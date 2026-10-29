ప్రధాని దీపావళి కానుక పేరుతో మెసేజ్లు వస్తున్నాయా? - బీకేర్ఫుల్
Beware of Cyber Scams : ప్రధానమంత్రి దీపావళి కానుక పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. రూ.8000 నగదు అందిస్తున్నామంటూ వాట్సాప్ మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. ఇలాంటి వాటిపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు కోరారు.
Published : October 29, 2026 at 10:30 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 10:40 PM IST
Beware of Cyber Scams : ప్రజల అమాయకత్వాన్నే ఆసరాగా చేసుకుని ఆఫర్లు, ఉచితాల పేరుతో సైబర్ కేటగాళ్లు సరికొత్త పన్నాగం పన్నారు. దీపావళి పండుగ కానుకగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా డబ్బులు పంచుతోందంటూ ప్రజలను బురిడీ కొట్టించేందుకు తెరతీశారు. ప్రధానమంత్రి దీపావళి కానుక పేరుతో ప్రతి ఒక్కరికీ రూ.8,000 నగదు అందిస్తున్నామంటూ వాట్సాప్తో పాటు వివిధ సోషల్ మీడియా వేదికల్లో నకిలీ సందేశాలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ విషవలయం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ స్టేట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు హెచ్చరించారు.
ప్రధాని దీపావళి కానుక పేరుతో
పండుగల వేళ ప్రజలు ఆఫర్లు, ఉచితాల పట్ల సులభంగా ఆకర్షితులవుతారనే బలహీనతను సైబర్ నేరగాళ్లు ఆయుధంగా మలుచుకుంటున్నారని పోలీసులు తెలియజేశారు. ప్రధానమంత్రి ఫోటో, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక పథకాల పేర్లు, లోగోలను ఉపయోగిస్తూ వాట్సాప్లో ఓ మెసేజ్ పంపుతారని తెలిపారు. అందులో పండుగ కానుకగా రూ.8,000 పొందడానికి కింద ఉన్న లింక్పై క్లిక్ చేయండి అని రాసి ఉంటుందని, ఆ మెసేజ్ నిజమేనని నమ్మి వినియోగదారులు ఆ అనుమానాస్పద వెబ్సైట్ లింక్పై క్లిక్ చేయగానే, వారి వ్యక్తిగత వివరాలైన పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను నమోదు చేయమని అడుగుతారన్నారు. వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయకూడదని సూచించారు.
ఆ లింక్లపై క్లిక్ చేయొద్దు
ఈ నకిలీ లింక్లపై క్లిక్ చేయగానే బాధితుల ఫోన్లలోకి హానికరమైన సాఫ్ట్వేర్ ప్రవేశిస్తుందని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు తెలిపారు. దీని ద్వారా ఫోన్ హ్యాక్ అవ్వడమే కాకుండా, యూపీఐ యాప్ల ద్వారా అక్రమ లావాదేవీలు జరిపి ఖాతాల్లో ఉన్న సొమ్మును క్షణాల్లో తుడిచిపెట్టేస్తున్నారన్నారు. దీపావళి సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఎలాంటి రూ.8,000 ఉచిత నగదు పథకాన్ని ప్రకటించలేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఇటువంటి మెసేజ్లు అబద్ధమని గ్రహించాలని ప్రజలకు సూచించారు. వాట్సాప్ లేదా ఎస్ఎమ్ఎస్ ద్వారా వచ్చే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు, లింక్లను పొరపాటున కూడా ఓపెన్ చేయరాదని విజ్ఞప్తి చేశారు. మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ఓటీపీ, యూపీఐ పిన్లు, పాస్వర్డ్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని పోలీసులు విజ్జప్తి చేశారు.
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