళ ప్రత్యేక డ్రంకన్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. మద్యం తాగి రోడ్లపైకి వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించబోమని హెచ్చరించారు.
వాహనాల జప్తు : జనవరి తొలి వారమంతా ప్రత్యేక డ్రైవ్ ఉంటుందన్నారు. మద్యం సేవించి పట్టుబడితే భారీ జరిమానాతో పాటు వాహనాల జప్తు చేస్తామన్నారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో న్యూసెన్స్, ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేస్తే కఠిన చర్యలుంటాయన్న సీపీ మద్యం సేవించిన వారు క్యాబ్ లేదా డ్రైవర్లను ఆశ్రయించాలని సూచించారు. క్యాబ్లు, ఆటో డ్రైవర్లు రైడ్ నిరాకరిస్తే ఉపేక్షించబోమన్నారు. అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలు, ఆసుపత్రులకు వెళ్లి పోలీసులు వేడుకలు చేసుకోవాలని సీపీ సజ్జనార్ సూచించారు.
ఇక పబ్లు, త్రీస్టార్, ఆపై స్థాయి హోటళ్లలో జరిగే ఈవెంట్లలో గంజాయి, ఇతర మాదకద్రవ్యాల వినియోగం జరిగినా, అశ్లీల నృత్యాలకు తావిచ్చినా యాజమాన్యాలదే పూర్తి బాధ్యత అని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. అలాంటి వారి లైసెన్సులు రద్దు చేసి క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. ప్రధానంగా పబ్లు, రెస్టారెంట్లు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలపై గట్టి నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. అనుమానం వస్తే ఆయా ప్రాంతాలను ఆకస్మికంగా సందర్శించనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక బృందాలను సిద్ధం చేశారు. వేడుకల్లో మహిళల భద్రత కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు, పార్టీలు జరిగే ప్రాంతాలు, జంక్షన్లలో మఫ్టీలో 15 షీ టీమ్స్ నిఘా ఉంచనున్నాయి, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, నెక్లెస్ రోడ్డు, ట్యాంక్బండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో రాత్రి 11 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 2 గంటల వరకు వాహనాల అనుమతిని పోలీసులు నిషేధించారు.
వరంగల్ సీపీ విజ్ఞప్తి : పెద్దపెల్లి జిల్లా రామగుండంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఎవరికీ ఇబ్బంది లేకుండా సంతోషంగా జరుపుకోవాలని వరంగల్ సీపీ సన్ప్రీత్సింగ్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. సాయత్రం నుంచి నగర పరిధిలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు ముమ్మరంగా జరుగుతాయన్నారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటుచేసే వారు ముందస్తుగా అనుమతులు తీసుకోవాలన్నారు.
నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా మద్యం సేవించిన వారికి టీజీపీడబ్ల్యూ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత రవాణా కల్పిస్తుంది. రాత్రి 11 నుంచి అర్ధరాత్రి 1 వరకు హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్గిరి పరిధిలో ఈ సౌకర్యం ఉంటుందని పేర్కొంది. క్యాబ్లు, ఆటోలు, ఈవీ బైక్లు సహా 500 వాహనాలు సిద్ధం చేశామని ఉచిత రైడ్ కోసం 89770 09804 నంబర్కు కాల్ చేయాలని టీజీపీడబ్ల్యూ విజ్ఞప్తి చేసింది.
